Почему сомалийцы, которые живут на берегу моря не едят рыбу

Какова же причина запрета употребления в пищу рыбы у сомалийцев, которые живут на берегу океана. Почему табу наложено именно на рыбу? В статье попробую объяснить такое странное, на первый взгляд поведение. Всему есть объяснение.
Есть такое понятие как "запретная пища". И существует оно во многих странах по всей планете. Причины могут быть разными: религия, культура или гигиена, например. Запрет может распространяться на целое животное или на его часть. В основном это мясо. Но так же есть табу на крокодилов, или змей, различных насекомых, лягушек.
Запрет может быть даже на различные виды растений и грибы. Например, запрет на свинину существует в исламе и иудаизме. Запреты могут быть связаны с заботой о здоровье.
Практически всё население Сомали исповедует ислам. Все сомалийцы подчиняются законам шариата и являются суннитами шафиитского мазхаба. А шафиитский мазхаб - это основа законодательства в стране (одна из четырёх школ исламского права). Все сомалийцы подразделяются на кланы. И среди них есть те, которым запрещено есть рыбу.
Им запрещено также жениться и выходить замуж за тех, кто ест рыбу. Вообще запрет на употребление рыбы присутствует в кушитских языках (на них разговаривают многие племена Африки), а сомалийский язык относится именно к кушитской ветви языков.И по карте можно отследить, где не едят рыбу. Есть даже такое понятие как "кушитский рыбный запрет". Исторически считается, что запрет пришёл вместе со скотоводами из Восточной Африки.
Рынок в Сомали. Фото с сайта https://spectat.livejournal.com/101797.html
В иудаизме, например, нельзя есть рыбу, у которой нет чешуи (сом, угорь). У суннитов же разрешены к употреблению сомы, акулы и угри (как особый вид рыб). А у шиитов наоборот угорь строго под запретом.
В исламе очень много нюансов. Верующим нужно много изучать информации, чтобы соблюдать все правила и питаться правильной (халяльной) пищей.
А вы знали об этом?
Самую высокую парковку зарезервировал за собой американский ученый Грегори Нимитц. Вернее, он зарегистрировал территорию на астероиде «433 Эрос». А когда аппарат НАСА «припарковался» там для того, чтобы взять пробу грунта, Нимитц выслал космическому ведомству мизерный штраф в размере 20 долларов за незаконную парковку. История, правда, умалчивает, был ли этот штраф выплачен.
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