10 «концов света», которые человечество удалось пережить

Порой создаётся впечатление, что человечество одержимо концом света.

Зомби-апокалипсисы, столкновение с астероидами, ядерные катастрофы — подобные темы постоянно появляются в голливудских блокбастерах, сводках новостей и в литературе.

И при этом мало кто задумывается о том, что человеческая цивилизация уже не раз успешно пережила так называемый «конец света».

1. Пыльный котел

Пыльные бури полностью затмили Солнце.

Продолжающийся восемь лет Пыльный котел был серией катастрофических пыльных бурь и ужасной засухой в США, которая началась в 1930 году. Это стихийное бедствие затронуло штаты Техас, Колорадо, Небраска и Оклахома и привело к тому, что люди тысячами начали уезжать из своих домов в поисках лучшей жизни в других местах.

Сочетание избыточного сельского хозяйства, зависимость от небольшого числа культур, а также отсутствие осадков привело к истощению почвы, которая превратилась из плодородного слоя в тонкодисперсную пыль. Бури же приводили к тому, что гигантские облака пыли хоронили под собой целые города.

14 апреля 1935 года пыльные бури были настолько огромными, что они полностью затмили Солнце в нескольких штатах (а также в Вашингтоне). Экипажи кораблей в Атлантическом океане регулярно сообщали, что пыль падает на их палубы.

2. Монгольские завоевания

Принятые в 1939 году новые законы и программы о сохранении почвы, а также наконец-то начавшийся дождь заставили людей поверить в то, что "конец света отменяется".

Монгольские полчища.

Беспощадные и бесстрастные монгольские полчища обрушились на страны Азии и Европы, подобно природному стихийному бедствию. В течение 13 - го века Чингисхан объединил многие племена и кланы среднеазиатских степей в эффективную и разрушительную военную машину, покорив Китай, Ближний Восток, территорию России и часть Европы. Тот факт, что монголы убили многих людей на своем пути, не вызывает сомнений, но точное число жертв довольно сложно определить.

В некоторых регионах, таких как Китай, были отличные данные переписи населения, но в других местах их не было (или не сохранилось записей о переписи). Хотя сегодня точно неизвестно, сколько людей погибло, ученые установили, что в то время произошло внезапное очень сильное уменьшение количества углекислого газа в атмосфере.

Это может быть объяснено только смертью миллионов людей и животных, которые при дыхании как раз выделяют углекислый газ. Монголы в конце концов потеряли былое рвение в завоевании новых территорий и их огромная империя распалась всего через 100 лет после начала расширения.

3. Черная чума

Yersinia pestis.

Большинство людей знают о разрушительной чуме, известной как Черная смерть, которая охватила Европу в 14 - м веке. На то время погибло около 50 процентов европейского населения. При этом многие не знают, что Черная смерть повлияла не только на Европу, но и на Африку, Ближний Восток и Азию. Чума была вызвана главным образом микробом Yersinia pestis (чумная палочка), который был феноменально вирулентным.

В итоге чума породила не только собственно саму болезнь, но и повсеместную панику и массу сумасшедших суеверий, таких, как, что болезнь была вызвана неудовольствием Бога. Болезнь поражала богатых и бедных, слабых и сильных, верующих и еретиков... поэтому она привела к массовым социальным потрясениям.Чума периодически возвращалась и после этого, но такого массового мора, как в 14 веке, уже не было.

4. Картофельный голод

Хайлендская порча.

В середине 19-го века зависимость многих небогатых людей от урожая всего одного продукта (картофель) привела к гибели миллионов людей. Большинство людей связывают это бедствие с Ирландией, и они отчасти правы. Ирландия действительно пострадала больше всего (погибла четверть населения), но она вовсе не была единственной страной, пострадавшей от болезней картофеля и последовавшего за этим голода.

Фитофтороз на самом деле поразил большую часть северной и центральной Европы, в том числе Шотландию, где он был известен как "хайлендская порча" или "хайлендский голод". Болезнь также повлияла на Бельгию и оказала разрушительные последствия на немецкую экономику, что привело к почти полному социальному коллапсу.

Голодающие рабочие умирали прямо на улицах многих городов Европы. Трагедия усугубляется тем фактом, что во многих регионах, например, в той же Ирландии, было более чем достаточно продовольствия, однако правительство и купцы продавали его за рубеж, в погоне за прибылью.

5. Тридцатилетняя война

Политическая жадность и религиозная одержимость.

Вероятно, наиболее известная из "религиозных" войн Европы, Тридцатилетняя война была по сути рядом конфликтов между протестантами и католиками, после чего переросла в противостояние против Габсбургов. Почти каждая страна в Европе принимала участие в войнах, но самые разрушительные бои имели место в Священной Римской империи.

