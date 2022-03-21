Генерал Мороз против. 3 случая, когда лютый холод помогал русским победить в войне

Впервые выражение "Генерал Мороз" прозвучало, как не странно, не у нас в стране, а в далекой Англии. Когда армия Наполеона с позором бежала из России, в английской прессе и появилось словосочетание "General Frost". Газеты издевательски называли его главным фактором поражения французского императора.

Но Генерал Мороз помогал нам избавиться от интервентов не только во время войны 1812 года. Были в истории и еще случаи, когда лютый холод и стужа играли нам на руку и помогали сокрушить неприятеля.

Зима и шведы

Шла в начале XVIII века в Европе Северная война – противостояние шведского королевства с коалицией стран Северной Европы, включая Россию. Собственно, наша страна и была главной движущей силой той коалиции, именно за русскими армиями и гонялся по всей Европе шведский король Карл XII. И вот, выполняя свой план по нанесению России единственного и главного удара, занесла нелегкая шведского короля на Смоленщину.

А тут и зима подоспела. На дворе был 1708 год. И та зима вошла в историю Европы, как самая лютая и самая холодная за последние 500 лет. Шутка ли – в январе 1709 года в Париже, Лондоне и Вене была чудовищно низкая температура – целых минус 15°С. Конечно сейчас мы только усмехнемся при виде этой цифры, но надо понимать, что для теплолюбивой Европы такая температура в то время была настоящей катастрофой.

Промерзали реки и озера, падали замертво замерзшие птицы, люди гибли от холода и голода – в общем апокалипсис европейского масштаба.

Полтавская битва 27 июня 1709 года стала решающей победой Петра I над Карлом XII в самом известном из сражений Северной войны/ Гравюра Ф. Симона «Полтавская битва»

Досталось и шведской армии. Петр I избрал тогда необычную тактику – он не вступал в прямые столкновения со шведами, а действовал по партизански. Наносил удары с разных сторон силами небольших отрядов и тут же отходил. Кроме того, отступая, Петр приказывал нещадно жечь все села и города, чтобы врагу не досталось ни грамма продовольствия.

В лютую зиму 1709 года шведская армия, гоняясь за Петром, оказалась в Украине. А там все повторялось точно так же, как и под Смоленском. Разъяренный и голодный Карл все зимние месяца носился за отрядами Петра, постепенно теряя свое войско. В итоге к началу знаменитой Полтавской битвы у Карла XII осталось всего 30 тысяч штыков, а мелкие русские отряды слились в 75-тысячную армию. Исход битвы был предрешен.

А ведь предлагал Петр шведскому королю мир. Предлагал еще до наступления зимы, еще когда шведы были на Смоленщине. Да вот не внял Карл разумным предложениям. За что и поплатился.

Холод и французы

Постарался Генерал Мороз и в Отечественной войне 1812 года. Только правды ради, стоит сказать, что принялся он истреблять французов только на обратном их пути, когда они двинулись от Москвы к себе домой. Помог тут нам не сколько генерал Мороз, сколько Генерал Расстояние.

Ведь границы Российской империи переступила огромное войско – под Наполеоновскими знаменами было 630 тысяч штыков. А в Бородинской битве участвовало всего 130 тысяч человек. Где же были остальные? Ведь до Бородино крупных сражений между французами и русскими не было, партизанское движение только-только набирало силу. А просто большая часть Наполеоновской армии оказалась тонким слоем "размазана" по захваченным им территориям. Гарнизоны стояли во всех городах и крупных поселках.

Отступающих французов преследовал не только холод, но и голод/ © e-news.su

Поэтому когда дело дошло до отступления из захваченной и сожжённой Москвы, армия Наполеона представляла собой не лучшее зрелище. Тогда они были просто голодные. А вот рано наступившая зима 1812 года добавила им еще одну проблему – мороз и холод. Наступила та зима необычайно рано – в октябре 1812 года. И застала она отступающих французов врасплох. Голодные и замерзающие бойцы Наполеоновской армии едва могли передвигать ноги. А тут еще и река Березина, переправа через которую описана историками довольно хорошо. Те октябрьские холода были довольно сильными, чтобы замерз лед на реке, но недостаточно продолжительными, чтобы этот лед окреп. В итоге немало интервентов вдобавок к голоду и холоду еще и утонуло.

