Почему в христианстве интимные отношения считаются грехом

Христианская религиозная традиция, мягко говоря, не поощряет чувственных удовольствий. Различные аспекты жизни, связанные с телесными потребностями человека, среди ревностных последователей веры считаются поводом для покаяния перед Богом. Душа человека противопоставлена его плоти, что неизбежно порождает внутренний конфликт.

Иисус Христос и апостол Павел

Сам Иисус Христос в своих проповедях телесным аспектам жизни уделял мало внимания. Впрочем, он никогда не призывал людей к отказу от супружеской близости. Напротив, Спаситель говорил, что браки – это промысел Божий.

«И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 5-6).

Выступая за моногамные отношения, Христос призывал к всепрощению. Например, он уберег несчастную женщину, которую некие мужчины собирались насмерть забить камнями в наказание за прелюбодеяние. Он произнес: «Пусть тот из вас, кто сам без греха, первым бросит в нее камень». (Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7).

И часть последователей Христа придерживались таких же взглядов. Но с ними был не согласен апостол Павел: «Хорошо человеку не касаться женщины» (Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 1).

По его понятиям, единственное оправдание супружеской близости - это порочность природы человеческой.

Апостол считал, что даже между супругами интим нежелателен, однако может быть необходим некоторым людям, неспособным сдерживать свои плотские порывы, дабы они не нагрешили еще больше. Неженатым людям и вдовам Павел советовал не вступать в брак.

Но как бы ни был категоричен апостол в своих взглядах на телесные потребности, ему далеко до той радикальной позиции, которой придерживался по этому вопросу Блаженный Августин.

Кто такой Августин

Аврелий Августин Иппонийский (354-430 гг.) – богослов и философ, на трудах которого во многом основывается христианское вероучение. Его почитают святым и католики, и православные, и лютеране.

Мыслитель родился в окрестностях Карфагена, на севере Африки. В юности он упорно изучал философию, был адептом разных теологических учений, пока не открыл для себя христианство. Эта религия произвела на Августина сильнейшее впечатление.

В своем главном труде «О Граде Божием» богослов резко противопоставляет земной мир небесному, называет приверженцев светской жизни врагами Создателя и высказывает мысль, что между телесным и духовным началами в человеке идет непрекращающаяся борьба. При этом никакой свободой выбора раб Божий не обладает, поскольку грешен по своей природе.

Блаженный Августин полагал, что со времен Евы и Адама люди обречены творить зло, даже если у них хорошие намерения. И единственное, что остается несчастным – каяться перед Всевышним.

Эта точка зрения была принята отцами Церкви как безусловная истина, на многие века закрепив в сознании европейцев уничижительное представление о природе человека.

Кстати, помимо теософских сочинений Блаженный Августин оставил также автобиографический труд «Исповедь» (Confessiones).

Религиозные взгляды

Как и любой земной человек, философ из Северной Африки получал удовольствие от плотских утех. Об этом Аврелий Августин сам честно поведал в автобиографии. Более того, он признался читателям, что в юности вел распутную жизнь, а все попытки сдерживать свои желания заканчивались для него духовным поражением. При этом религиозный деятель так и не женился, следуя призыву апостола Павла, не приветствовавшего брак. Августин не познал ни супружеской любви, ни счастья отцовства.

Вероятно, именно потому, что эта тема была лично для него актуальной, в своих работах теолог уделил много внимания проповеди воздержания. Известную библейскую легенду об изгнании из Рая Евы и Адама, вкусивших запретный плод, Блаженный Августин воспринял однобоко. Он смотрел на проблему так: прародители человечества по вине, разумеется, женщины, совершив первородный грех, обрекли всех людей на разврат.

В своих радикальных воззрениях теолог доходил до того, что считал грешниками не только маленьких детей, но и еще не рожденных. Дескать, они возникли в результате соития, а значит, порочны по своей сути. И виновны в этом перед Богом.

Стоит ли говорить, что корень всех несчастий Блаженный Августин видел в женщине. Философ рассматривал ее красоту, сексуальность и желание стать матерью источниками искушения, не позволяющими мужчинам обрести Царствие Небесное, в которое, кстати, представительницам прекрасного пола путь заказан, так как у них нет души и они не созданы по образу и подобию Божию.

Августин объявил плотские утехи главным грехом человечества, полагая, что все люди буквально погрязли в разврате. Было ли это правдой? Сомнительно. Но лично для него все было именно так.

Блаженный Августин заложил в массовое сознание постулат, что путь к святости – это отказ от супружества, полное воздержание. И людей не может оправдать даже естественное желание стать родителями.

Не все согласны с Августином

Более тысячи лет ни один европейский мыслитель не смел спорить с христианским святым, чьи радикальные идеи легли в основу религиозной доктрины. И лишь такой свободно мыслящий человек, как инициатор церковной Реформации Мартин Лютер (1483-1546 гг.), первым отказался приравнивать близость к греху.

Немецкий богослов призвал европейцев вернуться к истокам веры и – вслед за Иисусом Христом – считать интимные отношения супругов даром Божьим. Отверг основатель лютеранства и запрет на вступление в брак, установленный для католических священнослужителей. Неудовлетворенное либидо Мартин Лютер признавал потенциально опасным, так как оно способно толкнуть человека на крайности.

Впрочем, этот спор продолжается среди религиозных деятелей и в наши дней. Одни выступают за полное воздержание, воспринимая целибат как победу духа над плотью. Другие убеждены, что супружество и рождение детей не может быть противно Всевышнему, ведь Он сам создал и мужчину, и женщину. И сделал это, как минимум, для продолжения рода.

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