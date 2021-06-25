Рыцари морей: удивительные факты о кашалотах

В последнее время их не балуют вниманием.

Много говорится об умных, сообразительных и веселых дельфинах, о добродушных гигантах китах, а вот о благородных рыцарях морей, кашалотах, почему-то ни слова.

Может, потому, что далеко не все читали удивительный роман Генри Мелвилла о белом кашалоте «Моби Дик».

Чем же он заслужил особое внимание писателя? Да хотя бы тем, что кашалот, хоть и относится к семейству китовых, резко отличается от всех обитателей Земли, как подводных, так и сухопутных. Его по праву можно назвать самым загадочным животным. Он устроен как-то совершенно неправильно, во всяком случае, совершенно непонятно для нас.

Киты — не рыбы, а млекопитающие животные, которые должны всплывать, чтобы сделать глоток воздуха. Они лишь на короткое время скрываются под водой и достигают небольших глубин, а затем всплывают, иначе задохнутся и умрут. Но для кашалота общие правила не писаны. Он может пробыть под водой хоть целый час и нырять на глубину до одного километра.

Некоторые источники указывают на возможную способность кашалота погружаться даже до 3000 метров. Может, для кашалота вообще не существует никаких пределов глубины? Конечно, ни один кит о подобных подвигах не может даже мечтать.

25—30 метров — вот глубина их проживания.

Кашалот опускается на очень большие глубины, а там ведь огромное давление — до 100 атмосфер, оно должно было бы, как чудовищный пресс, расплющить кашалота в лепешку, так нет же! Он всплывает, живехонек и здоровехонек.

Ну, если он подолгу пребывает под водой, то должен запасать много воздуха, а значит, и легкие у кашалота должны быть — ого-го-го какие! Ничуть не бывало. Они у него даже в два раза меньше, чем у остальных китов. Чем же он дышит так долго — никто точно не знает.

Предполагается, что запасы воздуха у него накапливаются в мышцах, а также в воздушном мешке в заросшей ноздре. У всех созданий, как больших, так и малых, две ноздри. И только у кашалота одна, левая. Когда-то, впрочем, была еще и правая, но она уже давным-давно заросла.

С воздухом тоже все не совсем ясно. Всем водолазам известна кессонная болезнь, когда азот, захваченный легкими вместе с вдыхаемым из баллонов воздухом, под большим давлением переходит в кровь, а из нее в ткани организма. При быстром подъеме на поверхность микроскопические пузырьки азота освобождаются и закупоривают мелкие кровеносные сосуды. Наступает тяжелое отравление, которое приносит тяжелые страдания, а зачастую и смерть.

Такая же участь вроде бы должна быть уготована и кашалоту, ведь он же не «из другого теста», и законы физики существуют и для него. Но кашалот выскакивает из глубин со страшной скоростью, как торпеда, и ничего ему не делается! Как это возможно — одна из его тайн. Считается, что плазма крови кашалота обладает повышенной способностью растворять азот, не позволяя этому газу образовывать микропузырьки.

Да и все остальное у него странное и необъяснимое, как будто это какое-то инопланетное, а не земное животное. Например, у него самый длинный в мире кишечник — 160 метров! А зачем он ему? Совершенно не известно. Это одна из загадок без ответа, ведь у хищников как правило кишечники вообще куда короче, чем у травоядных.

Зато в этом кишечнике содержится амбра — драгоценное для людей вещество, а вот для чего его использует кашалот, никто толком не знает. По самой распространенной сейчас версии, амбра выделяется в результате раздражения слизистой кишечника, вызываемого роговыми клювами проглоченных кашалотом кальмаров, во всяком случае, в кусках амбры всегда можно обнаружить множество непереваренных клювов головоногих.

Но на протяжении многих десятилетий учёным так и не удалось установить, является ли амбра продуктом нормальной жизнедеятельности или результатом патологии. Однако примечателен тот факт, что амбра попадается только в кишечнике самцов.

