Как слышат разные представители животного мира

Вы когда-нибудь рассказывали аквариумной рыбке о том, как прошел день? Жаловались собаке на то, что вас кто-то обидел? Может быть, вы держали кошку на коленях и рассказывали какую-нибудь историю? Многие животные — отличные слушатели. Но насколько хорошо они на самом деле слышат?

Неудивительно, что многие животные обладают сильным слухом. Фактически, некоторые могут слышать более широкий диапазон частот, чем люди. Кошки, например, слышат шумы от 45 до 64 000 герц (Гц). Люди ограничены звуками от 64 до 23 000 Гц.



Как насчет наших друзей-собак? Они также превосходят человеческий слух с диапазоном 67-45 000 Гц. Другие обычные домашние животные, такие как кролик, песчанка, морская свинка и хорек, также обладают более широким диапазоном слуха, чем люди. Однако у золотых рыбок довольно ограниченный слух. Они могут воспринимать шумы только от 20 до 3000 Гц.



Многие другие животные могут слышать впечатляющий диапазон звуков. Например, слоны могут воспринимать чрезвычайно низкие частоты, вплоть до 16 Гц. Это позволяет слонам слышать приближающиеся облака, когда они грохочут в воздухе. У белухи тоже довольно большой диапазон — от 1 000 до 123 000 Гц.

Однако ни одно из этих животных не обладает лучшим слухом.

Эта награда на самом деле достается насекомому! Бабочка может слышать самый широкий диапазон частот, доходящий до 300 000 Гц. Исследователи полагают, что острый слух бабочки эволюционировал, чтобы помочь ей убежать от самого распространенного хищника — летучей мыши.



В конце концов, у летучих мышей одни из лучших ушей среди млекопитающих. Благодаря эхолокации они могут воспринимать звуки с частотой от 2000 до 110 000 Гц. Это помогает летучим мышам в охоте. Вот почему слух мотылька так полезен этому счастливому насекомому.

Уши летучей мыши могут показаться очевидным признаком ее впечатляющего слуха. Однако животным не всегда нужны уши, чтобы слышать. На самом деле у некоторых вообще нет ушей! Просто посмотрите на представителей класса головоногих, включая кальмаров и осьминогов. У них нет ушей, и многие годы эксперты не думали, что у них есть слух. Однако сегодня мы знаем, что эти безухие существа действительно слышат, но в ограниченном, низком диапазоне частот.



Конечно, не все животные слышат. Как и люди, многие животные рождаются без слуха, или теряют дееспособность после болезни или травмы. Если вы когда-нибудь знали собаку или кошку с нарушением слуха, то знаете, что они находят другие умные способы общения, как и люди.

Мотыльки могут получить приз за первое место, но многие представители животного мира обладают прекрасным слухом. Для многих это означает разницу между поиском еды и попаданием в меню ужина. В следующий раз, когда вы окажетесь на природе, обратите внимание на животных вокруг вас. Можете ли вы определить, какие из них обладают более широким диапазоном слуха, исходя из их поведения?

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2252030691478604664/

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