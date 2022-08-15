Только самый внимательный человек сможет найти ошибку на этом рисунке. А как насчет вас?

Головоломки любят не только дети, но и многие взрослые. Это отличный способ расслабиться и пошевелить извилинами. Ученые давно говорят о том, что для того, чтобы мозговая деятельность оставалась в тонусе, очень важно давать ей нагрузки. Регулярное разгадывание головоломок способно притормозить развитие деменции и омолодить мозг.

В общем, хотите сохранить ясность и чёткость ума? Не проходите мимо логических загадок! Мы как раз подготовили для вас одну.

Загадка на логику и внимательность

Посмотрите внимательно на картинку и скажите, что на ней не так.

На рисунке изображена дача и рядом лес. На заднем плане - холмы и небо. На переднем плане - камни. Но что-то здесь не так! Вам нужно выяснить, что именно!

Нужна еще одна подсказка? Обратите внимание на дымоход и деревья!

А вот и разгадка

Ветер дует в разных направлениях. Дым из дымохода направлен влево, а ветки деревьев склоняются вправо. Такого быть не может.

Делимся с вами еще несколькими загадками.

Загадка № 1

Не лёд, а тает, не лодка, а уплывает.

Ответ

Зарплата.

Загадка № 2

Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно. А вот за третий придется заплатить.

Ответ

Зубы.

Загадка № 3

– Это красная?

– Нет, черная.

– А почему она сейчас белая?

Ответ

– Потому, что еще зеленая.О чем речь?

Черная смородина.

Если вы разгадали главную загадку, напишите в комментариях, за сколько секунд или минут вы это сделали. Но ни в коем случае не давайте разгадку. Пусть остальные тоже подумают. А еще лучше — поделитесь с друзьями. Пусть пошевелят мозгами!

Источник :https://golovolomka.temaretik.com/2541412084443515834/

А вы знали об этом?

Блоха может разгоняться быстрее, чем космический шаттл. Прыжки блох достигают умопомрачительных высот — 8 сантиметров в миллисекунду. Каждый прыжок придаёт блохе ускорение, в 50 раз превышающее ускорение космического корабля.

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