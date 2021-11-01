Почему после смерти Сталина диктор Левитан исчез из эфира

Природа не наделила Юрку Берковича Левитана мощным телосложением и впечатляющей внешностью. Зато этот щуплый еврейский юноша удивлял окружающих выразительным и глубоким голосом необычайной силы. Как рассказывает Элла Таранова в книге «Левитан. Голос Сталина», соседки даже просили Юдку, чтобы он «покликал» их сыновей. Что парень исправно и делал так, что вся округа слышала его зычный голос. Голос, который много лет спустя на весь Советский Союз объявил о долгожданной Великой Победе.



Миф номер один

С детства Левитан мечтал о карьере киноактера, а диктором стал едва ли не случайно. «Обрусевший» Юрка был по достоинству отмечен дикторами и вскоре был принят стажером в Радиокомитет. Правда карьере юноши мешал «окающий» вологодский говор, над исправлением которого ему пришлось много работать. Тренируясь и читая перевернутый текст, а иногда и вовсе становясь на голову для прочтения, Левитан и не предполагал, что ему суждено стать врагом Гитлера номер один. Ведь именно голос «Юбора» (так уважительно прозвали его коллеги – по имени и отчеству) объявил на всю страну о первых победах Красной Армии.

Принято считать, что и о начале войны советские люди узнали именно из уст Левитана. Эту версию высказывают в своих мемуарах и Жуков, и Рокоссовский. Но она ошибочна – на самом деле первым сообщение о нападении Германии озвучил по радио Вячеслав Молотов. Левитан только повторил его некоторое время спустя. Так что это лишь миф. А вот о победе действительно рассказал Левитан – к тому времени голос этот стал настолько привычным, что другого диктора народ бы просто не воспринял.



Мирное забвение

В первые послевоенные годы голос Юрия Борисовича оставался главным в СССР. От него страна узнавала о самых важных событиях: смерти Иосифа Сталина, запуске искусственного спутника Земли, полете Юрия Гагарина. К слову, военных сводок Левитана не сохранилось, так как в ту пору не было технической возможности записи эфирного звука. Все сообщения были перечитаны диктором позже – в 60-х годах.

К тому времени он все еще оставался уважаемым и известным диктором, но на радио почти не звучал. Зато принимал участие в озвучивании художественных и документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Такое положение дел многие объясняют нелюбовью нового генсека, Никиты Сергеевича Хрущева, к своему предшественнику. Якобы желание вытравить из народа уважение к Сталину коснулось в том числе и Жукова, и Левитана.

Но Сергей Хрущев – сын бывшего главы СССР – в своей «Книге об отце» приводит другое объяснение. Дело в том, что голос Левитана прочно ассоциировался у слушателей именно с военными событиями – героическими, но трагическими. К тому же именно на 60-е годы пришлась волна смертей тех, кто с фронта вернулся, но умер в результате полученных там ранений и перенесенных болезней. Вот и решено было не напоминать лишний раз народу о кровавой странице советской истории. А Левитану доверили работу на радио со стажерами.

Ярослав Горбунов



Источник: https://russian7.ru/post/pochemu-posle-smerti-stalina-diktor...

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