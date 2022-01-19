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Зачем на самом деле хан Батый пошёл походом на Русь

Зачем на самом деле хан Батый пошёл походом на Русь

Согласно официальной точке зрения монголам понадобилось шесть лет, чтобы покорить Русь, еще примерно двадцать лет, чтобы привести ее население в данническую зависимость. Но зачем нужно было вторгаться в земли, лежавшие за несколько тысяч километров от столицы империи?                                                         

Дискуссионные вопросы                                                                                                                                       

Существует несколько объяснений западного завоевательного похода монголов, во время которого ордынцам удалось не только разорить русские земли, но и дойти до территорий Польши и Венгрии. Согласно одному из взглядов, подчинив русские княжества монголы обеспечивали безопасность западного крыла своей империи. Другая версия делает акцент на преследовании монголами одного из своих наиболее грозных противников – половцев, которые укрылись в венгерских землях.                                                                                                 

Существует много вопросов и по избирательному завоеванию монголами русских городов. Например, почему Батыю в 1238 году понадобилось брать совершенно незначительный в стратегическом плане Козельск, потратив на его осаду почти 2 месяца, при этом обойдя стороной соседние Кром, Мценск, Домагощ, Курск, Смоленск.

Лев Гумилев объясняет это местью внуку черниговского князя Мстислава, правившего тогда в Козельске, за убийство послов на реке Калка в 1223 году. Однако смоленский князь Мстислав Старый, также замешанный в этом убийстве, каким-то образом избежал ордынского гнева.                                                                                               

Часть исследователей, придерживающаяся альтернативной трактовки событий, происходивших в средневековой Руси, вообще отвергает такое явление как «татаро-монгольское иго». Лев Гумилев, к примеру, считал, что Русь и Орда – два государства, бок о бок сосуществовавшие на протяжении нескольких столетий и попеременно бравшие друг над другом верх.                                                                                                                                       

Другие исследователи пошли дальше, утверждая, что Русь и Орда это одно и тоже государство. По их мнению, «татаро-монгольское иго» -- просто специфический период в истории русского государства, когда все население страны было разделено на две части: мирные граждане, управляемые князьями и постоянное регулярное войско-Орда возглавляемое военачальниками.                                                                                                           

Так или иначе, любая из версий признает, что в течение XIII-XV веков Русь прошла сложный период междоусобиц, разорения, запустения и собирания земель, который подготовил формирование русского государства под началом нового политического центра – Москвы. Однако, чтобы объяснить почему так произошло, обратимся к подтвержденным официальной историей фактам.

Лидер                                                                                                                                                                                   

В конце XII века в Монголии появился новый лидер – Тэмуджин, который очень быстро подчинил своему влиянию разрозненные кочевые племена. Тэмуджин прекрасно владел тактикой степной войны, одерживая победу за победой. Поверженным врагам он предлагал выбор: или присоединиться к нему, или умереть. Большинство становилось на сторону полководца, постепенно увеличивая численность его армии.                         

К 1206 году Тэмуджин под новым именем – Чингисхан – превратился в самого могущественного правителя севернее Великой китайской стены. Жесткая централизация государственной и военной власти и требования неукоснительного исполнения указов позволяли ему управлять многомиллионным населением кочевой империи.                                                                                                                                                                       

Чингисхан принуждал темников держать на окраине своих владений вооруженные отряды, готовые в любой момент защитить земли монголов от нападения или выступить в очередной карательный поход. Скоро у Чингисхана не осталось врагов среди монгольских кочевий, и он стал готовиться к завоевательным войнам.

Расширяя границы                                                                                                                                                             

Одна из главных причин монгольской экспансии кроется в типе государственности монголов. По своей структуре Монгольская империя – это объединенные группы кочевых скотоводческих племен, которые постоянно нуждались в новых пастбищных угодьях. Донские и волжские степи в этом плане были куда привлекательнее среднеазиатских полупустынь.                                                                                                                                       

Однако Орда — это не только кочевья, но и оседлые зоны. Так при хане Берке ордынцы заложили большое количество поселений на берегах Волги и Дона. Здесь шла торговля пришедшими с Востока пряностями, тканями, парфюмерией, из русских земель -- пушниной, медом, воском. Развивалось и ремесло.                             

