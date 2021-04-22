Икона "Спас в силах": фото, значение, в чем помогает?

Икона «Спас в силе» присутствует в каждом храме. Она располагается в центральной части иконостаса. Имеет особое значение и важность среди людей, которые верят в Бога. Икона «Спас в силе» включает в себя все важные события, которые присутствуют в Христианстве. Они изображены таким образом, каким представляли их пророки. Ниже будет рассмотрено значение данного образа.

Описание иконы и ее элементов

Особенность такого святого образа, как икона «Спас в силе», заключается в ее символике. Она довольно сложна по сравнению с другими образами.

Икона «Спас в силе» имеет несколько важных элементов:

На образе изображен Иисус, который одет в белые с золотом одежды. Белый цвет является символом чистоты и непорочности. А золото говорит о том, что Иисус святой. На иконе «Спас в силах» (фото ее для наглядности представлено выше) имеется изображение красного квадрата. Он располагается за Иисусом. Концы его имеют заостренную форму. Данный квадрат является символом земли. В его углах изображены такие символы Евангелия, как Лев, Телец, Орел и Ангел. Они относятся к святым Матфею, Луке, Иоанну, Марку. За Иисусом также расположен овал синего цвета. Он является символом духовности. На синем фоне изображены ангелы, которые символизируют силы. В честь этих сил и названа икона. Красный ромб, который нарисован сверху синего фона, является обозначением мира, который нам не видим.

Значение иконы "Спас в силах"

Значение данной иконы заключается в том, что изображение Иисуса Христа означает сочетание в нем духовного составляющего с божественностью, а также к его принадлежности человеческому состоянию.

Этот образ относится к трактату из Библии о Втором Пришествии Христа. Сын божий должен соединить небесные и земные силы воедино.

Чем помогает?

В чем помогает икона "Спас в силах"? К данной иконе можно обращаться с различными молитвами. Она поможет в тяжелых жизненных ситуациях, а именно при потере близкого человека. Также она помогает тем, у кого произошло какое-либо психическое расстройство или пошатнулся эмоциональный фон. Молитвы данной иконе помогут восстановить душевные силы и настроят человека на нужный лад.

Сын Божий поможет человеку отказаться от совершения необдуманных поступков. Он будет защитой от нечистых сил. Также можно попросить у иконы, чтобы наладились отношения в семье, было достигнуто взаимопонимание и принятие родственников или других близких людей такими, какие они есть. Людям будет подарено понимание того, что не стоит переделывать окружающих, следует принимать их со всеми чертами характера.

Как молиться и когда?

Обращаться к данной иконе следует в период Спаса в августе. Также можно молиться во время других больших церковных праздников.

Людям, которые пришли в храм, следует знать, что они могут молиться господу в любой удобной для них форме. Но также можно выучить молитву к иконе "Спас в силах" и произносить ее при обращении к Богу.

История

Икона "Спас в силах" представляет собой сюжет, который является довольно распространенным.

Она причисляется к Панкраторской иконографии, важность значения, которое в ней заложено определяет ее место в храме. Как говорилось выше, этот святой образ располагается в центральном месте иконостаса.

Данный образ уходит далеко в историю. Впервые такая икона возникла в XIV-XV веках. Основой для нее стало видение. Оно пришло к пророку Иезекиилю, описание Иерофании. Откровение было дано Иоанном Богословом.

Изображение данного образа было основано на библейских текстах. Оно сохранилось по настоящее время. В руке у Иисуса находится Евангелие. Святой держит его в левой руке. А жестом правой руки благословляет верующих. Христос парит в воздухе, он вписан в ромб красного цвета.

Икона «Спас в силах» является не только изображением библейского текста. Она напитана всевозможными знаками, которые говорят о пророчестве. Это трактовка Библии.

Композиция выстроена с использованием геометрических фигур. Они символизируют Вселенную, в центре которой расположен Иисус, который является Спасителем. Он расположен в красном ромбе. Цвет его символичен. Он означает огонь спасительного характера.

Овал говорит о бесконечности бытия, он изображает сферу, которая подразумевает Царствие Небесное. Красный квадрат обозначает землю. Четыре угла говорят людям о четырёх стихиях, на которых держится Земля. Звери, которые расположились по краям четырёхугольника, представляют из себя евангелистов. Они распространяют Слово Божие на все четыре стороны света.

Цветовое решение иконы также имеет своё значение, а именно красный цвет означает землю, а голубой - небо. Символическое значение заключается в том, что Иисус совмещает в себе божественное и земное начало.

Данная икона имеет аполикаптическое значение, оно определяет ее месторасположение в храме.

Верующим людям следует знать, что существуют специальные мастерские, в которых можно заказать написание иконы. Ее изготовят по нужным размерам и с учётом пожеланий клиента. Как правило, такие мастерские располагаются непосредственно при храме и работа в них ведётся с благословения. Иконописцы соблюдают нужные традиции и канон церкви при написании образов. Срок, в течение которого пишется икона, может составлять от пары недель до нескольких месяцев. Также он зависит от сложности работы.

Советы

Хочется сказать несколько слов тем людям, которые только начинают свои шаги к вере. Прежде всего, не стоит стесняться того, что нет достаточных знаний о святых образах и о том, как молиться, как вести себя в храме и прочее. Главной составляющей является то, что человек обратил свой взгляд к Богу, что его сущность ищет духовности. Поэтому для начала можно просто прийти в храм на службу, подумать о том, что тревожит, или обратиться к Всевышнему своим словам без использования молитв.

Со временем человек выучит нужные ему молитвы, после чего будет обращаться к святым образам посредством них. Стоит помнить, что перед Богом все равны. Поэтому не следует думать о том, что незнание каких-либо законов и канонов церкви лишает человека возможности заходить в храм.

Можно завести себе наставника, который будет разговаривать с человеком и направлять его по жизни, давать определённые советы. Если душа тянется к вере, следует дать ей такую возможность.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2194855453267855605/

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