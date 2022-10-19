ГАЛКИН* "СДЕЛАЛ" ЕЁ: ПУГАЧЁВА УЕХАЛА В ИЗРАИЛЬ В ПОЛНОЙ ДЕПРЕССИИ

"Она сделала Галкина*. А Галкин "сделал" её". Журналист Антон Коробков-Землянский рассказал, что певица Алла Пугачёва уехала в Израиль в полной депрессии.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва снова покинула Россию. Направление известное - Израиль. Обратного билета нет.

"От самых близких узнал, что Пугачёва уехала в Израиль в полной депрессии. Алла Борисовна не ожидала, что её привычный метод "навести шороху" в этот раз не сработает", - пишет Коробков-Землянский в Telegram.

Он отмечает, что вся карьера Пугачёвой в 80-е складывалась не благодаря, а вопреки. КГБ запретил работать за рубежом, поэтому не были реализованы проекты. В том числе "ABBA + АЛЛА".

"Она тонко чувствовала свой народ, который и сделал её главной суперзвездой сверхдержавы", - уточняет журналист, отмечая, что "вот Галкин* обманул себя сам". Те, кто ходил на его концерты и хихикал над шуточками, знали, куда шли. Но шутка не "зашла" и обернулась катастрофой.

По его словам, те, кто прямо сейчас пишет историю страны, запомнят Пугачёву "как израильскую знаменитость, песни которой почему-то знают их родители".

"Она сделала Галкина*. А Галкин "сделал" её", - заключил Коробков-Землянский.