Оба компонента ордынской экономики – кочевая степь и оседлая зона – поддерживали друг друга и способствовали наращиванию экономического потенциала государства.Однако ни один из них не мог обойтись без армии, которая захватывая новые территории, облагая данью покоренное население и обеспечивая контроль над караванными путями, создавала мощь империи Чингизидов.

Войско                                                                                                                                                                           

Движущей силой успешных военных кампаний, которые проводили ведомые Чингисханом кочевники, была многотысячная орда. Максимальное число монгольского войска называет побывавший в империи Чингисхана итальянский францисканец Паоло Карпини – 600 тысяч человек. Современные историки, однако, считают эту цифру явно завышенной. Так в походе на Русь, по их мнению, могло принимать участие от 120 до 150 тысяч воинов.                                                                                                                                                                           

Армия Чингисхана отличалась четкой организацией и железной дисциплиной. На высшие командные должности великий хан назначал своих сыновей и представителей племенной знати из числа тех военачальников, которые доказали свою преданность и проявили военную доблесть. Одну из ключевых ролей в победах ордынцев сыграл «презренный лук», хорошо знакомый кочевым народам Средней Азии, но недооцениваемый европейцами, в том числе и русскими. Монгольский лук хоть и уступал в длине знаменитому английскому луку «лонгбоу», однако был в два раза мощнее его и обладал большей дальностью полета – до 320 метров против 228.

Западноевропейские рыцари были поражены, что монгольская стрела пробивала латника насквозь, если он не прикрывался щитом. Победам Орды хорошо послужили и коренастые монгольские лошадки, чрезвычайно выносливые и неприхотливые в еде, хорошо проявившие себя в суровых условиях русской распутицы и северных зим. Каждый воин имел при себе 5 лошадей, что давало серьезные преимущества монголам в затяжных походах. При общепринятой стратегии ближнего боя легкая монгольская кавалерия просто не позволяла противнику приблизиться, осыпая его градом стрел.                                                                                 

Пешее русское ополчение, чаще вооруженное рогатинами и топорами, чем мечами и копьями, имело мало шансов на успех в битве с этим грозным противником. Мало могли помочь в защите Руси и деревянные города-крепости, которые под натиском широкого арсенала осадных орудий, применяемых ордынцами, рано или поздно капитулировали. Дело как правило довершал огонь, быстро превращавший еще недавно цветущие поселения в пепелище.

Под напором Орды                                                                                                                                                 

Своеобразной рекогносцировкой перед масштабным нашествием на Русь был поход тридцатитысячного войска Субэдэя и Джэбэ в Закавказье и Юго-Восточную Европу в 1222–1224 годах, во время которого произошла знаменитая победа ордынцев над объединенным русско-половецким войском при Калке в 1223 году. Во время разведки монголы хорошо изучили будущую арену военных действий, познакомились с возможностями русского войска, укреплениями, получили информацию и о взаимоотношениях между русскими княжествами.

Обсуждение очередного похода ордынского войска происходило всегда на курултае. Военачальники тщательно выбирали время года и маршруты для вторжения. Так нападение на Русь было запланировано на зиму 1237–1238 года: принималось во внимание, что замерзшие реки значительно облегчат передвижение монгольской конницы и послужат идеальными транспортными магистралями.                                                                                                   

За считанные месяцы первого похода ордынское войско завоевало земли Рязанщины и Северо-Восточной Руси, лишь 100 верст не дойдя до Новгорода, через два года пали Черниговское, Киевское и Галицко-Волынское княжества. Впрочем, ордынские военачальники не громили все подряд, важнее для них было подчинить русских князей и выстроить систему даннической зависимости.                                                                                             

Главной причиной захвата почти всей территории Руси историки называют разобщенность русских княжеств. Длительные междоусобицы не могли не сказаться на способности владельцев вотчин объединиться в решающий момент. Историк Руслан Скрынников считает, что отпор монгольскому войску могла дать сильная дружина новгородского князя Ярослава Всеволодовича, однако он не пожелал присоединиться к защитникам отечества.

Большим подспорьем для успешного продвижения монгольского войска стала низкая плотность населения Руси. К примеру, один из крупнейших городов древнерусского государства Рязань, по оценке историка Владислава Даркевича, насчитывал максимум 8 тысяч жителей., еще порядка 12 тысяч могло проживать в окрестностях города. Даже собрав все силы княжества Рязань не могла противостоять многократно превосходящему в количестве войску Орды.

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