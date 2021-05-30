Ещё 15 фактов о нашем мире, показывающих, насколько он всё-таки удивителен

Сколько слов может выучить ваша собака, почему в Великобритании голубиный помёт считается собственностью короны и насколько Эйфелева башня вырастает каждое лето?

Сахара лишь на четверть покрыта песком

Сахара — это вовсе не бескрайние песчаные пространства! Большая ее часть покрыта галькой, гравием, камнем, значительную часть также занимают горы, и еще кое-какую — оазисы.

Сахара — не самая большая пустыня в мире

По географической классификации, самая большая пустыня в мире — Антарктика. Площадь Сахары — около 9 миллионов квадратных километров, а Антарктики — больше 14 миллионов.

Нос и уши растут всю жизнь

Носи и уши никогда не прекращают хоть и медленного, но роста, иемнно поэтому они кажутся такими крупными у стариков.

Эйфелева башня вырастает летом

Из-за того, что металл нагревается на солнце, Эйфелева башня в летние месяцы становится выше на 12-15 сантиметров.

Пчелы могут подняться выше Эвереста

Пчела способна подняться на высоту 10 000 метров.

До 2015 года в Японии были запрещены ночные танцевальные заведения

Соответствующий закон был принят в 1948 году, поскольку ночные танцевальные заведения в то время стали центром противозаконной деятельности в городах. Впоследствии на долгие годы о нем просто забыли и отменили только в 2015-м.

В Токио есть ёж-кафе

Здесь за 1000 йен вы можете не тлько выпить кофе, но и потискать симпатичных ежиков.

Самый маленький динозавр был меньше собаки

Крылатая рептилия, останки которой были обнаружены в Китае, получила название микрораптор за свой миниатюрный размер, едва превышающий 40 сантиметров.

Голубиный помет — вещь стратегическая

В Британии с XVIII столетия голубиный помет считается собственностью короны, поскольку он пригоден для изготовления пороха.

Гладиаторами бывали и женщины

Гладиаторов-женщин называли гладиатрисами, они очно так же, как и мужчины, бились друг с другом на потеху толпе. Их было не так уж мало, а вот свидетельств об их личностях и их жизни почему-то почти не сохранилось.

У коал — человеческие отпечатки пальцев

Коалы, шимпанзе и гориллы, как и люди, имеют отпечатки пальцев, уникальные для каждой особи. Однако отпечатки пальцев высших приматов с первого взгляда можно отличить от человеческих, а вот отпечаток коалы может спутать с отпечатком человека даже опытный ученый.

Китайские полицейские привлекают на службу гусей

В сельских районах Китая полицейские часто используют для охранных функций не собак, а гусей. Их легче содаржать, зато они не менее внимательны и шуму производят гораздо больше.

Акула может прожить до 500 лет

Гренландская акула может прожить до 500 лет. Особи этого вида достигают сексуальной зрелости лишь к 150 годам.

В Калифорнии научились извлекать электричество из снега

Устройство, придуманное калифорнийскими учеными, содержит отрицательно заряженный силикон, который притягивает положительно заряженные снежинки, из-за чего возникает статический электрический эффект, который перерабатывается в электроток.

Собака способна выучить до 250 слов и жестов

По мнению ученых, интеллект взрослой собаки примерно соответствует интеллекту 2-летнего ребенка.