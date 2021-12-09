Жизнь родного ребенка в обмен на информацию о партизанах - страшный выбор Александры Дрейман                                                                        

Многим чуть ли не с детства известна история о том, как Иосиф Сталин отказался менять фельдмаршала Паулюса на своего сына, находящегося в немецком плену. Бесспорно этот поступок заставляет восхищаться твердостью духа Верховного Главнокомандующего, но не стоит забывать, что многие матери также жертвовали своими детьми ради победы. Одной из них стала партизанка Александра Дрейман.

Девушка родилась в Латвии, в десятых годах прошлого столетия переехала в Поречье, а незадолго до начала войны в Уваровку (Дальнее Подмосковье). Работала начальником дорожного отдела. В октябре сорок первого года стала партизанкой. Александра была знатоком подрывного дела, поэтому занималась обучением союзников и организовывала крупные диверсии против немцев. Фашисты надолго оставались без связи и продовольствия. Девушка родилась в Латвии, в десятых годах прошлого столетия переехала в Поречье, а незадолго до начала войны в Уваровку (Дальнее Подмосковье). Работала начальником дорожного отдела. В октябре сорок первого года стала партизанкой. Александра была, поэтому занималась обучением союзников и организовывала крупные диверсии против немцев. Фашисты надолго оставались без связи и продовольствия.

Вскоре Дрейман покидает отряд. Ее считают предателем до того момента, пока не узнают о ее беременности. Незадолго до войны она вышла замуж за некоего Ермоленко. Его в партизанский отряд не взяли из-за белых пятен в биографии. В итоге мужчина оказался немецким шпионом, который, не добившись информации от супруги, выдал ее своим.

Александра Дрейман

Александру заставляли ходить босиком по снегу, били, калечили. Она не сказала ничего о расположении и составе партизанского отряда. В плену, в муках, девушка рожает долгожданного ребенка. Немцы ставят условие: либо информация, либо убийство новорожденного сына. Дрейман совершает страшный для любой матери выбор. Малыша закалывают прямо у нее на глазах. Тайны отряда партизан умирают вместе с Александрой, которую расстреливают.

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