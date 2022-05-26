Как Милорадович себе жалование с помощью солдатского ордена повысил

В 1813 году после Битвы народов Александр I наградил Михаила Милорадовича Знаком Отличия Военного Ордена. Вручение этой награды он объяснил тем, что Милорадович

а)заботился о солдатах

б)постоянно находился в рядах гвардии, которой он командовал, в ходе сражения.

По легенде эта история имела забавное продолжение.

Дело в том, что через несколько дней Милорадович подал рапорт Аракчееву, в котором просил увеличить свое жалование на треть. В полном соответствии со статутом награды. которую в просторечии звали "Георгий V класса".

Вот только эти «Георгии» полагались нижним чинам. И согласитесь, увеличить жалование нижнего чина – рядового или унтер-офицера совсем не то же самое, что увеличение на треть генеральского жалования. Аракчеев пошел к Александру I, чтобы он сам решил, что делать в такой ситуации. А тот ответил:

- Что же тут поделать. Если по закону так положено, то давайте ему увеличим.

Может быть, эта история – одна из легенд о графе Милорадовиче. Но даже если ему и на самом деле увеличили жалование, то все равно это был не в коня корм, так как деньги у графа не задерживались – он все тут же спускал на гулянки и раздавал другим.

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А вы знали об этом?

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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