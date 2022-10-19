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ГАЛКИН* "СДЕЛАЛ" ЕЁ: ПУГАЧЁВА УЕХАЛА В ИЗРАИЛЬ В ПОЛНОЙ ДЕПРЕССИИ

ГАЛКИН* "СДЕЛАЛ" ЕЁ: ПУГАЧЁВА УЕХАЛА В ИЗРАИЛЬ В ПОЛНОЙ ДЕПРЕССИИ

"Она сделала Галкина*. А Галкин "сделал" её". Журналист Антон Коробков-Землянский рассказал, что певица Алла Пугачёва уехала в Израиль в полной депрессии.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва снова покинула Россию. Направление известное - Израиль. Обратного билета нет.

"От самых близких узнал, что Пугачёва уехала в Израиль в полной депрессии. Алла Борисовна не ожидала, что её привычный метод "навести шороху" в этот раз не сработает", - пишет Коробков-Землянский в Telegram.

Он отмечает, что вся карьера Пугачёвой в 80-е складывалась не благодаря, а вопреки. КГБ запретил работать за рубежом, поэтому не были реализованы проекты. В том числе "ABBA + АЛЛА".

"Она тонко чувствовала свой народ, который и сделал её главной суперзвездой сверхдержавы", - уточняет журналист, отмечая, что "вот Галкин* обманул себя сам". Те, кто ходил на его концерты и хихикал над шуточками, знали, куда шли. Но шутка не "зашла" и обернулась катастрофой.

По его словам, те, кто прямо сейчас пишет историю страны, запомнят Пугачёву "как израильскую знаменитость, песни которой почему-то знают их родители".

"Она сделала Галкина*. А Галкин "сделал" её", - заключил Коробков-Землянский.

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А вы знали об  этом?

Российский экономист Николай Шмелев и американский историк Стив Коэн считают, что без Сталина мог бы реализоваться план экономического развития, предложенный Николаем Бухариным.

Согласно бухаринской программе НЭПа, должна была сохраняться доминирующая роль товарно-денежных отношений при рыночном механизме хозяйствования. При таком подходе, который был научно обоснован и экономически оправдан, как полагают специалисты, реформы не только привели бы к заметному улучшению благосостояния населения, но и имели бы минимальный побочный эффект, в отличие от сталинской индустриализации. А в 1930-е годы СССР бы вошел в период «золотого десятилетия».

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