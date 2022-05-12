Саломе Зурабишвили в 2013 году требовала начала грузино-российской войны- Кахабер Родинадзе

Грузия, 31 марта, ГРУЗИНФОРМ. Саломе Зурабишвили, ныне Президент Грузии, в 2013 году требовала, или нет, начало грузино-российской войны? Если нет, тогда почему и на основании чего она заявила: «Россия должна передать Сочи Грузии!»? Ведь в 2013 году было очевидно, что Россия добровольно Сочи не отдала бы Грузии, а силой Грузия этого сделать не смогла бы, но зато в результате предъявления территориальных претензии к России могла бы начаться грузино-российская война.

Для того, чтобы понять причины заявлении, сделанных в 2013 году Саломе Зурабишвили, сначала надо осмыслить её биографию. Гражданка Франции Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже в семье грузинских политических эмигрантов, которые бежали из Грузии в 1921 году. С 1974 года Зурабишвили работала в системе МИД Франции. В 2003 году её назначили чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В марте месяце 2004 года Саломе Зурабишвили назначили министром иностранных дел Грузии. 20 октября 2005 года она была освобождена от должности. Как видим, Гражданка Франции Саломе Зурабишвили большую часть своей жизни прожила в франкоязычной среде. Она грузинским языком владеет крайне плохо, еще хуже разбирается в истории Грузии и особенно не разбирается в существующем в Грузии на данный момент современной ситуации.

Именно это обстоятельство является причиной очень странных и крайне неадекватных заявлении, которые гражданка Франции Саломе Зурабишвили систематически делала и делает. Например, Саломе Зурабишвили в 2013 году, в канун проведения олимпиады в Сочи заявила, что в связи с олимпиадой в Сочи самим важным является вопрос границы между Россией и Грузией, и что Россия должна вернуть Сочи в состав Грузии, в частности, она заявила: «До того момента, пока между Россией и Грузией не будут установлены новые границы по договору между двумя государствами, согласно международному праву в силе остаются те границы, которые были признаны позже всех, то есть те границы, которые были признаны трактатом 1920 года. К тому моменту Сочи входил в состав Грузии и это с юридической точки зрения остаётся в силе… (между прочим, я напомнила об этом Сергею Лаврову во время наших переговоров в 2005 году, чтобы после переговоров о базах убедить его в необходимости переговоров о границах…)».

Касательно этого заявления Саломе Зурабишвили, что якобы «трактатом» 1920 года (вероятно, знаток французского языка имела в виду «договор» от 7 мая 1920 года между РСФСР и Грузинской демократической республикой) было признано, что якобы Сочи входил в состав Грузии и это по настоящий момент остаётся в силе, следует отметить следующее:

1) Конституция Грузинской Демократической Республики была принята 21 февраля 1921 году;

2) За один год до принятия конституции Грузинской Демократической Республики от 25 февраля 1921 года, 7 мая 1920 года был заключён договор между РСФСР и Грузинской Демократической Республикой, согласно первому пункту статьи 3 которого было установлено, что граница проходит от Чёрного моря вдоль реки Фсоу, далее на восток.

В тексте договора от 7 мая 1920 года Сочи вообще не упоминается. Если Саломе Зурабишвили думает, что в договоре упоминается Сочи, более того, если Саломе Зурабишвили думает, что этим договором устанавливается, что Сочи относится к территории Грузии, тогда Саломе Зурабишвили пусть укажет, какой статьёй договора это установлено. Такого не существует.

Границами между двумя государствами, которые были признаны позже всех, являются границы, признанные договором от 7 мая 1920 года между РСФСР и Грузинской демократической республикой, согласно которому граница проходит от Чёрного моря вдоль реки Фсоу, далее на восток.

