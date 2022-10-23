Самоубийство жены Сталина. До чего её довёл Вождь

Нет никаких сомнений в том, что Иосиф Виссарионович любил свою жену. Скоропостижная смерть Като в 1907 году сильно подкосила революционера, и жениться повторно он смог лишь 12 лет спустя. Сталину на тот момент было 40, Наденьке Аллилуевой – всего 17.

Брак нельзя было назвать счастливым. Во всяком случае, характер у обоих был тяжелый, и Надежду порой пугало могущество супруга. Когда Аллилуева училась в Промышленной академии, восьмерых ее одногруппниц арестовали сотрудники НКВД. Надежда позвонила Генриху Ягоде и потребовала немедленно освободить подруг. «Ничего не могу сделать, - развел руками Ягода – девушки умерли в тюрьме от скоротечной инфекции». Но Надя слишком хорошо все понимала и потому всерьез боялась мужа. О том, что она – жена вождя, не знал никто из окружения Надежды.

В тот роковой день 8 ноября 1932 года супруги присутствовали на торжественном банкете в честь XV годовщины Октября. В их отношениях уже тогда не все было гладко. Годом раннее тревожные письма шли от Наденьки в Баку, где Сталин проводил свой отпуск: судя по ним, Иосиф Виссарионович был не в ладах с супругой и мог обращать внимание на других женщин.

"Это лето я не чувствовала, что тебе будет приятно продление моего отъезда, а наоборот. .. Оставаться же с таким настроением, конечно, не было смысла... И я считаю, что упреков я не заслужила... Ответь если не очень доволен будешь моим письмом, а впрочем как хочешь..."

Говорят, несколько раз Аллилуева забирала детей и уходила из дома, в начале 30-х хотела и вовсе переехать к родственникам. Но планам не суждено было сбыться…

Буквально сразу же после загадочной смерти жены вождя по Москве поползли слухи… Что если газеты врут, и причина смерти – не аппендицит? Как же тогда погибла Аллилуева? Застрелилась сама? Убил Сталин? Если сама, то из-за ревности или от большой обиды? Каждая версия имела право на существование…

Надежда с ребёнком

Сколько же белых пятен в этой истории! Одни утверждают, что с банкета женщина вернулась одна, была явно чем-то расстроена и как-то нервно возбуждена. Прошла в свою комнату, закрыла за собой дверь… Через некоторое время раздался выстрел.

«Это сдерживание себя, эта страшная внутренняя самодисциплина и напряжение, это недовольство и раздражение, загоняемое внутрь, сжимавшееся внутри все сильнее и сильнее как пружина, должны были, в конце концов, неминуемо кончиться взрывом; пружина должна была распрямиться со страшной силой...».

Это слова дочери Иосифа Виссарионовича и Надежды Сергеевны. Но маленькой Свете на момент смерти матери было всего шесть лет, и вряд ли в то время она могла думать о родителях именно так. Многие обстоятельства той ночи она узнала от родственников и людей из ближайшего окружения Сталина. Светлана также утверждала, что мама вернулась домой не одна, а вместе с отцом. Супруги разошлись по своим комнатам, и вскоре Надежда покончила с собой.

Рассказывают, что когда Сталин и его охранник ворвались в комнату, женщина лежала на полу. Она была одета в шелковое платье, из ее левого виска (странная деталь!) текла кровь. Была ли Надежда левшой? Иначе она бы стреляла в правый висок… Так может, ей все-таки помогли уйти в мир иной? По крайней мере, о реакции вождя на смерть жены известно очень мало. Он якобы подошел к телу, поднял пистолет и насмешливо проронил: «И пистолетик-то игрушечный, раз в году стрелял… Я был плохим мужем, некогда было водить ее в кино». Впрочем, очень может быть, что плохим мужем Сталин был не только поэтому. По слухам, он приударял за самыми известными актрисами, помог оперной певице Вере Давыдовой переехать из Питера в Москву, имел любовницу в Грузии… А еще говорят, что в тот вечер Сталин все-таки не домой отправился, а на дачу. Да не один, а в компании чужой жены, о чем Надежда узнала от одного из охранников вождя. Хотя Молотов, с чьей супругой Аллилуева была близка, списывал ревность на истеричность женщины – цыганская кровь, что поделаешь.

Есть и совершенно дикие версии. По одной, обработкой ярой большевички занимался Лев Троцкий, рассказывая самую горькую правду о репрессиях мужа: так он хотел спровоцировать скандал и вынудить Сталина покинуть пост. А вот по другой… Наденька могла быть внебрачной дочерью Сталина. Мол, давным-давно юный революционер, живя в Баку, закрутил роман с ее матерью. Но обстоятельства гибели и похорон второй жены Иосифа Виссарионовича настолько запутаны, что никто не может утверждать, был ли Сталин на ее похоронах.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Правивший огромной державой бывший вор и грабитель Сталин был жесток не только к своему народу, но и к своим родственникам и членам своей семьи ! В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына! А когда его дочь Светлана попыталась заступиться за теток, которые, как сказал Сталин, «много знали» и поэтому были арестованы НКВД, отец сказал ей: «Прекрати адвокатствовать! А то и тебя посажу!»

Жена его, Надежда Сергеевна Аллилуева , не могла не чувствовать, что в стране происходит что-то страшное. Она видела, какие последствия и масштабы принимают репрессии и проводимая супругом политика варварской коллективизации. Она не раз пыталась поговорить со Сталиным, но тот не слушал ее, считая жену жертвой контрреволюционной пропаганды. Кроме того, жену свою он вообще не щадил и к 29 годам у Надежды по принуждению мужа было 10 абортов. Врач, лечивший Аллилуеву в загранице, был в шоке, заявив, что «она живёте не с человеком, а с ненасытным животным!».Кроме того, Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Кстати ,единственным человеком, которого Сталин так и не смог сломать – была его жена. Даже своим уходом из жизни она выражала протест и ,видимо, поэтому Сталин даже не был на похоронах «любимой» жены ! Безусловно, личная жизнь вождя мирового пролетариата должна была служить примером для воспитания молодого советского поколения .Однако, к сожалению, моральный облик Сталина никак нельзя было использовать для воспитания молодежи, как это стремились делать коммунисты, поскольку он и в семье был тираном, нарушая все установленные советские нормы семейной жизни! Как известно, любвеобильный Сталин имел множество любовниц и внебрачных детей, что усиленно скрывалось от советских людей !

О личной жизни Иосифа Сталина до сих пор ходят самые разнообразные слухи. Согласно одному из них, по утверждению Вадима Ильина, автора книги «Тайны смерти великих людей», Надежда Аллилуева не была Сталину второй женой, поскольку с 1912 по 1918 годы он находился во втором тайном браке с некой Анной Рубинштейн. Еще более невероятным кажется, слух , согласно которому супруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему родной дочерью. Если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», у Сергея Аллилуева в петербургской квартире долгое время жил Сталин.

Супруга же Сергея Аллилуева , Ольга Аллилуеву (в девичестве Федоренко), хоть и была активной революционеркой, но ее трудно было назвать хорошей женой и матерью. Нелли Гореславская, автор книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», пишет о том, что Ольга питала такую слабость к противоположному полу, что частенько бросала мужа и детей ради романтических отношений с очередным любовником-революционером. Существует предположение, что не удержался и перед чарами Ольги Евгеньевны и Иосиф Сталин, который долгое время сожительствовал со своей будущей тещей, в результате чего на свет якобы появилась Надежда (https://russian7.ru/post/teshha-stalina-otkuda-vzyalis-slukhi-o-to/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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