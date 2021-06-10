5 примет того, что у вас в роду были дворяне

Бледная кожа и «голубая» кровь

Чтобы хоть как-то прокормить свою семью, крестьянам приходилось с утра до ночи работать в поле и ухаживать за скотом. Из-за регулярного пребывания под солнцем, их кожа со временем темнела, становилась грубой и сухой.

Дворяне же избегали любой грязной работы и большую часть времени проводили на балах и званных обедах. Поэтому их кожа всегда оставалась бледной. Отсюда и произошло мнение, что бледная кожа — признак аристократии.

Дворяне, которые имели смуглую кожу от рождения, ради соответствия другим представителям сословия, вынуждены были идти на крайние меры. Они отбеливали кожу мукой или белилами, которые, к слову, часто содержали свинец и сулему и были небезопасными для здоровья.

А что же означает выражение «голубая кровь»? Все просто!

Тонкие длинные пальцы

Оказывается, чем светлее кожа, тем лучше через нее видно синие вены.

Одним из любимых занятий аристократов была игра на пианино. Этот музыкальный инструмент обязательно присутствовал в каждом доме, и уже с малых лет дети, представляющие благородный род, учились на нем играть.

Из-за постоянной игры на пианино пальцы становились более длинными и изящными. Работающие в поле крестьяне не могли похвастаться тем же: их пальцы были короткими, а кожа на руках — грубой и сухой. Поэтому и считается, что представители дворянского рода обладают «музыкальными» пальцами.

Прямая осанка

С самого детства дворян учили держать красивую осанку и ходить с гордо поднятой головой. Особенно это касалось девушек: на уроках этикета им зачастую приходилось часами дефилировать по залу со стопкой книг на голове.

Крестьяне же зачастую были сгорбленными из-за постоянной работы в поле. Поэтому считалось, что прямая осанка — еще одна отличительная черта представителя знатного рода.

Маленький размер ноги

Девушки-дворянки отличались от крестьянок маленькими и аккуратными ступнями. Все помнят сказку про «Золушку»? Так вот, таких «золушек» во времена дворянства было очень много, но, как правило, только среди представительниц знати.

Все потому что крестьяне постоянно находились на ногах: они никогда не ездили на каретах, в отличие от дворян, и ежедневно работали. От этого из ступни становились «растоптанными» и размер ноги, соответственно, увеличивался.

Разговорчивость

Умение поддержать светский разговор было обязательным среди дворян, поэтому с самого детства они читали много книг, наблюдали за взрослыми и посещали специальные занятия. Блеснуть своим интеллектом можно было на балу или званом ужине, где собирались все сливки общества. Особенно начитанность и эрудированность ценилась в девушках. Тогда женихи были требовательными к дамам, и одной красоты, чтобы завоевать сердце мужчины, было недостаточно.

Правда, у этого умения есть и обратная сторона медали: часто излишне разговорчивые дворяне могли сказать что-то лишнее. Отсюда рождались многочисленные интриги и скандалы. Кроме того, болтливость хороша, когда в меру — иначе можно слыть невеждой и пустословом.

А теперь подумайте, обладаете ли вы какими-то из этих качеств? Если да, вполне возможно, у вас в роду были дворяне, и вам стоит повнимательнее изучить генеалогическое древо.

Источник : https://bigpicture.ru/

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