Саломе Зурабишвили о каком Сочи говорит? Разве южнее реки Псоу существует другой Сочи? Если Саломе Зурабишвили говорит о Сочи, которая находится севернее реки Фсоу, тогда еще раз напоминаем, границами между двумя государствами, которые были признаны позже всех, являются границы, признанные договором от 7 мая 1920 года между РСФСР и Грузинской демократической республикой, согласно которому граница проходит от Чёрного моря вдоль реки Фсоу, далее на восток.

Саломе Зурабишвили хочет померится с Россией военной силой? В то время как согласно договору от 7 мая 1920 года Сочи входит в состав России, Саломе Зурабишвили на каком основании заявляет, что с юридической точки зрения Сочи остаётся в составе Грузии? Саломе Зурабишвили на основание чего требует от России вернуть Сочи в состав Грузии? Саломе Зурабишвили призывает вернуть Сочи военной силой? Саломе Зурабишвили к чему призывает Грузию, на очередную войну? На войну, в которой, учитывая очевидную несоразмерность военных потенциалов, исход вполне предсказуем.

Ей не даёт покоя трагическая судьба Наполеона? Того самого Наполеона, который вошёл в Россию в 1812 году с полумиллионной армией «первого Евросоюза», а убежал из России сломя голову с 25-и тысячным огрызком от бывшей армии. Вспомним хотя бы 5 дневную войну 2008 года, когда российская армия за несколько часов разгромила подготовленную военными инструкторами США и вооружённую новейшим американским оружием грузинскую армию, а в течение 5-и дней грузинское государство оказалось на грани полного краха.

Саломе Зурабишвили была и гражданкой Франции, и гражданкой Грузии, работала как чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии, так и министром иностранных дел Грузии. В 2013 году Саломе Зурабишвили в какие игры играла? И в 2022 году, имея ввиду сделанные её заявления, в какие игры она играет сейчас? В 2013 году Саломе Зурабишвили от имени Грузии выдвигала территориальные претензии к России, зная, что с правовой точки зрения эти претензии необоснованны, а с военной точки зрения у Грузии не было ни единого шанса выиграть войну у Россией и включить Сочи в состав Грузии. В 2013 году Саломе Зурабишвили зачем вводила народ в заблуждение? В 2022 году Саломе Зурабишвили зачем вводит народ в заблуждение?

И что удивительно, Саломе Зурабишвили никогда не выдвигала от имени Франции территориальных претензии к России, что, нет претензии? А к Германии? Тоже нет претензии? А к другим сопредельным государствам? А к Алжиру, есть? А чего же она молчит? В других случаях вся такая претензионная? Какая цель у Саломе Зурабишвили, чтобы Грузия воевала с Россией и проиграла в этой войне? В результате чего Франция усилится из-за ослабления России, своего потенциального противника, чтобы затем Франция вместе с союзниками смогла ослабевшую Россию развалить, и через марионеточных либеральных наместников, либо через прямую военную оккупацию, прибрать к рукам богатства России? Но это интересы Франции. А где же интересы Грузии? В полном разгроме Грузии? Саломе Зурабишвили к чему призывала Грузию в 2013 году и к чему призывает сейчас, в 2022 году? Саломе Зурабишвили интересы какого государства осуществляла в 2013 году и осуществляет сейчас, в 2022 году? Франции или Грузии?

Кахабер Родинадзе, адвокат (Батуми, Аджария, Грузия)

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А вы знали об этом?

На сегодняшний день четки – это и вспомогательный элемент при прочтении молитв или мантр, и просто украшение. Возникновение их не имеет какой-либо даты, различные источники указывают различные периоды. Однако все изыскания сводятся к одному мнению: своим появлением они обязаны индийским традициям и верованиям. Четки используются в различных религиях: буддизме, исламе, индуизме, христианстве, которое имеет множество течений. Основными являются православие и католичество. Они имеют различие в оформлении храмов, ведении служб, одеяниях священнослужителей. И, конечно, православные четки отличаются от тех, которые используются в католичестве. Считается, что использоваться они начали приблизительно в IV веке, связывают их с именем Святого Пахомия.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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