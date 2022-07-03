Тростниковая сутора: Птица уничтожает вредителей с хирургической точностью. Всё благодаря особому строению клюва

Герой, который нам нужен, но которого мы не заслуживаем. Вот кто для нас тростниковая сутора. Её рацион на 95% состоит из вредителей, а люди год от года уничтожают её места обитания, обрекая пернатого на погибель.
Приёмчикам по борьбе с вредителями птиц, вероятно, понабрался от местных мастеров кунг-фу. Обитает сутора на Востоке — в Китае, Монголии и на Дальнем Востоке России. А вот технике маскировки пернатые, походу, учились у ниндзя. Обитает пернатый буквально в чистом поле — зарослях тростника. Но увидеть его в них почти нереально. Лишь изредка он поднимается над травяным морем на 1-2 метра, после чего вновь ныряет и исчезает из виду.
Как супер-герой сутора не выглядит. Птиц похож на воробья, к которому приделали гигантский клюв. Всё потому, что относится пернатый к семейству толстоклювых синиц. В англоязычной среде за впечатляющий шнобель её даже прозвали камышовым попугайчиком. Но скромные размеры — не главное. Главное — это мастерство. И его у суторы более чем предостаточно!
Наша героиня — одно из немногих животных, которое умеет уничтожать вредителей в тростниковых зарослях. Дело в том, что некоторые личинки и гусеницы питаются не снаружи растения, а внутри него. Мало того, что достать оттуда букашку непросто, так эти гадины ещё и самые сочные стебли выжирают. Причём за сезон бывает несколько генераций насекомых. Короче, капут бы был тростниковым полям, если бы не сутора!
Благодаря гигантскому мощному клюву пернатый освоил уникальную технику по борьбе с тростниковыми вредителями. Он безошибочно находит буках, с хирургической точностью делает прорез в стебле тростника и вылавливает вредителя. Причём на других насекомых он не покушается — 95% рациона составляют именно вредители.
Есть лишь одно «но». К остальным опасностям сурового мира наш герой не приспособлен. Наблюдения показывают, что нигде, кроме как в тростнике, суторы жить больше не могут — их диета и образ жизни заточены под конкретные условия и подстроиться к другим они вряд ли смогут.
Масло в огонь подливают соседи — змеи. Суторы отличные родители — на время выращивания потомства они создают пару. Вместе они строят гнездо, замаскированное в густой растительности, и растят птенцов. Но семейную идиллию безжалостно разрушают хищники. Учёные наблюдали за 25 гнездами сутор, и 22 из них были разорены змеями.
Люди тоже влияют на численность сутор не самым положительным образом. Во-первых, они завезли на территорию его обитания тот вид тростника, в котором птица не селится. А во-вторых, тот тростник, который подходит для гнездования суторы, человеки активно собирают для собственных нужд. В азиатских странах эту траву используют не только на корм скоту, но и для строительства ночлежек — из неё буквально строят дома. Вот и выходит злая ирония: пернатый, благодаря которому люди получают хороший урожай, лишается своего места жительства из-за своих же усилий!
А вы знали об этом?
Никто никогда не видел, как птицы справляют малую нужду. И это не удивительно, ведь птицы никогда не мочатся. Более того, у них даже нет уретры.
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