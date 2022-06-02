7 способов привлечь к себе внимание

Вопрос «Может ли добиться успеха человек, не умеющий привлекать к себе внимание окружающих?» можно считать риторическим. Умение привлекать внимание – один из важнейших ресурсов жизненной успешности. Как показывает практика, «серые мышки» редко добиваются успеха в жизни.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию семь элементарных способов, которые помогут вам вести себя так, чтобы люди обращали на вас внимание и охотно шли вам навстречу.

Учитывайте запросы собеседника

Если вы хотите, чтобы ваш собеседник не просто слушал, но и услышал вас, необходимо учитывать его запросы. Вас будут внимательно слушать в том случает, если ваш рассказ каким-то образом отвечает на запрос вашего слушателя и помогает удовлетворить какую-либо из его потребностей. Например, можно использовать принцип «кактуса и баобаба». Если вы на экзамене достали билет с вопросом «Все о кактусах», а вы выучили только все о баобабах, то лучше начать свой ответ с фразы «Кактус – это не баобаб, а баобаб – это…», то есть сделать так, чтобы экзаменатор все же выслушал вас и понял, что вы что-то знаете. Следует выстроить своего рода мостик, который поможет связать ваши знания (о баобабах) с потребностью экзаменатора услышать все о кактусах.

Не суетитесь

Чтобы завладеть вниманием собеседника, постарайтесь не суетиться и активно не жестикулировать. Это же так понятно: подергивания, раскачивания, почесывания, заламывание рук и прочие излишние жесты, как минимум, будут отвлекать внимание вашего собеседника, а как максимум – раздражать. В результате вместо продолжительной беседы, на которую вы возлагали столько надежд, вы в лучшем случае получите 15-минутное рандеву. Ваш собеседник может оказаться слабонервным, быстренько свернет разговор и распрощается с вами. Так что, для завоевания столь важного для вас внимания постарайтесь быть сдержанным. И не лишним будет предварительно потренироваться «на кошечках» хотя бы устанавливать зрительный контакт с собеседником.

Спрашивайте

Если вы приходите в новый коллектив и хотите привлечь к себе благосклонное внимание новых коллег, не стоит делать вид, что вы уже все знаете и вообще на порядок выше всех «аборигенов». Наоборот, стоит поинтересоваться опытом людей, с которыми вам придется работать, традициями, существующими в коллективе. Чтобы получить внимание к себе, его сначала нужно проявить к другим. Поэтому задавайте вопросы, слушайте ответы, уточняйте и проясняйте непонятные вам моменты, тем самым, демонстрируя что вы открыты для контакта и взаимного обмена информацией.

Позволяйте проявлять к себе интерес

Если ваша цель – привлечь к себе внимание, не стесняйтесь демонстрировать свои достоинства и не бойтесь, что будут заметны ваши недостатки. Не прячьтесь. Позволяйте другим видеть ваши реакции и ваше несовершенство в чем-то. Если вы будете постоянно напряжены и скованны, окружающие могут из благородных побуждений оставить вас в покое и перестать вообще замечать вас, дабы не ставить вас в неловкое положение. Вы можете с отличием закончить престижное учебное заведение, получить отличную работу и более чем прекрасно справляться со своими обязанностями, но в отличие от менее перспективных коллег абсолютно не будете продвигаться по карьерной лестнице. И причиной тому может быть то, что вы настолько незаметно ведете себя на работе, что о вас попросту забывают. И как бы вы могли получить повышение по службе, если вы на работе человек-призрак?

Используйте стереотипы

Никто не отменял стереотипов. То есть, никто не может отменить тот факт, что отношение к миру формируется под воздействием определенного социального опыта, в результате чего человек одним идеям уделяет особое внимание, а другие абсолютно игнорирует. Этим свойством можно воспользоваться для достижения успеха. И есть два варианта: либо подстроиться под принятые в данной среде установки, либо попытаться изменить их и подстроить под себя. Самым простым приемом такой трансформации может быть повторение. Если вы хотите, чтобы важная для вас идея была принята, к примеру, вашим руководством, то стоит повторять ее часто и в доступной форме. Мы ничего не навязываем, но что мешает вам попробовать?

Соблюдайте дистанцию

Интрига как нельзя лучше подогревает интерес, поэтому не стоит простодушно выкладывать все о себе своим коллегам, одногруппникам или руководству. Пусть часть информации о вас будет надежно скрыта, тогда у каждого будет возможность додумывать ее, и уж поверьте, этой возможностью воспользуется каждый первый в вашем окружении, а значит, и внимание, направленное на вас не будет ослабевать. А уж то, как вы воспользуетесь этим вниманием, будет зависеть только от вас.

Подрывайте основы

Люди всегда обращают особое внимание на то, что не соответствует их ожиданиям. Это объясняется человеческой потребностью выяснить, что стоит за данным событием – угроза или благоприятное развитие событий.В научных кругах это носит название теории разрушенных ожиданий. Чем более событие «разрывает шаблон», тем более оно становится интересным. Поэтому, чтобы привлечь внимание нужного вам человека, удивите его. Надеемся, уточнять, что удивление должно быть приятным, нам не нужно.

Источник : тhttps://otnosheniya.temaretik.com/2489852838671289159/

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