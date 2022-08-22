Кока-кола сделала мышей глупее. А как она влияет на людей?

Безалкогольный напиток «Кока-кола» был изобретен в конце XIX века и изначально позиционировался как заменитель алкоголя. В состав оригинального напитка входили листья коки и орехи кола с высоким содержанием кофеина — отсюда и берет начало всем известное название. Нынешняя формула напитка является коммерческой тайной, но на протяжении XX века другие компании все же умудрялись выпускать похожие по цвету и вкусу напитки. В июне 2022 года дистрибьютор Кока-колы в России объявил о прекращении продаж на территории страны. Любители газированного напитка этим наверняка огорчены но, может быть, отказ от напитка улучшит их состояние здоровья. Недавно ученые провели эксперимент на мышах и выяснили, что «Кока-кола» делает их менее сообразительными. Есть веские основания предполагать, что так же напиток действует и на людей.

Доказательство вредности «Кока-колы»

Ученые в очередной раз доказали вредность популярного газированного напитка в ходе эксперимента, результаты которого были опубликованы в научном журнале Experimental Gerontology. Исследователи собрали лабораторных грызунов и разделили их на возрастные группы по два, восемь и четырнадцать месяцев. Впоследствии, на протяжении 57 дней, одну половину мышей из каждой группы поили только колой.

Другая половина грызунов вошла в состав контрольной группы и пила чистую воду.

Лабораторные мыши более месяца пили только колу, и из этого ничего хорошего не вышло

Сразу же после периода необычной диеты, грызунов выпустили в лабиринт, чтобы проверить их умственные способности. Чтобы выяснить, как газированный напиток влияет на мышей в более долгосрочной перспективе, когнитивный тест повторили спустя 10 дней. Вдобавок ко всему этому, некоторых лабораторных мышей усыпили, чтобы изучить состояние их мозга более наглядно.

Газированный напиток сделал мышей глупее

Как и следовало ожидать, «кока-кола» на умственных способностях мышей отразилась плохо. Особенно сильно ухудшение памяти и неспособность пройти лабиринт было заметно у молодых особей в возрасте двух и восьми месяцев. Вскрытие показало, что в их головном мозге повредились области префронтальной коры и гиппокампа. Для справки стоит отметить, что первая область отвечает за согласование мыслей и действий в соответствии с внутренними целями. Гиппокамп, в свою очередь, играет большую роль в работе памяти и удержании внимания. У мышей, которые пили воду, проблем с работой головного мозга замечено не было.

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Почему «Кока-кола» плохо влияет на мозг

Ученые считают, что входящие в состав колы вещества вызывает сбои в системе защиты организма от окислительного стресса. В каждый момент времени, в клетках мышей и людей, возникают активные формы кислорода — они являются окислителями и способны нанести здоровью непоправимый вред. Чтобы нейтрализовать активные формы кислорода, в организме мышей и людей есть специальные белки. Скорее всего, употребление колы каким-то образом вызывает уменьшение активности этих ферментов, из-за чего и возникают проблемы с работой головного мозга.

Окислительный стресс сильно вредит здоровью, но организм умеет ему противостоять

Ученые склонны предполагать, что таким же разрушительным образом кола влияет и на людей. В это можно поверить хотя бы потому что мышь и человек имеют на 50% идентичный ДНК и являются млекопитающими. Хотя, доля скептицизма в этом деле тоже не помешает, потому что несмотря на все сходства, между нами и мышами есть много отличительных особенностей. Было бы хорошо, если ученые провели похожий эксперимент с участием людей. Только нужно как-то обойтись без вскрытия — благо, существует МРТ и другие технологии, которые позволяют оценить состояние здоровья головного мозга.

Чем кола вредна для здоровья

Вредность колы для головного мозга доказана только на примере мышей — как она воздействует на мыслительные способности людей, не ясно. В основном вредность этого напитка связывают с большим количеством сахара. Считается, что в одной баночке колы может содержаться до 45 граммов нескольких разновидностей сахара. И это при том, что дневная норма для человека составляет 25 граммов.

В основном, вредность колы связана с наличием в составе большого количества сахара

Из-за чрезмерного употребления сахара, люди толстеют, а это влечет за собой огромное количество проблем со здоровьем. В первую очередь повышается риск развития сахарного диабета. К тому же, люди с лишним весом обычно всегда страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2012 году ученые завершили долгое исследование с участием 40 000 мужчин и выяснили, что любители газированного напитка рисковали умереть от сердечного приступа на 20% больше остальных.

Кола вызывает ожирение, и об этом известно уже давно

Вдобавок к этому, есть причины полагать, что «Кока-кола» провоцирует развитие онкологических заболеваний. В 2010 году ученые провели исследование с участием 60 000 человек и нашли среди них мужчин и женщин, которые выпивали как минимум две банки колы в день. Оказалось, что они на 87% больше рисковали пострадать от рака поджелудочной железы, чем остальные люди.

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