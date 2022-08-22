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Кока-кола сделала мышей глупее. А как она влияет на людей?

Кока-кола сделала мышей глупее. А как она влияет на людей?

 

Безалкогольный напиток «Кока-кола» был изобретен в конце XIX века и изначально позиционировался как заменитель алкоголя. В состав оригинального напитка входили листья коки и орехи кола с высоким содержанием кофеина — отсюда и берет начало всем известное название. Нынешняя формула напитка является коммерческой тайной, но на протяжении XX века другие компании все же умудрялись выпускать похожие по цвету и вкусу напитки. В июне 2022 года дистрибьютор Кока-колы в России объявил о прекращении продаж на территории страны. Любители газированного напитка этим наверняка огорчены но, может быть, отказ от напитка улучшит их состояние здоровья. Недавно ученые провели эксперимент на мышах и выяснили, что «Кока-кола» делает их менее сообразительными. Есть веские основания предполагать, что так же напиток действует и на людей.

Доказательство вредности «Кока-колы»

Ученые в очередной раз доказали вредность популярного газированного напитка в ходе эксперимента, результаты которого были опубликованы в научном журнале Experimental Gerontology. Исследователи собрали лабораторных грызунов и разделили их на возрастные группы по два, восемь и четырнадцать месяцев. Впоследствии, на протяжении 57 дней, одну половину мышей из каждой группы поили только колой.

Другая половина грызунов вошла в состав контрольной группы и пила чистую воду.

Лабораторные мыши более месяца пили только колу, и из этого ничего хорошего не вышлоЛабораторные мыши более месяца пили только колу, и из этого ничего хорошего не вышло

Сразу же после периода необычной диеты, грызунов выпустили в лабиринт, чтобы проверить их умственные способности. Чтобы выяснить, как газированный напиток влияет на мышей в более долгосрочной перспективе, когнитивный тест повторили спустя 10 дней. Вдобавок ко всему этому, некоторых лабораторных мышей усыпили, чтобы изучить состояние их мозга более наглядно.

Газированный напиток сделал мышей глупееГазированный напиток сделал мышей глупее

Как и следовало ожидать, «кока-кола» на умственных способностях мышей отразилась плохо. Особенно сильно ухудшение памяти и неспособность пройти лабиринт было заметно у молодых особей в возрасте двух и восьми месяцев. Вскрытие показало, что в их головном мозге повредились области префронтальной коры и гиппокампа. Для справки стоит отметить, что первая область отвечает за согласование мыслей и действий в соответствии с внутренними целями. Гиппокамп, в свою очередь, играет большую роль в работе памяти и удержании внимания. У мышей, которые пили воду, проблем с работой головного мозга замечено не было.

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Почему «Кока-кола» плохо влияет на мозг

Ученые считают, что входящие в состав колы вещества вызывает сбои в системе защиты организма от окислительного стресса. В каждый момент времени, в клетках мышей и людей, возникают активные формы кислорода — они являются окислителями и способны нанести здоровью непоправимый вред. Чтобы нейтрализовать активные формы кислорода, в организме мышей и людей есть специальные белки. Скорее всего, употребление колы каким-то образом вызывает уменьшение активности этих ферментов, из-за чего и возникают проблемы с работой головного мозга.

Окислительный стресс сильно вредит здоровью, но организм умеет ему противостоятьОкислительный стресс сильно вредит здоровью, но организм умеет ему противостоять

 

Ученые склонны предполагать, что таким же разрушительным образом кола влияет и на людей. В это можно поверить хотя бы потому что мышь и человек имеют на 50% идентичный ДНК и являются млекопитающими. Хотя, доля скептицизма в этом деле тоже не помешает, потому что несмотря на все сходства, между нами и мышами есть много отличительных особенностей. Было бы хорошо, если ученые провели похожий эксперимент с участием людей. Только нужно как-то обойтись без вскрытия — благо, существует МРТ и другие технологии, которые позволяют оценить состояние здоровья головного мозга.

Чем кола вредна для здоровья

Вредность колы для головного мозга доказана только на примере мышей — как она воздействует на мыслительные способности людей, не ясно. В основном вредность этого напитка связывают с большим количеством сахара. Считается, что в одной баночке колы может содержаться до 45 граммов нескольких разновидностей сахара. И это при том, что дневная норма для человека составляет 25 граммов.

В основном, вредность колы связана с наличием в составе большого количества сахараВ основном, вредность колы связана с наличием в составе большого количества сахара

Из-за чрезмерного употребления сахара, люди толстеют, а это влечет за собой огромное количество проблем со здоровьем. В первую очередь повышается риск развития сахарного диабета. К тому же, люди с лишним весом обычно всегда страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2012 году ученые завершили долгое исследование с участием 40 000 мужчин и выяснили, что любители газированного напитка рисковали умереть от сердечного приступа на 20% больше остальных.

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Вдобавок к этому, есть причины полагать, что «Кока-кола» провоцирует развитие онкологических заболеваний. В 2010 году ученые провели исследование с участием 60 000 человек и нашли среди них мужчин и женщин, которые выпивали как минимум две банки колы в день. Оказалось, что они на 87% больше рисковали пострадать от рака поджелудочной железы, чем остальные люди.

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