Почему просыпать соль к ссоре?

Вы замечали, что даже не суеверные люди боятся просыпать соль? Многие утверждают, что именно эта распространенная примета «работает» в большинстве случаев. Почему именно соль выступает катализатором конфликтов и что по этому поводу говорят эксперты?

Возьми соль в рот

На Востоке был интересный обычай, связанный с солью. Когда племена, народы или деревни заключали между собой союз о ненападении, вместо клятвы или письменного договора им подносили одно солонку на двоих. Если правители были согласны жить в мире, каждый из них брал щепотку соли и клал в рот. Это своего рода печать под соглашением. Агрессор в знак неизбежного конфликта и неуважения мог рукой отвергнуть солонку, опрокинуть — это значило, что мирного решения не будет. Опрокинутая соль издревле во многих культурах предвещала ссоры и конфликты.

Историки

Соль исторически сакральный продукт. Мало кто задумывается, что именно соль — самая распространенная приправа в мире. Действительно было время, когда соль ценилась выше золота. Соль необходима человеку для полноценной работы организма, ее давали скоту, использовали при выделки кожи, без нее невозможно было сохранить мясо, рыбу, сало и другие продукты. Соляным раствором лечили людей и травили паразитов в поле, чтобы уберечь урожай.

Эзотерика

Когда гость и родственник просыпал такой ценный продукт, по головке его не гладили, а скорее всего упрекали и обвиняли. На Руси долгое время считалось, что просыпать соль на столе значит высказать пренебрежение и неуважение к хозяину.

Мистики считают соль продуктом способным впитывать как хорошее, так и плохое. Существует множество ритуалов, когда соль является средством защиты от «злого глаза», например, маленьким детям часто присыпают солью голову, чтобы на улице «дурной» человек не сглазил. В то же время мистики рассказывают, что на соль делают сильные негативные заговоры и подкидывают продукт тому, кому хотят навредить.

Психологи

Сегодня психологи говорят, что просыпанная соль принесет ссору тому, кто в это верит. Люди сами проецируют ссору, когда просыпают соль. Они уже мысленно готовы к ней, принимают ситуацию как рок, фатум, неизбежность. Это неудивительно, ведь люди во всем мире действительно долгое время зависели от соли. Если она была в доме, значит был достаток и здоровье. Если соли нет или она была, но кто-то ее просыпал, испортил, того ждет «взбучка». Мы на ментальном уровне несем эту информацию и энергию.

Как не поссориться?

Бабули говорят, что можно «отвести» скандал. Для этого есть несколько способов.

— Нужно на просыпанной соли нарисовать крестик, «перекрестить» соль мизинцем правой руки, а потом смыть ее водой или высыпать в раковину и промыть;



— на сверху соль нужно обильно насыпать сахара, а потому смыть;



— нужно просто мыть соль водой, чтобы она растворилась и ничего от нее не осталось;

— нужно взять щепотку соли бросить через правое плечо и плюнуть вперед 3 раза.

Я не нашла в сети свидетелей того, кто писал бы, что это однозначно спасает. Но людей, которые реально ссорятся с близкими всякий раз когда ненароком просыпают соль огромное множество. Установка это или древняя сакральная энергия, которая предупреждает человека о конфликте сказать сложно.

Совет психолога

Эксперты не советуют «слепо» доверять примете.

Психологи рекомендуют не накручивать себя. Лучший способ абстрагироваться — переключится на другое занятие и забыть, что вы просыпали соль. Природа конфликта также естественна как природа любви или счастья. Не становитесь заложниками ситуации, излучайте позитив.

Вы верите в примету просыпанной соли?

Мой сын в 4 года рассыпал целую пачку соли. Ну как можно поссориться с малышом подумала я. На следующий день он «нашкодил» так, что прабабушка обиделась на него как на взрослого, не подходила к ребенку, не говорила с ним. Досталось и родителям, которые не правильно воспитывают и бабушке с дедушкой и коту. Конечно, в итоге все помирились, но случай крепко засел в памяти.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2345758090452535988/

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