Собор Радонежских святых: история установления и фото

Среди знаменательных дней, особо выделенных в Православном календаре, есть один, о котором имеют ясное представление далеко не все россияне, желающие в полной мере приобщиться к национальной духовной культуре. Речь идёт о ежегодно отмечаемом 19 июля Соборе Радонежских святых.

Что за праздник установлен в этот день, и каковы его исторические корни, мы попытаемся разобраться в данной статье.

Во глубине веков

Историю праздника, именуемого Собором Радонежских святых, принято исчислять с середины XVII века. Именно тогда впервые были составлены списки учеников и ближайших продолжателей дела Сергия Радонежского. Этот труд возложили на себя честные иноки основанной им лавры.

Ими же был составлен в те годы молебный канон Великому печальнику земли Русской (так принято величать Сергия Радонежского) и его ближайшему ученику ─ преподобному Никону. Наиболее ранняя икона «Собор Радонежских святых» также относится к этому периоду. Впоследствии с неё были сделаны многочисленные списки, которые и сегодня можно видеть в российских храмах.

Установление благочестивой традиции

Следующий этап установления праздника Собор Радонежских святых относится к периоду, когда во главе Московской епархии стоял выдающийся религиозный деятель ─ митрополит Филарет (Дроздов).

В 1843 году по его благословению и при личном участии был создан Гефсиманский скит, ставший общежительным отделением Троице-Сергиевой лавры. Вскоре на его территории появилась и первая в России церковь, освящённая в честь Радонежских святых ─ преподобных Сергия и Никона.

Там же, в скиту, составили особую службу, написанную в их честь, и впервые совершённую в летнее празднование дня, в который были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского (18 июля по н. с.). С тех пор вошло в традицию в день, следующий за этим торжеством, то есть 19 июля поминать всех угодников Божьих, составивших Собор Радонежских святых. Молитвы, возносимые в этот день, обращены не только ко святому Сергию ─ Печальнику земли русской, но и ко всем его многочисленным ученикам. Однако в тот период официального статуса праздник ещё не имел.

Официальное установление праздника

В течение последующих веков список Радонежских святых пополнялся благодаря духовным и светским исследователям становления и распространения православия на Руси, не прекращавшим своих изысканий даже в тяжёлые времена гонения на веру. В результате был составлен полный Патерик Троице-Сергиевой лавры ─ книга, в которой собраны жития всех святых, живших и трудившихся на духовной ниве в различные периоды истории, но являвшихся достойными последователями её преподобного основателя.

Официально же праздник, именуемый Собором Радонежских святых, был установлен уже в советское время. Произошло это событие в июне 1981 года, когда по благословению святейшего Пимена, стоявшего тогда во главе российского православия, в храме Всех святых, находящемся в цокольном этаже Успенского собора - одного из древнейших сооружений лавры, - был освящён в их честь придел. Тогда же, на основании патриаршего указа, получил официальный статус праздник, традиционно отмечавшийся в их честь 19 июля. В том же году соответствующие ему службы прошли во всех, действовавших тогда, российских церквях.

Печальник и Чудотворец всея Руси

Сегодня, отмечая 19 июля Собор Радонежских святых, Церковь поминает имена семидесяти пяти святых угодников Божьих. В их число входят как ученики, собеседники и сродники преподобного Сергия, так те, кто был лишён благодати непосредственного общения с ним, но стал достойным продолжателем его дела.

Остановимся подробнее на тех, чья память отмечается в день Собора Радонежских святых. Прежде всего это, разумеется, сам преподобный Сергий Радонежский, являющийся основателем и первым настоятелем лавры. За те скорби, которые он претерпел, радея о нуждах отчизны, в народе его величают Великим печальником земли Русской, а за дар прозорливости, ниспосланный ему Богом ─ всея России чудотворцем. Точная дата его появления на свет не установлена (1313 или 1324 гг.), но доподлинно известно, что отошёл он ко Господу в 1392 году.

Родственники святого

Далее в Патерике Радонежских святых означены сродники Сергия Радонежского. Это его мать и отец ─ преподобные Мария и Кирилл, родной брат Стефан, окончивший земной путь в лавре, и прославленный в лике святых. Кроме того, в их число вошёл святитель Феодор, являющийся его племянником, и возглавлявший при жизни Ростовскую епархию. Он также был канонизирован после смерти.

