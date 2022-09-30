В соцсетях пишут о военном перевороте в Китае и аресте Си Цзиньпина. Что об этом известно

В социальных сетях активно распространяются слухи о военном перевороте в Китае и аресте председателя КНР Си Цзиньпина и других руководителей страны. Подтверждением этому может служить массовая отмена авиарейсов, сообщает издание The Epoch Times. По его информации, 21 сентября сентября в стране отменили 9583 авиарейсов внутри Китая.
Китайская правозащитница Дженифер Цзэнв своем Twitter видеозапись, на которой запечатлен момент от 22 сентября. На записи видно, как колонна военных автомобилей направляется в сторону Пекина. Вереница боевой техники длиной 80 км протянулась от округа Хуанлай недалеко от китайской столицы до города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.
Слухи распространяются на фоне грядущего ХХ съезда Коммунистической партии Китая, который начнется 16 октября. Съезд определит политическую жизнь Китая и распределение власти в Компартии Китая на ближайшие пять лет.
@jenniferatntd
По мнению авторов неподтвержденной распространяемой информации, переворот может быть вызван жесткими приговорами против крупных китайских чиновников: 22 сентября к смертной казни приговорили бывшего министра юстиции Фу Чжэнхуа, а 23 сентября — та же участь постигла бывшего замглавы Министерства общественной безопасности (аналог МВД) Сунь Лицзюня.Исполнение приговоров отсрочено на два года, по прошествии которых смертная казнь может быть изменена на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.
Почему слухи о перевороте не похожи на правду
Противники версии о перевороте в Китае приводят другие доводы. Информация о военном перевороте и об отмене рейсов не подтверждается. Судя по интернет-ресурсу flightradar24, авиарейсы внутри Китая не отменены. Передислокация китайской военной техники к Пекину может быть вызвана подготовкой к ежегодному параду, который пройдет 1 октября в день празднования образования КНР.
Вызвал недоумение и тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин может быть арестован именно военными. Как отмечает Telegram-канал «Китай. 80-е», «позиции Си Цзиньпина в армии, которую он возглавляет в качестве председателя Центрального военного совета КНР/КПК, особенно сильны».
21 сентября агентство «Синьхуа» сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских военных сосредоточиться «на подготовке к войне». Такое заявление он сделал на фоне обострения отношений между Китаем и Тайванем.
А вы знали об этом?
Считается, что зачатки судебно-медицинской экспертизы появились в Древнем Китае как минимум в III веке до н. э. В 1975 году при раскопках гробниц периода династии Цинь (221–207 гг до н. э.) ученые обнаружили 625 бамбуковых планок с текстами на юридическую тематику. Многие из них содержали уже заполненные шаблоны по результатам судебных разбирательств, включавшие детальное описание ран и повреждений на теле погибших.Во времена династии Тан (VII–X вв. н. э.) в Китае уже предусматривались наказания за фальсификацию судмедэкспертизы. В уголовном кодексе Тан Люй Шу И содержалась статья «Освидетельствование обманных болезней, смерти и телесных повреждений не в соответствии с действительностью»; чиновникам, которые сфальсифицировали результаты своих судмедэкспертиз, грозило наказание до двух лет каторжных работ. Позже этот пункт перешел в кодекс династии Цин.
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