ТОП-9: Настораживающие факты о Facebook

Ежедневная толпа из 1,2 миллиарда пользователей делает Facebook крупнейшей в мире социальной интернет-платформой. В этот виртуальный пейзаж вписываются и довольно странные пользователи. Но самым странным является сам Facebook. Недавние расследования показали, что у компании есть информация о людях, не использующих платформу, и что интерес к сети удерживается с помощью насилия. В то время как его модераторы справляются с посттравматическим расстройством, компания хочет знать банковские реквизиты пользователей, отслеживать их телефонные звонки и знать, когда они в последний раз занимались сексом.



9. При сканировании мозга можно увидеть Facebook









Большинство людей испытывают навязчивое желание зайти на свою страницу в Facebook. Некоторые могут даже испытывать симптомы отмены. Исследователи решили проверить, не проявляется ли эта так называемая «Facebook зависимость» в нашем мозге как зависимость от наркотика. Исследование было небольшим, а его результаты отнюдь не окончательные, но интересные.



В 2014 году 20 добровольцев ответили на вопросы о своих привычках в Facebook, и у них диагностировали легкую зависимость от сети. После этого мозг каждого сканировали, когда они просматривали изображения и нажимали кнопку. Изображения представляли собой фотографии из Facebook и дорожные знаки. Участники могли выбрать, когда нажимать на кнопку, но те, кто получил больше «пунктов зависимости», были более счастливыми, когда появлялся Facebook.



Сканирование показало, что социальная платформа вызывала мощную реакцию в мозге. Подобно реакции тех, кто употребляет кокаин, в мозге выделялись импульсные области. Тем не менее, была большая разница между наркоманами и теми, кто «подсел» на Facebook. Префронтальная кора мозга человека, употребляющего кокаин, недостаточно активна. Эта область управляет импульсными областями мозга, и она отлично работала у добровольцев, зависимых от Facebook. Другими словами, зависимость от социальных сетей формируется не из-за реальной зависимости, которую нельзя контролировать, а из-за сложного сочетания привычных, культурных и социальных факторов.



8. Репутация пользователей оценивается









Проблемой социальных сетей является тенденция некоторых пользователей отмечать правдивую информацию как неподобающую. Чтобы бороться с этим, Facebook разработал свою собственную систему для выявления таких пользователей. На основе того, какой контент они отмечают, почему и сколько раз нажимают кнопку, определяется «надежность» человека. По какой-то причине эта оценка работает только по шкале от 0 до 1. До того, как система проверки была внедрена в 2018 году, ее год разрабатывали. Главная цель состоит в том, чтобы выявить троллей и хулиганов. Многие люди злонамеренно отмечают правдивую информацию как нарушение, чтобы получить острые ощущения. Другие не согласны с информацией по личным соображениям, а не потому, что сама информация неверна.



Система баллов сама по себе не выявляет нарушителей. Это всего лишь один инструмент, используемый в сочетании с тысячами поведенческих подсказок, добытых Facebook, чтобы отделить подлинные сообщения от ложных. Хотя это отличная идея, сам процесс, который оценивает пользователя, остается загадкой. Так же как и то, как эти баллы используются в дальнейшем.



7. Теневые профили





Марк Цукерберг, исполнительный директор и основатель Facebook, в 2018 году предстал перед Конгрессом. Во время разбирательства он ответил на жесткие вопросы о конфиденциальности пользователей. Кроме того, его допрашивали о теневых профилях, собирающих данные о людях, которые даже не пользуются Facebook. Несмотря на то, что этот вопрос обсуждался в течение пяти лет, Цукерберг утверждал, что он не знаком с термином «теневой профиль».



Эта функция определяет круг общения и контактные данные людей, которые избегают Facebook, но у них есть друзья, использующие эту платформу. Когда эти друзья загружают свои телефонные данные, то теневой профиль создается для каждого мобильного контакта, у которого нет учетной записи Facebook. В конце концов, пользователи, у которых есть общие друзья, дают сайту идеальное представление о своей социальной группе.



Если к сети присоединится кто-то с теневым профилем, Facebook отправит им предложения на дружбу, основываясь на их социальном круге, который к тому времени уже известен компании. Кажется, что это вполне легальный способ соединить людей на Facebook. Тем не менее, некоторым могут не понравиться любые попытки использовать их номер, который «украли» с телефона их друга, чтобы создать для них призрачное членство.



6. Секретные протоколы









В 2019 году молчание нарушила группа сторонних фонотипистов. Facebook нанял их для расшифровки записей, большинство из которых были голосовыми сообщениями пользователей Facebook Messenger. Эта работа была странной, учитывая, что некоторые файлы содержали вульгарные темы и язык. Кроме того, гигант социальных сетей так и не дал объяснения, зачем ему это нужно.



Почуяв неладное, подрядчики вышли на публику. У Facebook не было выбора, кроме как признать, что пользователей тайно записывали с помощью микрофонов на телефонах, но добавили, что на это всегда получалось разрешение. Однако это разрешение было указано мелким шрифтом для тех, кто хотел отправлять голосовые сообщения. Когда следователи прочесали все соглашения, они не нашли ничего, где пользователи могли бы согласиться с тем, чтобы их разговоры записывались и передавались сторонним транскрипционистам. Другими словами, пользователи Facebook не могли с этим согласиться, даже если бы захотели.



Компания заявила, что она закончила данный проект, и что единственной целью транскрибирования была проверка возможностей Facebook распознавать речь. Является ли это правдой, или нет, но это проходное объяснение того, что право пользователей на конфиденциальность было нарушено.



