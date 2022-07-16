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Сможете ли вы превратить это неравенство в верное, добавив всего одну линию

Сможете ли вы превратить это неравенство в верное, добавив всего одну линию

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2521738578576018302/

А вы знали об  этом?

Известно, что древние индийцы занимались только кастовым сексом, то есть исключительно с представителями своей касты. Всего таких сословий насчитывалось пять: брахманы — жрецы, ученые, кшатрии — воины, вайшьи — торговцы, ремесленники, шудры — слуги и неприкасаемые. Последняя каста включала людей, занятых самой грязной работой, например, обработкой кожи, сбором мусора или стиркой. Но все прослойки населения объединяла одна особенность Большинство каст относились к супружеской измене отрицательно, особенно если половой акт происходил между представителями разных сословий. Женщин, изменивших мужьям с кем-то из низшей касты, особо не наказывали, а вот любовников, решивших позариться на даму из высшего сословия, гарантированно ждала смерть.: их представители могли заниматься сексом только с людьми из своей касты. В Древней Индии считалось, что евнухи принадлежат к  «третьему полу». Все потому, что они доставляли оральные ласки и мужчинам, и женщинам. Как ни странно, но представителей «третьего пола» здесь уважали и едва ли не боготворили. В то же время к людям, состоящим в однополых отношениях, индусы относились с презрением — считалось, что гомосексуализм придумал сам дьявол.

Лесбиянство точно так же не вызывало у окружающих восторга. Женщину, полюбившую другую женщину, могли сурово покарать, так как индусы считали, что женщины созданы для мужчин. В качестве наказания лесбиянкам могли сбрить волосы на голове или отрезать два пальца.Любопытно, что  замужние женщины  с разрешения мужей могли свободно вступать в интимные связи с другими мужчинами.          

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