Убийственная флора: 10 самых опасных растений и грибов планеты

Ранжировать растительные яды еще сложнее, чем животные. Дело в том, что даже растения одного и того же вида, растущие в разных условиях, могут по-разному накапливать в себе те или иные вещества (в том числе токсины). В разных частях растения содержатся разные количества ядовитых веществ. Но какие ядовитые растения и грибы самые опасные на Земле?

Тем не менее мы попытались составить условно-среднестатистический рейтинг, взяв за основу среднюю летальную дозу (DL50) для лабораторных мышей. Для упрощения в рейтинг включены также «грибные» яды. В итоге получился «Топ-10» ядовитых растений, грибов и ягод, растущих на земле, с точки зрения токсиколога, которая может отличаться от точки зрения ботаника или специалиста по грибам.

Атропин (221,5 мг/кг) // Алкалоид, C17H23N03



Красавка — ядовитое растение, которое содержит токсин атропин. При отсутствии лечения отравление им смертельно

Источник: красавка (Atropa belladonna), белена (Hyoscyamus niger), дурман (Datura stramonium).

Чаще всего отравление случается после поедания ягод красавки, белены или дурмана.

Механизм: атропин блокирует М-холинорецепторы в организме. Симптомы отравления ядовитыми растениями и грибами, содержащими атропин, развиваются практически сразу.

Атропин вызывает психомоторное возбуждение, галлюцинации, бред. Именно отсюда, из этой клинической картины, выросла поговорка «Белены объелся». Кроме того, наблюдается тахикардия, головная боль, головокружение, «остановка» кишечника. Характерные признаки — расширение зрачков (мидриаз) и резкая сухость во рту (ксеростомия). Причина смерти: паралич дыхательного центра, обычно летальный исход настигает отравленного в первые сутки.

Противоядие: специфического антидота не существует. Лечение симптоматическое.

Цикутоксин (50 мг/кг) // Спирт, C17H22O2



Вёх ядовитый — растение, которое мы видим постоянно. Оно содержит цикутоксин и смертельно опасно

Источник: вёх ядовитый (цикута, Cicuta virosa).

Ядовито корневище растения, в том числе высушенное. Цикуту часто путают с болиголовом пятнистым, который используется как «народное» лечебное средство, хотя и он тоже ядовит.

Механизм: яд центрального действия, нейротоксин, является антагонистом одного из важнейших нейромедиаторов — гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Симптомы отравления развиваются через 5−10 минут. Сначала появляются боль в животе, головная боль, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, затруднение дыхания, бледность кожных покровов. Позже добавляются судороги, которые и остаются ведущими в клинической картине. Смерть может наступить на фоне непрекращающихся судорог из-за удушья. Если вы поинтересуетесь, какие ядовитые растения и грибы встречаются в России, то самым частым из них будет именно вёх ядовитый.

Противоядие: специфического антидота не существует. Лечение симптоматическое, направленное в первую очередь на купирование судорог

Гиромитрин (10 мг/кг) // Производное гидразина, C4H8N2O



Одни из самые ядовитых грибов России принадлежат к роду строчок. Они содержат гиромитрин

Источник: грибы рода строчок, чаще всего встречается строчок обыкновенный (Gугоmitra esculenta).

Отравление возникает при неправильной кулинарной обработке. Критическая «доза» — 0,2−1 кг.

Механизм: классический пример «летального синтеза», когда поступающее в организм токсическое вещество под действием ферментов превращается в еще более мощный яд. Симптомы отравления этим веществом, присутствующим в самых опасных и ядовитых растениях и грибах зависят от дозы и индивидуальных особенностей конкретного человека. При легком отравлении дело обойдется головокружением, тошнотой и головной болью. В тяжелых случаях развивается поражение ЦНС и желудочно-кишечного тракта, особенно печени. Характерна так называемая мозговая рвота, не связанная с приемом пищи и не приносящая облегчения. Смерть может наступить от острой печеночной недостаточности.

Противоядие: специфический антидот — пиридоксин (витамин В6), который вводят внутривенно

Альфа-аманитин (1 мг/кг) // Белок, C39H54N10O14S



Ядовитый гриб бледная поганка смертельно опасна благодаря альфа-аманитину

Источник: бледная поганка (Amanita phalloides).

Блокирует транскрипцию ДНК в мРНК.

Механизм: в клетке останавливается синтез белков, и она разрушается. Симптомы: понос и судороги возникают через 10−24 часа и быстро проходят, но в это время развивается почечная и печеночная недостаточность, достигающая максимума к 7−10-му дню, когда уже невозможно помочь и наступает смерть.

Ядовитые растения и грибы в лесу чаще всего содержат именно этот яд — бледная поганка, как мы знаем, частый обитатель российских чащ.

Противоядие: антидотом могут быть антибиотики пенициллинового ряда.

