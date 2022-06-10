Как узнать, что мужчина разлюбил

Женщины обладают завидной интуицией, отчего развитие многих ситуаций могут предсказать заранее, предугадать исход события. Но когда женщина влюблена, она забывает про очень многие вещи, потому что находится в состоянии эйфории, счастья и радости. Но вдруг что-то заставляет ее насторожиться, в голове раз за разом проскакивает вопрос: «Он меня еще любит?».

Видимо, интуиция проснулась. В дополнении к ней предлагаем обратить внимание на фразы и действия мужчины, которые указывают на то, что он на пути принятия решения о разрыве. Может, стоит морально подготовиться?

«Почему ты такая непонятливая?!»

Мужчина проявляет раздражение, объясняя, как обращаться с новой посудомойкой? Причем вы даже не успели произнести вопрос, а лишь подняли на него глаза? Но ведь техника всего лишь вчера была привезена вашими родителями, и вы даже не успели прочитать инструкцию. А раньше он мог часами спокойно рассказывать, как работает блендер с одной кнопкой. И никаких ноток недовольства...

«Я устал и хочу побыть в тишине»

Вы радостно встретили мужчину дома, накормили вкусненьким и ждете от него вопросов о том, как прошел ваш день, и его рассказа о своем. Но вместо обмена мнениями слышите одну короткую фразу, отсекающую любое желание общаться?

«Мне не важно, что ты думаешь»

Так и есть. Ему не хочется рассказывать о себе. Но и ваше щебетание ему неинтересно. Ти-ши-на.

На ваше спокойное предложение, как бы вы могли вместе провести воскресенье, услышали такой ответ? То есть мужчина дает явно понять, что его не только не интересует ваше мнение, но и то, как вам могло быть интересно и весело вдвоем в единственный общий выходной. Тогда самое время задать вопрос: а будут ли эти совместные дни вообще? Не отправляется ли он в автономное плавание?

«А Марина (Катя, Таня) закрывает огурцы по-другому»

А раньше ел ваши и нахваливал, что «язык можно проглотить». Не соль же вы забыли положить, в самом деле! Сравнение с другими женщинами появляется в случае неудовлетворенности в этих отношениях и возможного поиска другого места «столования».

«Нам надо пожить отдельно некоторое время»

Взятие паузы может случиться из-за неготовности мужчины к совместной жизни. Ему может быть плохо без привычного завтрака от мамы. Или еще что-то. Хорошо, если он осознал это раньше и честно признался, пока не дошли до свадьбы.

Но если «отдельно» - это другая женщина, то смысл фразы надо читать по-другому: готовьтесь к расставанию.

«Не жди меня к ужину, буду очень поздно»

Аврал на работе, форс-мажор в бизнесе знакомы и вам. С кем не случалось?! Но если вы уже несколько раз укладывались спать одна, а ваш мужчина приходил далеко за полночь, то стоит задуматься. Возможно, провести время с друзьями и коллегами ему интереснее, чем с вами?

«Извини, я ужасно вымотался. Давай займемся сексом в следующий раз»

Должно насторожить уже само слово «секс», потому что это не о любви. Это об удовлетворении физиологических потребностей. Но вам-то надо другое! Проявление искренних чувств возможно через поцелуи, объятия, прикосновения – тело всегда очень точно подает сигналы. И вы уловите разницу, если она появилась.

Не хочется наступать на «больной мозоль», но если у кого-то были похожие ситуации, то дополните список фраз и поступков, которые помогут другим женщинам сориентироваться в ситуации и пережить ее с минимальными душевными страданиями.

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А вы знали об этом?

Одной из причин, по которой Петр I рвался посетить Англию в Великом посольстве была встреча с Исааком Ньютоном. Конечно, Петра I в первую очередь интересовал флот и понимание того, как строить корабли по чертежам. Но у него имелась и еще одна идея, которая сыграла важную роль в резком усилении Русского государства. Петра I очень интересовали советы Ньютона как по технологии изготовления монет, так и по наведению порядка в денежной системе государства. Тем более, что он попал в Англию во время Великого посольства как раз в то время, когда Ньютон внедрял новое оборудование и разворачивал борьбу с обрезанием монет, вводя гурт с надписью. Все увиденное очень помогло Петру понять, что надо сделать у себя дома. Потому что надо признать, чеканка монеты в России на тот момент в технологическом плане откровенно отставала от того, что делали в Европе. В результате Петр ввел медную монету, которую ему удалось вполне успешно запустить в оборот в отличие от отца. И даже несмотря на то, что за годы своего правления он ее несколько раз портил, увеличивая количество монет, начеканенных из пуда меди, его деньги успешно использовались.

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