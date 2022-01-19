Зачем на самом деле хан Батый пошёл походом на Русь

Согласно официальной точке зрения монголам понадобилось шесть лет, чтобы покорить Русь, еще примерно двадцать лет, чтобы привести ее население в данническую зависимость. Но зачем нужно было вторгаться в земли, лежавшие за несколько тысяч километров от столицы империи?

Дискуссионные вопросы

Существует несколько объяснений западного завоевательного похода монголов, во время которого ордынцам удалось не только разорить русские земли, но и дойти до территорий Польши и Венгрии. Согласно одному из взглядов, подчинив русские княжества монголы обеспечивали безопасность западного крыла своей империи. Другая версия делает акцент на преследовании монголами одного из своих наиболее грозных противников – половцев, которые укрылись в венгерских землях.

Существует много вопросов и по избирательному завоеванию монголами русских городов. Например, почему Батыю в 1238 году понадобилось брать совершенно незначительный в стратегическом плане Козельск, потратив на его осаду почти 2 месяца, при этом обойдя стороной соседние Кром, Мценск, Домагощ, Курск, Смоленск. Лев Гумилев объясняет это местью внуку черниговского князя Мстислава, правившего тогда в Козельске, за убийство послов на реке Калка в 1223 году. Однако смоленский князь Мстислав Старый, также замешанный в этом убийстве, каким-то образом избежал ордынского гнева.

Часть исследователей, придерживающаяся альтернативной трактовки событий, происходивших в средневековой Руси, вообще отвергает такое явление как «татаро-монгольское иго». Лев Гумилев, к примеру, считал, что Русь и Орда – два государства, бок о бок сосуществовавшие на протяжении нескольких столетий и попеременно бравшие друг над другом верх.

Другие исследователи пошли дальше, утверждая, что Русь и Орда это одно и тоже государство. По их мнению, «татаро-монгольское иго» -- просто специфический период в истории русского государства, когда все население страны было разделено на две части: мирные граждане, управляемые князьями и постоянное регулярное войско-Орда возглавляемое военачальниками.

Так или иначе, любая из версий признает, что в течение XIII-XV веков Русь прошла сложный период междоусобиц, разорения, запустения и собирания земель, который подготовил формирование русского государства под началом нового политического центра – Москвы. Однако, чтобы объяснить почему так произошло, обратимся к подтвержденным официальной историей фактам.



Лидер

В конце XII века в Монголии появился новый лидер – Тэмуджин, который очень быстро подчинил своему влиянию разрозненные кочевые племена. Тэмуджин прекрасно владел тактикой степной войны, одерживая победу за победой. Поверженным врагам он предлагал выбор: или присоединиться к нему, или умереть. Большинство становилось на сторону полководца, постепенно увеличивая численность его армии.

К 1206 году Тэмуджин под новым именем – Чингисхан – превратился в самого могущественного правителя севернее Великой китайской стены. Жесткая централизация государственной и военной власти и требования неукоснительного исполнения указов позволяли ему управлять многомиллионным населением кочевой империи.

Чингисхан принуждал темников держать на окраине своих владений вооруженные отряды, готовые в любой момент защитить земли монголов от нападения или выступить в очередной карательный поход. Скоро у Чингисхана не осталось врагов среди монгольских кочевий, и он стал готовиться к завоевательным войнам.



Расширяя границы

Одна из главных причин монгольской экспансии кроется в типе государственности монголов. По своей структуре Монгольская империя – это объединенные группы кочевых скотоводческих племен, которые постоянно нуждались в новых пастбищных угодьях. Донские и волжские степи в этом плане были куда привлекательнее среднеазиатских полупустынь.

Однако Орда — это не только кочевья, но и оседлые зоны. Так при хане Берке ордынцы заложили большое количество поселений на берегах Волги и Дона. Здесь шла торговля пришедшими с Востока пряностями, тканями, парфюмерией, из русских земель -- пушниной, медом, воском. Развивалось и ремесло.

Оба компонента ордынской экономики – кочевая степь и оседлая зона – поддерживали друг друга и способствовали наращиванию экономического потенциала государства.Однако ни один из них не мог обойтись без армии, которая захватывая новые территории, облагая данью покоренное население и обеспечивая контроль над караванными путями, создавала мощь империи Чингизидов.



