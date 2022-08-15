Почему сомалийцы, которые живут на берегу моря не едят рыбу

Какова же причина запрета употребления в пищу рыбы у сомалийцев, которые живут на берегу океана. Почему табу наложено именно на рыбу? В статье попробую объяснить такое странное, на первый взгляд поведение. Всему есть объяснение.

Есть такое понятие как "запретная пища". И существует оно во многих странах по всей планете. Причины могут быть разными: религия, культура или гигиена, например. Запрет может распространяться на целое животное или на его часть. В основном это мясо. Но так же есть табу на крокодилов, или змей, различных насекомых, лягушек.

Запрет может быть даже на различные виды растений и грибы. Например, запрет на свинину существует в исламе и иудаизме. Запреты могут быть связаны с заботой о здоровье.

Практически всё население Сомали исповедует ислам. Все сомалийцы подчиняются законам шариата и являются суннитами шафиитского мазхаба. А шафиитский мазхаб - это основа законодательства в стране (одна из четырёх школ исламского права). Все сомалийцы подразделяются на кланы. И среди них есть те, которым запрещено есть рыбу.

Им запрещено также жениться и выходить замуж за тех, кто ест рыбу. Вообще запрет на употребление рыбы присутствует в кушитских языках (на них разговаривают многие племена Африки), а сомалийский язык относится именно к кушитской ветви языков.

И по карте можно отследить, где не едят рыбу. Есть даже такое понятие как "кушитский рыбный запрет". Исторически считается, что запрет пришёл вместе со скотоводами из Восточной Африки.

Рынок в Сомали. Фото с сайта https://spectat.livejournal.com/101797.html

В иудаизме, например, нельзя есть рыбу, у которой нет чешуи (сом, угорь). У суннитов же разрешены к употреблению сомы, акулы и угри (как особый вид рыб). А у шиитов наоборот угорь строго под запретом.

В исламе очень много нюансов. Верующим нужно много изучать информации, чтобы соблюдать все правила и питаться правильной (халяльной) пищей.

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А вы знали об этом?

Самую высокую парковку зарезервировал за собой американский ученый Грегори Нимитц. Вернее, он зарегистрировал территорию на астероиде «433 Эрос». А когда аппарат НАСА «припарковался» там для того, чтобы взять пробу грунта, Нимитц выслал космическому ведомству мизерный штраф в размере 20 долларов за незаконную парковку. История, правда, умалчивает, был ли этот штраф выплачен.

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