В соцсетях пишут о военном перевороте в Китае и аресте Си Цзиньпина. Что об этом известно

В социальных сетях активно распространяются слухи о военном перевороте в Китае и аресте председателя КНР Си Цзиньпина и других руководителей страны. Подтверждением этому может служить массовая отмена авиарейсов, сообщает издание The Epoch Times. По его информации, 21 сентября сентября в стране отменили 9583 авиарейсов внутри Китая.

Китайская правозащитница Дженифер Цзэн

в своем Twitter видеозапись, на которой запечатлен момент от 22 сентября. На записи видно, как колонна военных автомобилей направляется в сторону Пекина. Вереница боевой техники длиной 80 км протянулась от округа Хуанлай недалеко от китайской столицы до города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Слухи распространяются на фоне грядущего ХХ съезда Коммунистической партии Китая, который начнется 16 октября. Съезд определит политическую жизнь Китая и распределение власти в Компартии Китая на ближайшие пять лет.

@jenniferatntd

По мнению авторов неподтвержденной распространяемой информации, переворот может быть вызван жесткими приговорами против крупных китайских чиновников: 22 сентября к смертной казни приговорили бывшего министра юстиции Фу Чжэнхуа, а 23 сентября — та же участь постигла бывшего замглавы Министерства общественной безопасности (аналог МВД) Сунь Лицзюня.

Почему слухи о перевороте не похожи на правду

Исполнение приговоров отсрочено на два года, по прошествии которых смертная казнь может быть изменена на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.

Противники версии о перевороте в Китае приводят другие доводы. Информация о военном перевороте и об отмене рейсов не подтверждается. Судя по интернет-ресурсу flightradar24, авиарейсы внутри Китая не отменены. Передислокация китайской военной техники к Пекину может быть вызвана подготовкой к ежегодному параду, который пройдет 1 октября в день празднования образования КНР.

Вызвал недоумение и тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин может быть арестован именно военными. Как отмечает Telegram-канал «Китай. 80-е», «позиции Си Цзиньпина в армии, которую он возглавляет в качестве председателя Центрального военного совета КНР/КПК, особенно сильны».

21 сентября агентство «Синьхуа» сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских военных сосредоточиться «на подготовке к войне». Такое заявление он сделал на фоне обострения отношений между Китаем и Тайванем.