5. Модераторы страдают посттравматическим стрессовым расстройством









Многие пользователи игнорируют политику Facebook, запрещающую размещать графический, оскорбительный и незаконный контент. Вот где появляются модераторы. Их задача-отсеять такие посты. В 2019 году издание The Verge опубликовало исследование условий их работы. Оригинальная статья содержала 7500 слов и позволяла пристальнее взглянуть на один из офисов модерации Facebook в Аризоне. Во время интервью модераторы утверждали, что стресс от просмотра тревожащих постов, ужасные правила для сотрудников Facebook и низкая зарплата делают их несчастными.



Чтобы снизить шок от полученных психологических «травм» сотрудники вынуждены были курить марихуану и заниматься сексом. Кроме низкой оплаты и «бесчеловечных» правил Facebook, модераторы сгибались под огромным грузом сомнительных сообщений. К их числу относились факты жестокого обращения с детьми и их эксплуатация, расизм и насилие в отношении детей. Несколько модераторов не выдержали, у них развилось ПТСР, в то время как другие стали параноиками из-за постоянного изучения различных теорий заговора.



4. ФБР вербует шпионов с помощью Facebook









В 2019 году Business Insider сообщил, что ФБР разместило на Facebook объявление о наборе шпионов. Действительно, согласно библиотеке объявлений платформы, с 11 сентября появились три таких объявления. Несмотря на говорящую дату и шпионскую тематику, ФБР не скрывало своих намерений. Дверь была открыта для русских информаторов.



Если человек чувствует необходимость, он может нажать на изображение. Объявление приводит будущего шпиона на другой сайт. Эта страница принадлежит программе контрразведки вашингтонского отделения ФБР. Сообщение, написанное как на английском, так и на русском языке, информирует о том, что Соединенные Штаты используют разведывательные данные об иностранных государствах для защиты своих собственных граждан. Всем, кто обладает полезной информацией, предлагается встретиться с сотрудниками ФБР лично.



3. Facebook следит за сексом и месячными









Privacy International это благотворительная организация, базирующаяся в Великобритании. В 2019 году они обнаружили, что у Facebook есть странная привычка следить за женским циклом и днями, когда они занимаются сексом. Конечно, ни одна из вовлеченных в дело женщин не делились такой информацией с социальной сетью. Они совершили ошибку, доверившись двум приложениям отслеживания месячных. Они называются Maya и MIA Fem. Пользователи вносили информацию, чтобы следить за своим здоровьем, контролировать рождаемость и даже помочь в вопросе с зачатием. Однако оба приложения делились этой информацией с третьими лицами, включая Facebook. Другими словами, эти третьи лица знали, когда у женщин в последний раз был секс или месячные, когда они были фертильными и как контролировали рождаемость.



Приложения начинали собирать информацию в тот момент, когда пользователь устанавливал и открывал трекер, еще до того, как он соглашался с условиями конфиденциальности. Информация передавалась через Facebook Software Development Kit, продукт, связанный с рекламной сетью платформы. Несанкционированный обмен личными данными может быть опасным для жизни. Эксперты обеспокоены тем, что страховые компании и работодатели могут использовать эту информацию для дискриминации женщин, отказывая им в руководящих должностях или увеличивая страховые взносы. Почему Facebook интересуется месячными, можно только догадываться.



2. Попытка получить банковские реквизиты









В 2018 году Facebook обратился к нескольким банкам. Компания попросила их передать финансовую информацию своих клиентов. Конкретнее, Facebook хотел следить за балансами счетов людей и тем, что они приобрели с помощью своих кредитных карт. Эту историю опубликовал The Wall Street Journal и назвал некоторые из банков, к которым обратился Facebook. Среди них были Wells Fargo, JP Morgan Chase и Citigroup. В обмен на предоставление данных банки должны были быть представлены в приложение Messenger. Это было заманчиво. Банки сталкиваются с большой конкуренцией со стороны таких компаний, как PayPal. А в Messenger более миллиарда пользователей, это огромный рынок, а также коммерческий центр Facebook. Если приложение подтолкнет пользователей обращаться в эти банки, то последние получат преимущество перед их конкурентами.



Согласитесь, отличная сделка, но пока банки ответили: «Нет, спасибо». Один банк открыто отказался из-за заботы о конфиденциальности данных своих клиентов, несмотря на обещания Facebook не злоупотреблять информацией. Однако проблемы Facebook с конфиденциальностью вызывают настороженность. Самое меньшее, для чего нужны эти данные - чтобы его сотрудники видели все продукты или услуги, за которые вы расплачиваетесь картой.



1. Facebook выигрывает от насилия









В 2018 году один журналист подал заявку на работу в качестве модератора Facebook. Репортер занял должность в дублинской компании CPL Resources. Этот подрядчик работает на Facebook с 2010 года. Он собирал материал для документального фильма Channel 4 под названием «Внутри Facebook: секреты социальной сети».



Обучение было основано на стандартах сообщества Facebook. Вскоре стало ясно, что не весь неподобающий контент одинаково запрещен. Мнимому сотруднику было разрешено пропускать определенные запрещенные посты. Сотрудник по вопросам подготовки кадров привел два примера. Один из них был реальным видео, где малыша избивал взрослый мужчина. В 2012 году видео было помечено как неуместное, но все еще было на Facebook. Другим примером был мем, на котором маленькую девочку топили со словами: «Когда первая любовь вашей дочери-маленький негритянский мальчик». Когда Channel 4 привлек к этим видео внимание Facebook, там ответили, что они оба должны были быть удалены.



Трудно поверить, что эти два графических сообщения проскочили через «сито» до того, как их выбрали в качестве учебного материала. Тренер CPL сказал журналисту: «Если вы начнете слишком многое подвергать цензуре, люди потеряют интерес к платформе. Важно заработать деньги».

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2281969157156112453/

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