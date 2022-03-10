 «Джугашвили невыносим!»: чем Сталин так раздражал Свердлова

В 1913 году Яков Свердлов и Иосиф Сталин были сосланы в Туруханский край. Некоторое время, определившись в поселке Курейка, революционеры вынуждены были жить под одной крышей. Впрочем, соседства со Сталиным Свердлов долго не выдержал. Сбежав на другую квартиру, Яков Михайлович писал жене о том, что жить с ним просто немыслимо.

Та же Прудникова со ссылкой на Ф. Волкова пишет и о том, что как-то раз Джугашвили подговорил уголовников, чтобы те расправились со Свердловым. Однако некий Борис Иванов, тоже из ссыльных, спас Якову жизнь, обрушив на нападавших тяжелую деревянную скамью.

Как вспоминала Анфиса Степановна Тарасеева, хозяйка дома, слова которой приведены в книге Елены Прудниковой «Сталин: второе убийство», Свердлов и Сталин терпеть друг друга не могли. Последний, по свидетельству Тарасеевой, даже плевал соседу в суп, и тому приходилось отказываться от пищи.

Если верить Ирине Мудровой, автору книги «Великие евреи. 100 прославленных имен», Яков Свердлов и Иосиф Сталин познакомились в 1912 году в Нарыме, где они оба отбывали ссылку. Вскоре революционеры из Нарыма сбежали, но были задержаны и высланы в Туруханский край Енисейской губернии. Поначалу ссыльные поселились под одной крышей: в поселке Курейка Сталин и Свердлов жили в избе Тарасеевых. Именно в тот период, уверен автор издания «Лев Троцкий и другие», Михаил Корабельников, между Яковом Свердловым и Иосифом Джугашвили и сложились неприязненные отношения.

О быте Сталина и Свердлова писал в своих мемуарах и Никита Хрущев. Якобы Иосиф Виссарионович сам признавался Никите Сергеевичу в том, что он ужасно не любил мыть посуду. Сталин просто ставил грязную миску на пол для того, чтобы ее вылизала собака. Яков Свердлов же после каждого приема пищи мыл тарелки и ложки, за что будущий «отец народов» обзывал его чистюлей. Однако Алексей Богомолов, автор книги «Добрый дедушка Сталин. Правдивые рассказы из жизни вождя», призывает относиться к словам Хрущева с осторожностью, так как их нельзя считать беспристрастными.

Такая вражда, которая, как выясняется, была взаимной, развилась на банальной бытовой почве. Так, Олег Хлевюк в своей книге «Сталин. Жизнь одного вождя» приводит воспоминания А. С. Аллилуевой, сестры жены вождя, которая рассказывала о том, что Сталин под различными предлогами отлынивал от домашних обязанностей. Для того, чтобы не дежурить, к примеру, по кухне, Сталин специально готовил несъедобную пищу. Поэтому Свердлову порой приходилось трудиться за двоих. По этой причине Тарасеевы искренне полагали, что главным в «дуэте» является именно «Яшка», а не «Рябой» (так они называли Сталина).

«Чистюля» и «индивидуалист»

Кстати, упомянутую выше собаку Сталин назвал Яшкой. Как известно, такое же имя носил и Свердлов. Понятно, что Якова Михайловича собачья кличка страшно раздражала. По этим и многим другим перечисленным выше причинам отношения между соседями портились с каждым днем. Хотя поначалу Свердлов писал жене о том, что Джугашвили «парень хороший, но слишком большой индивидуалист в обыденной жизни». По крайней мере, именно эти строки приводит (со ссылкой на издание «Избранные произведения» Я. М. Свердлова 1957 года) в своей книге «Сталин в жизни», Евгений Гусляров.

Между тем такое положение вещей сохранялось недолго. В конце концов Свердлов съехал от Сталина на другую квартиру, а потом и вовсе добился перевода в другое село. Валерий Анишкин, автор книги «От Горбачева до Путина. Политический дневник», утверждает, что впоследствии Яков Свердлов жаловался супруге, что «Джугашвили невыносим, и жить с ним невозможно».

Источник : https://russian7.ru/post/dzhugashvili-nevynosim-chem-stalin-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Именно поэтому , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом срочно сбежал жить в другое село!

Любопытно также , что личный парикмахер палача народов Сталина К. В. Паукер , обладающий чувственными губами и страстными черными глазами,был официальным любовником вождя !Паукер своим физическими данными сума сводил сексуального плутишку Сталина!Именно из-за этого покончила жизнь жена Сталина, не вынесшая гомосексуализм и измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками ! Известно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам!

Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть!

Таким образом, Иосиф Джугашвили был не только педофилом(довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов,находясь в ссылке, изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней 14-летней сироткой Лидией Перепрыгин), но и активным гомосексуалистом!

Кстати,заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле!Именно из-за аналогичной причины он расстрелял и надоевшему ему любовника Паукера, который к тому же оказался довольно болтливым.

Дорогие мои россияне!Вот кого вы выбрали величайшим деятелем всех времён и народов в стране таких величайших гениев, как Пушкин,Достоевский , Толстой и т.д.! Мало того, вы выдающимся деятелем выбрали психически больного педофила,стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу ,устроившему геноцид своему народу , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется ,что даже его мать точно не знает,где она нагуляла это чудовище)!

Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и продажной шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

Кроме того, мне очень интересно, когда неадекватные и слабоумные россияне,выбравшие палача народов и изувера Сталина выдающимся деятелем всех времён и народов , сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких слабоумных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь многие из них настолько отупели , что позорят свою Великую страну!

Стыдно, товарищи коммуняки ,поскольку сегодня, когда весь мир мечтает о светлом будущем, только все вы, потомки грязных кровожадных большевистских нехристей, которые в этой жизни из-за своей природной тупости ничего не добились ,ностальгируете о утопическом советском социализме и опять хотите как и ваши подлые большевистские предки-дармоеды поживиться на чужом добре, отобрав у богатых !

Жаль, что человеку не дано жить 500 лет, а то я бы посмотрел, как некоторые русские , жуя сопли, краснели при упоминании о своих далеких предках - рабах, которые называли предателей спасителями нации, сапожников гениями, а убийц - отцами нации, совестью эпохи!

Однозначно Сталин доказал, что Россию возглавлять можно только репрессиями и кровью. Хрущев доказал, что Россию можно возглавлять без кровопролития и репрессий . Ельцин доказал, что Россию возглавлять может любой. Медведев доказал, что Россию можно и не возглавлять. Путин же доказал, что Россией возглавлять может хорошо только он!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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