Ученики святого наставника

Вслед за этими угодниками Божьими, состоявшими во дни своей земной жизни в кровном родстве со святым Сергием, в день празднования Собора Радонежских святых поминаются его ученики. Их перечень включает в себя более сорока имён. В него входят не только те, кто сподобился жить в одно время с преподобным Сергием, но и многочисленные последователи, духовно возросшие на примере его святой жизни. Не имея возможности подробно рассказать о каждом из них, остановимся лишь на некоторых наиболее ярких примерах.

Преподобный Никон

Прежде всего это преподобный Никон Радонежский, память которого отмечается 30 ноября. Являясь ближайшим учеником святого Сергия, он принял из его рук настоятельский посох и возглавил братию лавры после блаженной кончины своего учителя.

Ещё в юности, прослышав о великих духовных подвигах и аскетической жизни, которую вёл его будущий наставник, Никон оставил суетный мир, и пришёл к нему в обитель. Однако преподобный Сергий, решив испытать его смирение, отослал молодого инока к другому своему ученику ─ Афанасию, являвшемуся в те годы настоятелем Высоцкого монастыря в Серпухове. Безропотно пробыв в указанной ему обители почти два десятка лет, Никон вновь явился в лавру и на этот раз остался в ней до скончания своих дней. Именно он является духовным наследником преподобного Сергия. На иконах Собора Радонежских святых, появившихся, как было сказано, ещё в XVII веке, их фигуры изображаются рядом.

Воины и художники, ставшие учениками святого Сергия

В перечень учеников преподобного наставника входят и два легендарных монаха-воина ─ Александр Пересвет и Родион Ослябя, которые по благословению своего духовного отца и учителя отправились вместе с Дмитрием Донским на Куликовскую битву. Оба они сложили головы за веру и отечество, причём, согласно летописи, перед началом сражения Пересвет сошёлся в поединке с богатырём-любимцем татарского хана Челубеем, убив которого, также пал, пронзённый его копьём. Оба воина, надевшие поверх монашеских ряс боевые доспехи, позднее были прославлены в лике святых.

Также всенародно известным святым, прошедшим свой земной путь уже в более поздние годы, не имевшим личного общения с преподобным Сергием, но, тем не менее, по духовному родству причисляемым к его ученикам, является святой иконописец Андрей Рублёв. Известно, что в 1420 году, то есть уже после кончины преподобного Сергия, он вместе с другим выдающимся живописцем ─ Даниилом Чёрным трудился над созданием фресок Троицкого собора лавры. Там же им был создан и его знаменитый шедевр «Троица». Оба прославленных иконописца почитаются Русской православной церковью в лике святых.

Благословение на битву

К этой категории угодников Божьих относятся те, кто, не имея с ним тесного общения, сподобился, тем не менее, встречаться, беседовать и, получив благословения, вести в дальнейшем жизнь, направленную на исполнение заповедей Божьих. Среди наиболее известных собеседников преподобного можно назвать святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Известно, что перед Куликовским сражением, где его войско обратило в бегство полчища Мамая, князь приезжал в обитель к преподобному Сергию, и получил от него благословение на борьбу с супостатами. Кроме того, в день сражения, разыгравшегося 8 сентября 1380 года, святой внутренним взором следил за происходившими на значительном отдалении от него событиями, и не только возвещал окружавшим его инокам о ходе битвы, но и молитвенно испрашивал помощь русским воинам у Небесных Сил.

Основатели монастырей на Белоозере

В качестве собеседников преподобного в Патерике упоминаются также два святых Русской православной церкви, внесших значительный вклад в становление российского монашества. Это преподобные Ферапонт и Кирилл Белозерские, ставшие основателями известнейших в наши дни обителей, расположенных на берегах Белоозера. Когда-то эти земли принадлежали сыну Дмитрия Донского ─ можайскому князю Андрею. Со временем обе обители вошли в число крупнейших духовных центров России, подаривших ей немало истинных подвижников благочестия и прославленных богословов. Всего же в перечне собеседников преподобного Сергия приводится 12 имён.

Остальными же угодниками божьими, в честь которых ежегодно 19 июля в православных храмах читается акафист Собору Радонежских святых, являются иноки Троице-Сергиевой лавры, прославившие её своими деяниями в течение длительного исторического периода, берущего начало во второй половине XV века и завершающегося в XX столетии.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2459657874860935319/s

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