Справедливости ради стоит сказать, что Генерал Мороз подсуропил и нашим войскам. Догоняющие Наполеона русские отряды тоже оказались застигнутыми врасплох холодами. Но на нашей стороне был народ, это была наша земля, поэтому найти кров и обогреться русским солдатам было куда как легче, чем иноземцам.

Мороз и немцы

А вот в Великой Отечественной войне действия Генерала Мороза оказались немного преувеличены историками. Конечно, зимний фактор сыграл свою роль, но не настолько, как это было в Отечественной войне 1812 года.

Общеизвестно, что Гитлер, разрабатывая план "Барбаросса", планировал до наступления зимы захватить большую часть нашей территории и выйти на линию Астрахань – Архангельск, то есть к Волге. Но это до ноября. А взять Москву он вообще планировал в течение 5 недель с начала наступления. По этой причине зимнее обмундирование не было заготовлено в нужных количествах и бронетехника не была подготовлена к зимним условиям.

Солдаты вермахта на восточном фронте. Зима 1941 года/ © armflot.ru

Но если посмотреть метеосводки тех лет, то можно увидеть, что зима 1941/42 годов вовсе не была запредельно холодной. Минимум холода – это минус 18°С и то, эта температура продержалась всего три дня (11–13 ноября 1941 года). В дальнейшем температура была в пределах от минус 5°С до минус 10°С, что конечно нельзя назвать лютыми морозами даже для изнеженных немцев.

Но даже и эти температуры сыграли свою определенную роль. Немцы, как сказано выше, не готовились к зимним боям, поэтому в легком летне–осеннем обмундировании они мерзли даже при нулевых температурах. А подвезти зимние шинели да теплые кальсоны, которые находились на польских складах, быстро не получилось. Вот и вышло, что генерал Мороз и в этот раз помог нашей победе.

Немецкая армия была совершенно не готова к зимней затяжной войне. И что характерно, все первые крупные наступательные операции советских войск – Московское и Сталинградское сражения – были проведены в зимнее время.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается войны 1812 г., то трудно согласиться с автором этой статьи, который до сих пор верит лживой советской пропаганде ! Огромные потери Наполеон понес в первую очередь не из-за русской зимы и русской армии , как лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир , а от бактериологической войны!Мало кто знает, что перед вступлением Наполеона в Москву весь город был специально завален зараженными оспой вещами, в результате чего французская армия понесла огромные потери , от эпидемии оспы ! Ведь именно поэтому Москву сожгли не русские, а французы !

Подобное однозначно делалось для того, чтобы еще больше приукрасить народный патриотизм русского народа, скрывая что ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые рубили себе пальцы и наносили другие увечья , чтобы не идти в армию! Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.

Вместе с тем русские генералы боялись того, чтобы Наполеон не дал вольности крестьянам, в результате чего они могли перейти на сторону французов и воевать против ненавистного им крепостного режима! Именно поэтому идеологическим оружием царского самодержавия была агитация крестьян против Наполеона-антихриста, который во Франции уравнял в правах иудеев с представителями других религий.

Таким образом, огромные потери Наполеон понес в первую очередь не из-за русской зимы и якобы непобедимой русской армии , которая практически не выиграла не одного крупного сражения с французами , а от бактериологической войны, которая так усердно скрывалась лживой пропагандой на протяжении многих лет !

И ,вообще, эту кровавую войну затеял не Наполеон,а шизоидный Александра I. Союз с Россией против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.

Именно из-за отказа союза с Наполеоном против Англии и борьбы за интересы последней Александра I упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».Кроме того, лживая пропаганда скрывала от нас , что в 1812 году у России было 975 тысяч солдат, тогда как у Наполеона для отражения агрессии всего 400 тысяч и 100 тысяч поляков ! Несмотря на это, скорость отступления русских войск поразила французов.

Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором привели фактически тезисы Понасенкова, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос:"Можно ли назвать исход войны 1812 года победным для России?".По мнению историка Понасенкова, не вполне, поскольку с точки зрения критерий внешней политики любого государства это во многом было серьезным поражением!

Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться. С военной точки зрения вообще парадокс: Наполеон на протяжении всей кампании держал инициативу и не проиграли ни одного крупного сражения, однако Наполеон потерпел неудачу – в том смысле, что он не добился мира и союза с Александром I.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Самые смертельные природные катастрофы в истории https://otari.mirtesen.ru/blog/43926746039

Превратности развития российского капитализмаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43863334403/

Почему в естественных сутках человека 25 часовhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43107784404