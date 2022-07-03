Тростниковая сутора: Птица уничтожает вредителей с хирургической точностью. Всё благодаря особому строению клюва

Герой, который нам нужен, но которого мы не заслуживаем. Вот кто для нас тростниковая сутора. Её рацион на 95% состоит из вредителей, а люди год от года уничтожают её места обитания, обрекая пернатого на погибель.

Сфотай меня, типа крутой.

Приёмчикам по борьбе с вредителями птиц, вероятно, понабрался от местных мастеров кунг-фу. Обитает сутора на Востоке — в Китае, Монголии и на Дальнем Востоке России. А вот технике маскировки пернатые, походу, учились у ниндзя. Обитает пернатый буквально в чистом поле — зарослях тростника. Но увидеть его в них почти нереально. Лишь изредка он поднимается над травяным морем на 1-2 метра, после чего вновь ныряет и исчезает из виду.

Техника затаившегося тигра в действии.

Как супер-герой сутора не выглядит. Птиц похож на воробья, к которому приделали гигантский клюв. Всё потому, что относится пернатый к семейству толстоклювых синиц. В англоязычной среде за впечатляющий шнобель её даже прозвали камышовым попугайчиком. Но скромные размеры — не главное. Главное — это мастерство. И его у суторы более чем предостаточно!

Да не толстый у меня клюв! Просто пушистый!

Наша героиня — одно из немногих животных, которое умеет уничтожать вредителей в тростниковых зарослях. Дело в том, что некоторые личинки и гусеницы питаются не снаружи растения, а внутри него. Мало того, что достать оттуда букашку непросто, так эти гадины ещё и самые сочные стебли выжирают. Причём за сезон бывает несколько генераций насекомых. Короче, капут бы был тростниковым полям, если бы не сутора!

Интересно, этот пернатый всегда сидит в супергеройской позе или только на камеру?

Благодаря гигантскому мощному клюву пернатый освоил уникальную технику по борьбе с тростниковыми вредителями. Он безошибочно находит буках, с хирургической точностью делает прорез в стебле тростника и вылавливает вредителя. Причём на других насекомых он не покушается — 95% рациона составляют именно вредители.

Выезжаю на разборки с вредителями вместо вас.

Есть лишь одно «но». К остальным опасностям сурового мира наш герой не приспособлен. Наблюдения показывают, что нигде, кроме как в тростнике, суторы жить больше не могут — их диета и образ жизни заточены под конкретные условия и подстроиться к другим они вряд ли смогут.

Вот это я понимаю, жизнь помотала...

Масло в огонь подливают соседи — змеи. Суторы отличные родители — на время выращивания потомства они создают пару. Вместе они строят гнездо, замаскированное в густой растительности, и растят птенцов. Но семейную идиллию безжалостно разрушают хищники. Учёные наблюдали за 25 гнездами сутор, и 22 из них были разорены змеями.

Всего в кладке может быть от 2 до 6 яиц, а молодняк вылетает из гнезда уже на второй неделе. И даже таких малых сроков недостаточно, чтобы вырастить потомство!

Люди тоже влияют на численность сутор не самым положительным образом. Во-первых, они завезли на территорию его обитания тот вид тростника, в котором птица не селится. А во-вторых, тот тростник, который подходит для гнездования суторы, человеки активно собирают для собственных нужд. В азиатских странах эту траву используют не только на корм скоту, но и для строительства ночлежек — из неё буквально строят дома. Вот и выходит злая ирония: пернатый, благодаря которому люди получают хороший урожай, лишается своего места жительства из-за своих же усилий!

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А вы знали об этом?

Никто никогда не видел, как птицы справляют малую нужду. И это не удивительно, ведь птицы никогда не мочатся. Более того, у них даже нет уретры.

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