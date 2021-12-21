Сорокоуст в трех церквях: содержание и секреты таинства, как правильно заказать, отзывы

Найти верный выход из трудных ситуаций, снискать силы, чтобы преодолеть боль, сохранить человеческое в душе в страданиях под грузом забот и болезней, ненависти ближних и измен любимых верующему человеку помогает обращение к Богу. Так было в прошедшие века, так есть и ныне. В периоды отчаяния и тревоги люди нередко прибегали к молитве. Чтобы заручиться покровительством высших сил, способов существует немало. Здесь нередко действенными оказываются исповеди и строгий пост, церковные службы и искренние покаяние, беседы со священником, братьями и сестрами по вере. Одним из вариантов быть услышанным Богом и получить от него поддержку считается сорокоуст в трех церквях. Такой способ, всегда пользующийся заслуженным доверием и популярностью у православного населения, известен с незапамятных времен.

Что такое сорокоуст

Свое название данное церковное таинство снискало по причине того, что проводится оно обычно именно сорок дней. По сути, это литургия, специально усиленная и очень действенная молитва в храмах, которую возможно заказать как за здравие, так и за упокой интересующего лица, но только обязательно крещеного в православии, то есть воцерковленного человека. Но проводится она священнослужителями в стенах храмов не единожды, а на протяжении сорока дней.

А потому выходит, что в течение указанного срока имя верующего каждодневно предстает перед Богом. Поэтому Всевышний все это время воздействует на жизнь человека и помогает в решении его проблем.

Особенно оказывается полезен сорокоуст в трех церквях, ведь в этом случае сразу в трех места целых сорок дней будет упоминаться нужное имя. Ежедневно в этих храмах в Святую Чашу станут погружать кусочек просфоры за этого человека. Данный обряд олицетворяет Кровь и Тело Спасителя. Это жертва, за которую даруется прощение грехов и благодать.

Можно заказывать молебен не только на указанный срок, а на полгода или даже год, при этом прихожанин имеет право выбора дней, когда именно следует проводить обряд, а когда нет.

Особое число 40

Почему для обряда выбирают обычно именно сорокадневный срок? Число 40 совсем не зря имеет для верующих символическое значение. Дева Мария, получившая добрую весть от Ангела, носила под сердцем Спасителя-сына ровно сорок недель. Такое же количество дней сам Иисус молился в пустыне, чтобы познать высшую истину и сообщить ее жителям Земли. Сорок дней он являлся ученикам после своего блистательного Воскресения.

Указанное число также упоминалось и в Ветхом Завете, ведь пост знаменитого на весь мир пророка Моисея длился тоже сорок суток. В течение такого же периода продолжался Всемирный потоп. И подобные примеры, взятые из Священного писания, продолжать можно до бесконечности.

Но для чего заказывают сорокоуст в трех церквях, почему желательно выбирать именно это число храмов? Об этом поговорим далее.

Три – цифра особая

В христианстве это знаменитое число триединства. Смысл здесь в том, что Бог по существу является единым, но предстает для человека в трех Лицах. Здесь нет прямого разделения, а посему подобная загадка троичности жителю плотского мира обычно не совсем понятна. Различие тут только в определенных абстрактных свойствах. В связи с этим цифра 3 представляется любому православному особенной, символической, несущей в себе сакральный смысл.

Следует добавить к этому, что число 3 нередко используется в церковных обрядах и, так же как и 40, часто упоминается в писаниях, олицетворяя собой Божественные сущности, а потому и считается священным. Здесь уместно упомянуть троекратные прославления, обращаемые к Создателю, явления к библейским героям именно трех ангелов и многое другое. Тут-то и кроется разгадка, почему заказывают сорокоуст в трех церквях: это соответствует древним обычаям, дань которым и воздается.

В исключительных случаях при тяжелых болезнях и страшных жизненных ситуациях прихожанам советуют заказывать молебен сразу в семи (тоже священное число) церквях. Но это очень ответственное таинство, к нему допускаются не все, и следует долго готовиться духовно и физически, соблюдая пост. В противном случае, как говорят священнослужители, эффект окажется не больший, чем от одного сорокоуста.

Зачем нужно таинство

По какой причине и кому следует заказывать заупокойные сорокоусты - вполне понятно. Особенно это может оказаться важным для только что умерших. Ведь в православии считается, что приговор душе выносится в течение 40 дней, и именно в данный период на Небе решается судьба новопреставленного. И до истечения указанного срока ему способны помочь молитвы живых, оставшихся на Земле.

Сложнее разрешить вопрос о том, зачем и кому может оказаться полезным и важным сорокоуст о здравии в трех церквях. Некоторые искренне убеждены, что подобные каждодневные молитвы, заказанные в храме, способны пригодиться лишь тяжело больным. Но это заблуждение. Подобное помогает и в других трудных жизненных обстоятельствах: для укрепления духа слабых, налаживания материальной базы, продвижения карьеры и улучшения отношений с окружающими, а также для защиты от роковых случайностей.

Как правильно выбрать церкви

Священнослужители утверждают, что заказанный в трех церквях сорокоуст о здравии ставит вокруг человека невероятно сильную духовную защиту против жизненных неурядиц, людской злобы, сглаза и порчи, восстанавливает его моральное состояние. Весьма полезно, не правда ли?