Рицин (0,3 мг/кг) // Белок



Клещевина содержит яд рицин, антидота к которому не существует

Источник: клещевина (Ricinus communis).

Отравиться можно, съев слишком много бобов клещевины.

Механизм: воздействие аэрозоля рицина сравнимо с зарином, но «химическим оружием» он не стал из-за нестойкости в воде и на свету. Cимптомы: первый (через 15−72 часа) — кровоизлияния в сетчатку глаз. Затем тошнота и рвота, сильные боли в области живота, судороги. Смерть наступает через 6−8 дней.

Клещевина — представитель съедобных ядовитых растений, так что ее стоит опасаться в наших лесах.

Противоядие: антидота не существует, лечение сводится к облегчению страданий.

Аконитин (0,25 мг/кг) // Алкалоид, C34H47NO11



Ядовитое растение аконит содержит аконитин — вещество, которое убивает медленно, но верно

Источник: растения рода борец, он же аконит (AconТtum).

Ядовиты более чем 25 видов растения.

Механизм: опасность ядовитых растений и грибов, содержащих аконитин, заключается в том, что он парализует окончания чувствительных нервов. Cимптомы: почти сразу начинается зуд, меняется ритм дыхания, снижается температура, появляются обильный пот и боли в области сердца. Позже добавляются судороги, развивается паралич. Смерть наступает от удушья.

Противоядие: специфического антидота не существует. Лечение симптоматическое.

Мускарин (0,2 мг/кг) // Алкалоид, C9H20NO2+



Мускарин содержится в мухоморе и делает этот гриб очень ядовитым

Источник: красный мухомор (Amanita muscaria).

Отравление развивается при поедании (например, для «изменения сознания»).

Механизм: возбуждает М-холинорецепторы. Cимптомы: слюнотечение, повышенное потоотделение, урежение пульса, сужение зрачков и снижение артериального давления, кома. При тяжелых отравлениях возможно развитие отека легких. Смерть может наступить как логическое продолжение комы. Если посмотреть на список ядовитых растений и грибов в лесу, то мухомор окажется самым часто встречающимся видом.

Противоядие: инъекция атропина.

Стрихнин (0,12 мг/кг) // Алкалоид, C21H22N2O2



Чилибуха – ядовитое растение, опасное для человека. Оно содержит яд стрихнин

Источник: чилибуха (Strychnos nux-vomica).

Отравления редки — горький стрихнин обычно вызывает рвотный рефлекс.

Механизм: содержащийся в ядовитых растениях стрихнин блокирует действие тормозящих нейромедиаторов типа глицина. Симптомы: тянущие боли во всех мышцах тела, перерастающие в болезненные судороги. Стрихнин настолько усиливает рефлексы, что судороги могут возникнуть в ответ на малейший раздражитель. Смерть наступает от удушья.

Противоядие: в качестве антидота могут сработать курареподобные средства.

Вератрин (0,003 мг/кг) // Алкалоид, C32H49O9N



Специфического антидота от вератрина, который содержится в чемерице белой, не существует

Источник: в чемерице белой (Veratrum album L.) и черной (Veratrum nigrum L.).

Вератрин действует как нейротоксин.

Механизм: открывает натриевые каналы в клеточных мембранах. Симптомы: головокружение, неровный пульс, слюнотечение, рвота, понос. Затем падает температура тела, затрудняется дыхание, развиваются судороги. Смерть может наступить от остановки сердца или паралича дыхательного центра.

Отравление ядовитыми растениями, содержащими это вещество, очень опасно.

Противоядие: специфического антидота не существует. Лечение симптоматическое.

Кониин (0,002 мг/кг) // Алкалоид, C8H17N



Болиголов — растение, которым отравили Сократа. Содержащийся в нем яд кониин смертельно опасен

Источник: болиголов пятнистый (Conium maculatum)

Случайные отравления возникают при поедании корневища растения, которое путают с хреном, а дети могут спутать с белой морковью. Реже — при использовании листьев, которые путают с петрушкой. Есть мнение, что именно этим веществом из ядовитых растений и грибов казнили в Древней Греции и именно он стал причиной смерти Сократа.

Механизм: кониин блокирует Н-холинорецепторы постсинаптической мембраны нейро-мышечных синапсов. То есть, это аналог всемирно знаменитого кураре — яда из самых опасных растений. Cимптомы: Клиническая картина развивается быстро и начинается с обильного слюнотечения и расфокусировки зрения. Могут появиться тошнота и рвота, но на первый план выходит постепенно развивающийся паралич скелетной мускулатуры. Он носит «восходящий» характер — начинается с мышц стопы и голени и постепенно доходит до диафрагмы. Это делает невозможными дыхательные движения. Сознание обычно сохраняется до последнего. Смерть наступает от удушья из-за паралича диафрагмы.

Противоядие: специфического антидота не существует. Лечение симптоматическое, в том числе перевод пациента на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

Источник : https://sreda.temadnya.com/2355923694882654585/

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