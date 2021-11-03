Глубина могилы у русских: почему до сих пор действует норма, установленная Петром I

Первым русским правителем, обратившимся к регламентированию процесса захоронения в России, был новатор Пётр I. До его постановления, вводившего единые стандарты рытья могил, граждане страны в этом вопросе ориентировались лишь на многовековые традиции предков.

3 аршина

Проведя значимые реформы практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности, Пётр I не обошел вниманием и ритуально-погребальную область.

В 1723-м году им был создан указ о похоронах, в котором фиксировались санитарные стандарты и правила захоронения граждан страны. В этом же документе содержались сведения относительно правильной глубины могилы, которая должна была составлять не менее 3 аршин или чуть более 2 метров. Эти параметры император ввёл не просто так, а для предотвращения распространения эпидемий и, как следствие, массового мора людей.

Аналогичные параметры действовали в европейских государствах, которые пришли к ним горьким опытным путём. Из-за неправильного захоронения умерших от поражения чумой в этих странах значительно увеличивалась сила и скорость передачи смертельной инфекции. Происходило это потому, что при помещении усопшего в неглубокую погребальную яму на его гниющей плоти начинали размножаться опасные бактерии и из неё выделялись токсичные вещества (путресцин, нейрин,кадаверин), которые вырываясь на поверхность земли, становились новым источником заражения живых организмов.

Русское «авось»

Чтобы избежать подобного сценария развития событий, Пётр Великий решил заблаговременно позаботиться о жителях своей страны.

Несмотря на то, что закон был принят, его реализация в России хромала. Надеясь на русское «авось», граждане пренебрегали Петровским указом, и хоронили родственников без соблюдения соответствующих норм. Однако, когда в 1771-м году из Османской империи в Москву была завезена чудовищная эпидемия чумы, унёсшая более 200 000 жизней, халатное отношение людей к императорскому указу императора дало о себе знать в полной мере.

Ужасное обустройство кладбищ спровоцировало рост показателей заболеваемости и увеличение смертности, и только после этого власти решили взять погребальную сферу под свой контроль.

XIX век

Следующим императором, который на законодательном уровне затронул тему глубины могил, был Александр I. Он постановил, что каждый, кто будет нарушать закон о двухметровой глубине могилы, будет считаться преступником.

Понятное дело, на обширной территории России это правило соблюдалось далеко не везде. В сельской местности ему практически не придавали значения, хотя на городских кладбищах стало легче контролировать процедуру захоронения, и при выявлении нарушений вынуждать людей провести перезахоронение по установленным стандартам.

Концу XIX века в России были созданы четкие инструкции, строго регламентировавшие глубину могилы, основы содержания кладбищ и порядок контроля данного постановления. Таким образом, государство окончательно утвердило петровские стандарты, которые полностью оправдали себя, и ввело уголовную ответственность за несоблюдение санитарных параметров.

Современный ГОСТ

В наши дни регулирование в данной сфере осуществляется посредством федерального закона «О погребении в похоронном деле», который может дополняться не противоречащими ему региональными нормативными актами.В этом документе среди прочего зафиксировано, что максимальная глубина могилы может быть 2,2 м при этом слой подземных вод не должен быть ближе 1,5 метров.На большей части территории России зимой земля промерзает приблизительно до отметки 2 метра. Это значит, что все почвенные воды в холодный сезон превращаются в лёд, а с наступлением теплоты снова обращаются в жидкую форму, заставляя при этом грунт пульсировать и деформироваться, то сжимаясь, то увеличиваясь в размере.

Поэтому размещение гроба на глубине 2 м, то есть ниже линии замерзания воды, это способ обезопасить не только живых, но и уберечь прах усопшего от ненужных перемещений. Несколько иные требования действуют при копании братских могил. Поскольку в них гробы могут помещаться в два ряда, то минимальная глубина ямы должна составлять 2,5 м.

С появлением возможности зондирования почвы, было принято решение обустраивать кладбища лишь на тех участках, где подземные воды располагаются ниже 2 м. Сделано это для того, чтобы разлагающаяся органика случайно не проникла в поток, который может стать источником опасной инфекции.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sovremennost/169032

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