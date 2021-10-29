15 технологических прогнозов, которые на поверку дня оказались ложными

Уровень технологий всегда считался одной из главных составляющих развития общества. Сегодня, представляя мир будущего, чаще всего мечтают об обществе, где самую тяжёлую и ответственную работу будут делать роботы.

Но сбудутся ли эти прогнозы, остаётся только догадываться. Ведь наши предки тоже делали прогнозы, которые на поверку оказались совершеннейшей фикцией.

1. Бесполезные телефоны

Ложный прогноз о «полезности» телефонов.

На внутреннем совещании Western Union в 1876 году было принято следующее решение: «Телефон имеет слишком много недостатков, чтобы серьезно рассматривать его как средство коммуникации. Устройство не имеет никакой ценности для нас». Мягко говоря, прогноз был неудачен, поскольку тогда компания могла занять лидирующие позиции на рынке телефонов.

2. Рентгеновские лучи - фикция

Ложный прогноз о рентгеновских лучах.

Лорд Кевин, бывший президент Королевского общества Эдинбурга, утверждал в 1833 году: «Рентген — это подделка, чушь и обман». Если бы Кевин знал, что век спустя это изобретение будет считаться одним из самых ценных открытий в области науки... Рентгеновские лучи сегодня, как правило, используются в медицине.

3. Подводные лодки не нужны

Ложный прогноз о субмаринах.

Британский писатель, известный своими работами в жанре научной фантастики, Герберт Уэллс однажды высказал свое мнение о подводных лодках: «Я должен признаться, что мое воображение не представляет о субмаринах чего-либо иного, кроме как задыхающегося и тонущего экипажа». Хотя подводные лодки сегодня используются для выполнения специализированных функций, Уэллс ошибся, считая их бесполезными.

4. Кино — мимолетный тренд

Ложный прогноз о кинематографе.

Известный актер, продюсер и комик Чарли Чаплин заявил в 1916 году: «Кино - лишь немногим больше, чем просто увлечение. Это «законсервированная» театральная постановка. А зрители хотят видеть плоть и кровь на сцене». Естественно, театр был некогда очень популярным видом развлечения, то с момента своего появления кино намного превзошло его по популярности. Поэтому, оно не оказалось столь мимолетным развлечением, как думал Чаплин.

5. Железнодорожные путешествия невозможны

Ложный прогноз о железнодорожных путешествиях.

Ирландский научный писатель Дионисий Ларднер, который популяризировал науку и технику, однажды сделал прогноз, что путешествие по железной дороге будет невозможным. Он утверждал, что «Езда по рельсам на высокой скорости не представляется возможной, поскольку пассажиры будут не в силах вдохнуть и умрут от удушья». Но уже начало XVII века показало несостоятельность его утверждений.

6. Космических путешествий никогда не будет

Ложный прогноз о космических путешествиях.

Изобретатель Ли Де Форест, которого считают «одним из отцов начала века электроники», утверждал в 1926 году: «Поместить человека в многоступенчатую ракету, доставить его в гравитационное поле Луны, где он сможет делать научные наблюдения, а затем вернуть его на Землю, причем живым — это просто дикая мечта, достойная Жюля Верна.

Я достаточно смел, чтобы заявить: такое путешествие никогда не произойдет независимо от всех будущих достижений». В 1962 году Нил Армстронг и двое других членов экипажа были первыми людьми, которые ступили на Луну и вернулись на Землю живыми.

7. Переменный ток бесполезен

Ложный прогноз о переменном токе.

Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон, чтобы поиздеваться над своим конкурентом Джорджем Уэстингхаусом, сказал в 1889 году: «Заниматься ерундой с переменным током - это просто пустая трата времени. Его никто и никогда не будет использовать». Годы спустя переменный ток используется во всех предприятиях и жилых домах.

8. Компьютеры - не для дома

Ложный прогноз о ПК.

В 1977 году президент, председатель совета директоров и основатель Digital Equipment Corporation (DEC) Кен Ослон заявил: «Не существует никаких оснований думать, что кто-то захочет иметь компьютер у себя дома». Сегодня почти в каждом доме есть компьютер и более того - трудно представить, как сегодня можно было бы жить без компьютеров и интернета.

9. Автомобили — временный тренд

Ложный прогноз об автомобилях.

В 1902 году глава Мичиганского Сбербанка заявил адвокату Генри Форда, разработчику и производителю первого массового автомобиля: «Лошади будут всегда, а автомобиль — всего лишь обычная новинка-причуда».

Он посоветовал Форду никогда не вкладывать свои деньги в создание автомобилей, поскольку, по его словам, они являются просто прихотью, которая скоро пройдет. Не правда ли, трудно представить современные магистрали, забитые лошадьми.

10. Ракеты никогда не выйдут в космос

Ложный прогноз о космических ракетах.

В одном из ежемесячных выпусков New York Times Magazine, который был выпущен 13 января 1920 года, утверждалось: «Ракета никогда не сможет покинуть атмосферу Земли». Это было замечание редактора относительно ведущихся в то время разговоров о возможном запуске ракетных кораблей и исследовании космического пространства в будущем. Стоило подождать 1969 года, чтобы убедиться в обратном.

В 1964 году, всего 3 года спустя, спутник связи Syncom 3 использовался для трансляции Олимпийских игр из Японии в США».

11. Трансатлантический разговор невозможен

Ложный прогноз о трансокеанических телекоммуникациях.

И еще один прогноз от американского изобретателя Ли Де Фореста... Он в июле 1913 года сказал, что «через Атлантику невозможно будет передавать человеческий голос еще очень много лет». После этого он продал акции своей собственной радиотелефонной компании (а также патент триода) AT & T и Bell System. Сегодня трансокеаническими телекоммуникационными кабелями никого не удивишь.

12. 32-битные ОСы невозможны

Ложный прогноз о 32-битные ОСах.

Как-то американский бизнес-магнат и программист Билл Гейтс сделал забавное предсказание: «Мы никогда не сделаем 32-битную операционную систему». Оказалось, даже Гейтс может ошибаться. Основанная им Microsoft 15 мая 1998 выпустила операционную систему Windows 98, у которой были 16- и 32-разрядные версии.

13. Телевизор никогда не «взлетит»

Ложный прогноз о TV.

Американский продюсер и режиссер Дэррил Занук сказал в 1946 году: «Телевидение не сможет удержаться ни на одном рынке больше шести месяцев. Людям попросту скоро надоест пялиться в фанерный ящик каждую ночь». С тех пор прошло более 70 лет, а телевизор до сих пор — один из самых распространенных способов проведения досуга.

14. Стальной самолет никогда не будет летать

Ложный прогноз о полетах самолетов из металла.

Канадско-американский астроном, который жил в конце XVIII века, Саймон Ньюкомб предсказывал незадолго до своей смерти: «Полет на машинах тяжелее воздуха является непрактичным, если не совершенно невозможным». Первыми опровергли это утверждения браться Райт 17 декабря 1903 года, всего через 18 месяцев после прогноза Ньюкомба.

15. Спутники связи - фикция

Ложный прогноз о спутниках связи.

Когда его спросили о его будущей перспективе спутников связи в 1961 году, представитель Федеральной комиссии по связи США Танис Крейвен заявил: «Нет даже малейшего шанса, что космические спутники связи будут использоваться США для обеспечения лучшей телефонной связи, телеграфа, телевидения или радио».

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