Чтобы правильно и соблюдая все религиозные требования подать сорокоуст в трех церквях, необходимо сделать следующее. Выбрать три подходящих храма. Желательно, чтобы они по своему месторасположению образовывали наиболее правильный треугольник. Но если это неудобно и затруднительно, не стоит зацикливаться на только что упомянутом требовании. Главное, чтобы в данных церквях или монастырях богослужения проводились ежедневно. Если же в храме для этого отводятся только определенные дни, тоже ничего страшного. Однако следует учитывать, что молебен в этом случае будет продолжаться не полтора месяца, а более длительный срок. Далее советуют до 12 часов (полудня) обойти все выбранные храмы и везде заказать сорокоуст.

Как заказывать

Подавая сорокоуст, обычно находят церковную лавку. Это может быть помещение или просто уголок при храме или, возможно, даже вне его. Там монахини или послушницы, в соответствии с просьбой обратившегося, заносят имена людей, для которых предназначается молебен, в специальную книгу. Иногда эти записи делаются простыми прихожанами самостоятельно, а в случае неосведомленности можно посоветоваться со знающими служителями церкви или верующими людьми.

Очень важно помнить, что в книгу необходимо записывать полное православное имя человека, полученное им при крещении, а не что-то другое. В случае если данный церковный обряд не проводился ни сразу после рождения, ни в течение последующего периода жизни (человек не был воцерковлен), заказывать сорокоуст в трех церквях бесполезно, ибо обряд не имеет смысла. Ведь просьбы за людей некрещеных, к сожалению, остаются Богом без ответа.

Кому можно заказывать

Подобный эффективный молебен возможно заказать не только кому-то другому, близкому или постороннему, но и самому себе. Священнослужители утверждают, что особенно скоро помогает сорокоуст, в трех церквях читаемый, если речь идет о беременной женщине или ребенке, ведь такие молитвы прежде других доходят до Бога. Главное, не только знать, но и правильно указать их православные имена.

Не обязательно, но весьма желательно, чтобы в течение того периода, когда проводятся молебны, человек, их заказавший, регулярно посещал выбранные им храмы. Также считается, что женщинам особенно помогают сорокоусты, поданные в женские монастыри, а мужчинам очень подходят монастыри мужские.

О врагах и недоброжелателях

Молебны за здравие не только можно, но и рекомендуется заказывать своим врагам. Это часто срабатывает и помогает нейтрализовать все то зло, которое они направляют в адрес человека, нуждающегося в покровительстве высших сил. А ему самому подобные обряды позволяют обрести покой и душевное равновесие. Как свидетельствуют отзывы о сорокоусте, в трех церквях заказанном, нередко случается, что ненавистники и злопыхатели после усиленных молитв по разным причинам уходят из жизни человека. Бывает, что с ними случаются болезни и самые разные неприятности. Но желать недругам зла не следует, ведь только Бог имеет право решать, что в этой жизни справедливо, а что нет.

Какое время лучше выбрать

Каких-то особых дней для того, чтобы заказать сорокоуст (подать требу, как обычно принято говорить церковным языком), не предусматривается. То есть записаться на это таинство можно в любой период, когда только человек пожелает попросить о помощи Всевышнего.

Исполнение заявки начинается со следующего дня после подачи требы. Зная об этом, рассчитывать время заказа необходимо с учетом состояния собственных дел, личного времени и потребностей одного или нескольких интересующих лиц. Если кому-то из близких предстоит важная операция, ответственное мероприятие или сложная дорога, рекомендуется делать церковный заказ за неделю или дней пять до важного события. Таким образом, осуществить планы в соответствии с собственными задумками окажется гораздо легче. Следует также рассчитать правильно свои возможности, помнить, что в момент подачи заявки придется зайти в три церкви в один день. Сорокоуст ведь именно так заказывается, как уже упоминалось.

Кому заказывать нельзя

Конечно, Бог стремится помочь всем страждущим. Однако следует также принять к сведению, что готовиться к описываемому важному серьезному ритуалу необходимо со всей ответственностью. Во-первых, причина для подачи заявки должна быть не пустячная, а все-таки важная. К такому средству обычно прибегают, если человек действительно нуждается в помощи. Во-вторых, к таинству следует серьезно готовиться: перед этим девять дней поститься, очищаться духовно и жить в соответствии с заповедями. И только после этого просить о проведении сорокоуста в трех церквях.

Но имеет значение не только это. Священнослужитель наделен полным правом отказать прихожанину в проведении обряда, если лицо, о котором проявляется забота, церковь практически не посещает, не ходит к исповеди и не считает нужным причащаться. И разумеется, что молебны не проводятся за сектантов и атеистов, равно как и за не православных, то есть представителей других религий. То же касается тех людей, кто испытывает к Богу неприятие, не признавая влияния Всевышнего на земную жизнь, а также игнорирует его заповеди.

Каких ожидать изменений

Но каких ждать улучшений? Ведь если их не будет, зачем сорокоуст в трех церквях вообще проводить? Согласно утверждениям верующих, изменений в моральном состоянии и жизненных обстоятельствах в некоторых случаях можно ожидать по прошествии нескольких дней с момента начала таинства. Иногда бывает достаточно всего двух-трех служб. И чем опаснее болезнь и тяжелее проблемы, тем нередко заметнее оказывается эффект. Но если принять во внимание отзывы, далеко не всегда все складывается так просто и гладко.

Как объяснить то, что желаемых изменений в судьбе не произошло (а такие случаи известны)? Иногда полезно бывает поискать причину в себе. И не обязательно сразу начинать каяться в собственной греховности, хотя разлад с Богом вполне способен стать значительным препятствием в исполнении задуманного. Но в некоторых случаях человек просто оказывает не готов принять помощь высших сил в том виде, в котором она поступает. Ведь трудно сразу судить, какие именно изменения следует считать позитивными, а какие нет. И нередко случается, что даже истинно верующий человек просит Всевышнего о том, что совсем не идет ему во благо.