Сама природа войны, в сочетании с политической жадностью и религиозной одержимостью, означала, что ни одна из сторон не собиралась быть милосердной к другой. В результате были опустошены многие германские города и государства, а урожаи основных зерновых культур сократились на 75 процентов.

6. Вторая мировая война

Погибло 80 миллионов человек.

Последний большая мировая война оставила неизгладимый след в истории. В каждом уголке земного шара, за исключением Антарктиды, шли бои между силами союзников и нацистами. В результате были полностью опустошены Европа и Азия. Во время войны погибли 80 миллионов человек — в боях, во время погромов (в том числе, и во время Холокоста), а также от голода.

К концу войны голод и лишения были обычным явлением, а люди пытались влачить жизнь среди разрушенных руин некогда великих городов. Причем, не было ни воды в водопроводе, ни электричества, ни еды и по сути не было законной власти. В Советском Союзе, Европе, Китае и Японии попросту не осталось невинных гражданских лиц, которые не были бы затронуты ужасами и хаосом войны.

7. Оспа в Западном полушарии

Оспа выкосила 70 процентов коренного населения.

Контакт с европейцами, даже если бы он был полностью мирным, не был бы благоприятным для людей, живущих в Северной и Южной Америке и на островах Тихого океана. Вместе с европейцами в эти места пришел невидимый убийца — оспа. Наряду с другими заболеваниями, против которых у европейцев выработался иммунитет на протяжении веков, оспа выкосила коренное население в Северной Америке, странах Карибского бассейна, Южной Америке и Океании.

Самые консервативные оценки смертности от этой болезни - 60-70 процентов коренного населения. Бессильные остановить болезнь и найти убежище от лихорадки и ужасной боли, местные жители молились своим богам или оканчивали жизнь самоубийством, чтобы облегчить свои страдания.

8. Падение Западного Рима

Гибель Римской империи.

Часто вспоминаемое в средневековой литературе и оплакиваемое в трудах великих мыслителей, сокращение и в конечном итоге крах западной части Римской империи в пятом веке нашей эры казался на тот момент крахом культуры и всего мира. За почти 1000 лет правления Рим оказал глубокое влияние на средиземноморскую и европейскую культуру. Многие государства-преемники пытались подражать образцу Рима с переменным успехом.

Тем не менее, в отличие от некоторых других "апокалипсисов" в этом списке, крах западного Рима был затянувшимся и изобиловал вторжениями, правительственным коллапсом и голодом. Римская Британия, к примеру, была оставлена на произвол судьбы. После того, как из нее ушли римские легионы, в Британию вторглись германские юты, англы и саксы, навсегда изменив дальнейшее развитие этой страны.

Кроме того, германские племена заполонили Иберию, Галлию и даже итальянский полуостров. Готы, вестготы и пресловутые вандалы сражались с людьми, которые остались на руинах Западной Римской империи, друг с другом, а также с Восточной Римской империей, которая стремилась (неудачно) вернуть по свой контроль Западную империю. Так продолжалось до восьмого века, когда ситуация в Западной Европе не начала успокаиваться.

9. Падение династии Цин

Опиум, голод, англичане...

Китай всегда был-самым густонаселенным местом на Земле. Таким образом, не удивительно, что, когда одно из китайских правительств терпело крах, это было разрушительным для значительной части населения мира. Разруха и сопутствующий голод особенно были заметны во время конца династии Цин. К середине 19-го века инфляция в Китае сделала даже основные продукты питания недоступным для обычных людей. Многие богатые люди были вынуждены покинуть свою землю, а также в стране началось массовые привыкание к опиуму.

Учитывая, что еще за 100 лет до этого население Китая превысило 500 миллионов человек, неудивительно что когда экономика рухнула в 1876 году, миллионы людей умирали от голода каждый год. А если добавить к этому опустошение во время первой и второй опиумных войн и произошедший в конечном итоге крах династии Цин, образовавшийся хаос привел к десяткам миллионов смертей из - за массовых беспорядков, голода, войн и болезни.

10. Мегиддо

Армагеддон - синоним конца света.

Город Мегиддо был важным центром торговли, культуры и власти в древнем мире. Его чтили как ассирийцы, так и египтяне. Поэтому во времена древнего периода этот город завоевывали десятки раз. Бои, которые бушевали между Ассирией и Египтом, в частности, во время правления Тутмоса III, были настолько ужасающими и разрушительными, что позже греческое название этого города стало синонимом конца света: Армагеддон.

Как полагают многие благочестивые последователи авраамических религий, таких как христианство, последняя битва всех времен между силами добра и зла будет происходить там.

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