В огромной голове кашалота, которую впору использовать как стенобитное орудие, скапливается белая жидкость — спермацет, легко заживляющая любые раны (про него даже ходили легенды как про чудесное, излечивающее все болезни лекарство). В первой половине XX века спермацет применялся в парфюмерии и медицине, в том числе для приготовления противоожоговых мазей. В наше время натуральный спермацет больше не добывается и не применяется.

Но зачем спермацет кашалоту? Причем это уникальное образование в мире китообразных, имеющееся только у кашалотовых. По одной из свежих теорий он помогает придавать направление звуковым волнам при эхолокации. Но у этого органа явно имеются и другие функции. Иногда считают, что спермацетовый орган может служить для охлаждения, то есть отвода части тепла из тела кашалота.

Возможно также, что заполненная спермацетом голова используется китами для амортизации ударов. Действительно, самцы-кашалоты в схватках друг с другом в период спаривания или при атаке врагов наносят удары прежде всего головой. Однако спермацетовый мешок есть и у самок, так что этот вопрос полностью не решен.

Или вот еще одна загадка. В старину рассказывали о людях, проглоченных китами, а затем чудом спасшихся. В Библии повествуется о приключениях святого Ионы, который был проглочен огромным китом, но он горячо молился Господу, и тот спас его.

Все эти легенды относятся не к огромным усатым китам — синим и горбачам, а к старым кашалотам, чей вес достигает 50, а то и 100 тонн. Им, действительно, по силам проглотить человека целиком, что они иногда и делают.

При этом кашалоты не ранят человека, хотя своей четырехметровой нижней челюстью с огромными зубами (вес каждого из таких «зубчиков» — 3 килограмма) могли бы перекусить и измочалить на куски любого. Почему же они так осторожны с людьми?

Может, они просто спасают их, попавших в беду, подобно тому, как поступают дельфины? Но делают это по-своему, единственно доступным им способом.

Достоверно известен, по крайней мере, один случай чудесного спасения, участником которого стал китобой Джеймс Бартли со шхуны «Звезда Востока». Кашалот, очевидно, приняв корабль и лодку с матросом за своих непримиримых врагов, кальмаров, атаковал их. В шхуне он ударом головы сделал пробоину, а лодку перевернул.

Выпавшего из лодки матроса проглотил. Китобоям удалось справиться с пробоиной в борту корабля, после этого они загарпунили кашалота. Когда его тушу вытащили на борт и вскрыли брюхо, то обнаружили там Бартли, которого все уже считали погибшим. Матрос, казалось, спал. Его потрясли за плечо, и он очнулся.

В целом, Джеймс не пострадал, вот только выцвел как-то. То ли от страха, то ли желудочные соки кашалота вытравили из него все краски.

Впрочем, именно эту свою приобретенную особенность Бартли обратил себе на пользу. Он бросил работу на шхуне и начал разъезжать по ярмаркам, где показывался за деньги как живая диковинка: надо же, побывал в животе у кашалота и выжил! Естественно, от себя он добавлял много «жутких» подробностей, чтобы зеваки платили побольше.

Ну, а теперь самое главное! Зачем кашалоты ныряют на километровую глубину, когда вокруг них полно самой разнообразной пищи? Чем больше об этом думаешь, тем неизбежнее приходишь к выводу, что рыцарь морей, словно специально подготовленный природой для смертоносных схваток, ищет встречи со своим давним и заклятым врагом — гигантским кальмаром, дабы сразиться с ним и разорвать на части его склизкое тело с коварными глазами-тарелками.

Да только вот исход битвы, увы, не всегда ясен. Известен случай, когда был добыт кашалот, заглотавший настолько большого кальмара, что его щупальца не поместились в брюхе кита, а высовывались наружу и присосались к рылу кашалота. Этот кальмар весил около 200 кг.

Также на коже кашалотов иногда находят следы от присосок кальмаров диаметров 20 см. В то же время как даже у самых больших из известных науке кальмаров (даже тех, чья длина вместе с щупальцами достигала 10 метров) диаметр присосок не превышает 5 см. С какими же неведомыми гигантами встречаются кашалоты в загадочных океанских глубинах?

Источник : https://sreda.temadnya.com/2242261162436594047/

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