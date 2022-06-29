Несколько причин не выходить замуж прямо сейчас

Конечно, мы не собираемся вас отговаривать. Но предлагаем еще раз пройтись по нашему списку — вполне возможно, вы поймете, что жизнь прекрасна такой, какая она есть здесь и сейчас, а кольцо на пальце не сделает вас еще счастливее.

Есть такие женщины, для которых самый большой кошмар в жизни — остаться без кольца на безымянном пальце в свои 25 (37, 49 и так далее — нужное подчеркнуть). Потому что, заимев этот маленький «знак отличия», можно с гордостью встретить старую знакомую и позволить себе минутку триумфа, пока она будет судорожно искать, чем заменить коронную: «Как, ты еще не замужем, в твоем-то возрасте?»

Мы попытались разобраться, с чем связано желание поскорее выйти замуж, а вместо этого нашли массу причин отложить решение до момента, когда причины будут не нужны — останется только любовь и логичное решение.

Так было принято раньше, но не сейчас

Все вокруг уже давно сыграли свадьбы: и бывшая одноклассница, и лучшая подруга, и соседка по лестничной клетке, что младше лет на 10. Да и мама с бабушкой не стесняясь подозревают вас во всех грехах человеческих, ведь они в этом возрасте уже давным-давно остепенились, поженились и нянчили детей (вас, то есть).

Не пора. Нет, конечно, если это ваша мечта, и все к этому идет, дело ваше.

Брак — не поводок для мужчин

Но если со своим партнером вы знакомы слишком мало, не стоит торопиться. Через два года ваша красота вряд ли улетучится вникуда, да и с внуками (для мамы) проблем тоже не предвидится. Всегда лучше узнать человека, «притереться», понять, подходите ли вы друг другу, и уже потом бежать подавать заявление в ЗАГС.

Вы уже давно вместе, фантазия и запас косметического оружия на исходе, так что пришло время вспомнить, что брак не просто так называют «узами»? Ведь с кольцом на пальце он точно никуда от вас не денется.

Денется. И изменять будет, если изменял. Кольцо — не татуировка на лбу «Муж Лены/Кати/Оли», легко снимается и убирается в карман или «случайно» забывается дома. В общем, никакой штамп в паспорте, даже никакие дети не заставят мужчину быть верным, если ранее он гулял не только налево, но и на все стороны, которые только мог найти. Ну а если он из «хороших парней», то опять-таки кольцо на пальце не дает никакой гарантии, что вы вместе навсегда, а вот обоюдная забота, любовь и уважение (со штампом в паспорте или без него) действительно могут этому поспособствовать.

Вы беременны

Беременность давно перестала быть поводом для свадьбы. Конечно, любой честный парень моментально сделает вам предложение, но к чему такая спешка?

Вы давно вместе, и всегда считали, что брак не должен быть скоропостижным. Если вы всегда были уверены в своем партнере, то какой смысл играть свадьбу именно сейчас? Платье мечты не надеть, шампанское лучше даже не нюхать, да что уж там — даже попереживать нормально не получится! Неудели не лучше сыграть свадьбу через год-два, когда основные хлопоты с новорожденным малышом будут позади? И в конце концов, словосочетание «внебрачный ребенок» уже давно не делает вас позором семьи. Оно вообще ничего больше не значит, мы проверяли.

Свадьба мечты все еще стоит слишком дорого

Белоснежное пышное платье, фата, все в цветах и воздушных шариках, а еще ленты, ленты, ленты и банты, больше бантов… Сто гостей и все смотрят только на меня! Ваш сценарий? Хотелось бы, но бюджет подразумевает совсем иной подход? Вы ждали достаточно долго, чтобы потерпеть еще немного и сделать все так, как хотелось.

Конечно, сейчас существуют сотни возможностей получить все здесь и сейчас, например, кредит. Роскошная свадьба обойдется молодоженам в приличную сумму, но даже все родственники вместе взятые (а заодно вон та пара столиков из соседнего зала) не способны возместить такую сумму в конвертах. А значит, впереди долгие месяцы расплаты по счетам. Мы за то, что если уж возвращать кредит, то за роскошный медовый месяц продолжительностью… ммм, ну не меньше месяца! А не за пусть и не менее роскошный, но один день.

Семейная жизнь — не сказка

Тут уместно шутливое выражение «хорошее дело браком не назовут». И, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки. Да, вы давно вместе и, скорее всего, уже долго живете под одной крышей. Казалось бы, что «за рубежом» может измениться?

Доказано — очень многое! Гражданский брак внешне от законного может ничем и не отличаться, но внутренне пара испытывает совсем другой уровень ответственности. Как уже сказано выше, свадьба — своеобразный порог, после которого легко расслабиться и больше не предпринимать никаких шагов в плане дальнейшего развития отношений. И такое случается с обеих сторон. За спокойствием следует раздражение, накопившиеся обиды и невысказанные претензии. А так и до второго витка незамужней жизни недалеко.

Это не «последняя возможность»

На заветный вопрос «будешь моей женой», не задумываясь, отвечать «да» и про себя с облегчением вздохнуть — «фух, успела».

Скорее всего, за таким необдуманным решением скрывается не один десяток комплексов, объединенных аргументом — «кто меня еще позовет?». И если именно это послужило поводом для свадьбы, а не большая любовь и искреннее желание провести жизнь с этим человеком, то стоит призадуматься. Позовут, и, скорее всего, еще не один раз. Так что совсем не обязательно нестись под венец с этим самым «первым» (условно), особенно, если нет никакой уверенности, что он сделает вас счастливой.

Да и, в конце концов, кольцо на вашем пальце — не показатель успеха в личной жизни. И если вы отчетливо чувствуете, что решение связать себя узами брака с кем-то — навязанное обществом или другими обстоятельствами, в общем-то, чем угодно, кроме искреннего желания быть именно с этим человеком и любить только его, то, может, ну ее, эту свадьбу?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506647681061620401/

А вы знали об этом?

Пожилая мать палача народов Сталина Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) жила в роскошном дворце бывшего царского наместника в Тифлисе, гуляя по утрам по красивейшем саду!Кроме того, он была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого нагуляла обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!Это вызвало тогда возмущение у жителей Грузии.Пантеон Мтацминда в 1929 году официально был объявлен пантеоном грузинских писателей и общественных деятелей. Поэтому именно там находились могилы тех, кого в Грузии да и во всем Советском Союзе считали великими людьми.Поэтому некоторые считали, что Екатерине Георгиевне, которая ничем подобным не отличилась, в Пантеоне совсем не место!

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