Войско

Движущей силой успешных военных кампаний, которые проводили ведомые Чингисханом кочевники, была многотысячная орда. Максимальное число монгольского войска называет побывавший в империи Чингисхана итальянский францисканец Паоло Карпини – 600 тысяч человек. Современные историки, однако, считают эту цифру явно завышенной. Так в походе на Русь, по их мнению, могло принимать участие от 120 до 150 тысяч воинов.

Армия Чингисхана отличалась четкой организацией и железной дисциплиной. На высшие командные должности великий хан назначал своих сыновей и представителей племенной знати из числа тех военачальников, которые доказали свою преданность и проявили военную доблесть. Одну из ключевых ролей в победах ордынцев сыграл «презренный лук», хорошо знакомый кочевым народам Средней Азии, но недооцениваемый европейцами, в том числе и русскими. Монгольский лук хоть и уступал в длине знаменитому английскому луку «лонгбоу», однако был в два раза мощнее его и обладал большей дальностью полета – до 320 метров против 228.

Западноевропейские рыцари были поражены, что монгольская стрела пробивала латника насквозь, если он не прикрывался щитом. Победам Орды хорошо послужили и коренастые монгольские лошадки, чрезвычайно выносливые и неприхотливые в еде, хорошо проявившие себя в суровых условиях русской распутицы и северных зим. Каждый воин имел при себе 5 лошадей, что давало серьезные преимущества монголам в затяжных походах. При общепринятой стратегии ближнего боя легкая монгольская кавалерия просто не позволяла противнику приблизиться, осыпая его градом стрел.

Пешее русское ополчение, чаще вооруженное рогатинами и топорами, чем мечами и копьями, имело мало шансов на успех в битве с этим грозным противником. Мало могли помочь в защите Руси и деревянные города-крепости, которые под натиском широкого арсенала осадных орудий, применяемых ордынцами, рано или поздно капитулировали. Дело как правило довершал огонь, быстро превращавший еще недавно цветущие поселения в пепелище.



Под напором Орды

Своеобразной рекогносцировкой перед масштабным нашествием на Русь был поход тридцатитысячного войска Субэдэя и Джэбэ в Закавказье и Юго-Восточную Европу в 1222–1224 годах, во время которого произошла знаменитая победа ордынцев над объединенным русско-половецким войском при Калке в 1223 году. Во время разведки монголы хорошо изучили будущую арену военных действий, познакомились с возможностями русского войска, укреплениями, получили информацию и о взаимоотношениях между русскими княжествами.

Обсуждение очередного похода ордынского войска происходило всегда на курултае. Военачальники тщательно выбирали время года и маршруты для вторжения. Так нападение на Русь было запланировано на зиму 1237–1238 года: принималось во внимание, что замерзшие реки значительно облегчат передвижение монгольской конницы и послужат идеальными транспортными магистралями.

За считанные месяцы первого похода ордынское войско завоевало земли Рязанщины и Северо-Восточной Руси, лишь 100 верст не дойдя до Новгорода, через два года пали Черниговское, Киевское и Галицко-Волынское княжества. Впрочем, ордынские военачальники не громили все подряд, важнее для них было подчинить русских князей и выстроить систему даннической зависимости.

Главной причиной захвата почти всей территории Руси историки называют разобщенность русских княжеств. Длительные междоусобицы не могли не сказаться на способности владельцев вотчин объединиться в решающий момент. Историк Руслан Скрынников считает, что отпор монгольскому войску могла дать сильная дружина новгородского князя Ярослава Всеволодовича, однако он не пожелал присоединиться к защитникам отечества.

Большим подспорьем для успешного продвижения монгольского войска стала низкая плотность населения Руси. К примеру, один из крупнейших городов древнерусского государства Рязань, по оценке историка Владислава Даркевича, насчитывал максимум 8 тысяч жителей., еще порядка 12 тысяч могло проживать в окрестностях города. Даже собрав все силы княжества Рязань не могла противостоять многократно превосходящему в количестве войску Орды.



Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Среди каких народов СССР было больше всего перебежчиков на сторону Гитлера(https://otari.mirtesen.ru/blog/43874384242/)

К каким заболеваниям у русских людей нет иммунитета https://otari.mirtesen.ru/blog/43604847917/

Картавость: что не так с людьми, которые не выговаривают букву «р» https://otari.mirtesen.ru/blog/43165828230/