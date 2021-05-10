10 изобретений Викторианской эпохи, которые мы используем до сих пор

Прогресс идёт вперёд семимильными шагами и кажется, что жизнь в XXI веке сильно отличается от той, что была в XIX веке, но помимо настигшей нас информационной революции, мы всё ещё пользуемся изобретениями прошлых лет и даже прошлых веков.

Множество современных благ цивилизации появились ещё в Викторианскую эпоху. XIX век стал эпохой изобретений и инноваций, а некоторые из них были настолько удачными, что люди пользуются ими до сих пор. Сегодня мы расскажем о десяти из них.

Цемент

Первый бетон был изготовлен на обычнйо кухне

Смесь, похожую на цементный раствор, использовали ещё при строительстве пирамид и Колизея. Развитие цементной индустрии началось в 1824 году с появлением портландцемента (податливая смесь из песка и камней), который до сих пор используется как основной материал для бетона. Его разработал Джозеф Аспдин путём сжигания порошкового известняка и глины в обычной кухонной печи, в результате получался порошок, который нужно было смешать с водой.

Бетонную основу легче переместить, чем каменные глыбы, она прочная и её можно легко залить даже в самые узкие участки, куда сложно положить камни. В Викторианскую эпоху бетон использовали в основном при строительстве дорог и в тяжёлой промышленности, хотя изначально из него строили дома.

Шоколад

Сможете ли вы отказаться от кусочка шоколада?

Тысячи лет какао пользовалось популярностью в Америке, но шоколад в том виде, в котором мы знаем его сейчас, появился не так давно, в XIX веке.

В 1828 году Конрад Йоханнес ван Гутен изобрёл пресс для какао, с помощью которого стало возможным получать какао масло из обжаренных бобов. Первая твёрдая шоколадка появилась в 1847 году, её приготовил Джозеф Фрай из смеси масло какао, какао порошка и сахара путём добавления какао масла к уже отжатым бобам, что сделало возможным придавать шоколаду форму. Этот процесс усовершенствовали в 1875 году, когда Даниэль Петер и Генри Нестле добавили концентрированное молоко и сделали первую плитку шоколада. Это положило начало распространению любимого всеми лакомства.

Туалет

Хорошо, что мы живём в эпоху, когда унитаз в доме не роскошь

Люди всегда старались как-то обустроить отхожее место. В Бронзовый век у цивилизации долины Инда было принято строить подземные канализации, куда стекалась вода из туалетов. Похожие системы были обнаружены при раскопках на Крите у Минойской цивилизации.

Предок современного туалета со сливным бачком появился в Викторианскую эпоху. В 1775 году Александр Каминг запатентовал С-образный слив, который закупоривал зловонные отходы в заполненном водой шлюзе в трубе. На это изобретение обратили внимание только в середине XIX века, а именно после Великого зловония 1858 года, когда Лондон заполонили отходы человеческой жизнедеятельности, люди начали массово уезжать из города, даже пришлось закрыть Парламент.

Унитаз с бачком в комбинации с С-образным канализационным отводом совершил настоящий переворот и предприимчивый Томас Краппер (он был бизнесменом, а не изобретателем этой системы) начал продажу этой бытовой инновации тем, кто мог это себе позволить, в комплекте с туалетной бумагой (она появилась в США в 1857 году). В 1892 году на общественных туалетах появились замки, чтобы открыть которые, нужно было опустить монетку. Да, по-настоящему предприимчивые люди могут заработать на чём угодно.

Пастеризация

Этот человек сделал благое дело для всего человечества

В 1856 году крупный производитель алкоголя поручил Луи Пастеру установить причину закисления алкоголя. Люди были уверены, что ферментация — чисто химический процесс, но Пастер обнаружил, что в процессе ферментации активное участие принимают бактерии. И это привело к появлению бактериальной теории ферментации.

Пастер также установил, что при нагревании до определённой температуры, микроорганизмы погибают. И это помогло ему выработать процесс консервации вина и продуктов питания. Он знал, как определить, при какой температуре в том или ином продукте погибают все микробы и назвал этот процесс пастеризацией.

Только в начале XIX века принцип пастеризации начали применять к молоку, нагревая его до 72 градусов по Цельсию на 15–20 секунд, после этого оно становилось безопасным к употреблению. В настоящее время во многих странах продажа непастеризованного молока запрещена на законодательном уровне, хотя многие фермеры до сих пор пьют его.

Почта

Первая почтовая марка произвела настоящий фурор

С развитием технологий необходимость использования обычной почты снизилась. Тем не менее, почтовая система до сих пор ежедневно доставляет миллионы писем и посылок во всём мире своим адресатам. Раньше стоимость почтового отправления рассчитывали исходя из дальности пункта назначения и количества страниц в письме, а стоимость перевозки оплачивал получатель, соответственно, многие письма и посылки оставались недоставленными.

В 1840 году в Англии появилось почтовое подразделение Uniform Penny Post и знаменитый чёрный пенни, который стал первой почтовой маркой в мире. Количество писем увеличилось вдвое буквально за одну ночь. В 1840 году оно дошло до 169 млн, а к 1901 году перевалило за 2 млрд. Похожий сервис пришёл в 1847 году и по ту сторону океана, в США, а потом и в других странах мира. Почтовая система была настолько хорошо развита, что почтальоны приходили по 12 раз в день, а клиенты жаловались, если доставка писем занимала больше нескольких часов. Но у дешёвого почтового сервиса были и недостатки. В Викторианскую эпоху люди стали рассылать много спама, писем от попрошаек и мошенников.

Швейная машинка

Массовому распространению швейных машин мир обязан Зингеру

С возможностью использовать швейную машинку в быту, индустриальная революция буквально пришла в каждый дом. Первые швейные машинки появились в 1755 году, а в 1830 году патент французского изобретателя Бартелеми Тимонье вызвал волну стачек, портные боялись, что это изобретение повлияет на их заработок и поломали кучу швейных машинок. Беспорядки продолжались до тех пор, пока Исаак Зингер не запустил собственное производство швейных машин с усовершенствованным дизайном. За 1860 год было продано 110 тыс. машин только на территории США, с тех пор базовый внешний вид машинки не менялся.

Копания Зингер стала первой американской мультинациональной компанией. Бытовая швейная машинка стоила недёшево, примерно четверть годового дохода, но спрос был высокий, возможно потому, что Зингер придумал оплату товара в рассрочку. Возможно, именно это стало ключевым моментом в успехе его компании, на момент смерти Зингера в 1875 году прибыль компании составляла 22 млн долларов в год, для того времени это были безумные деньги.

Метрополитен

Первое метро появилось в Англии

Метро (или подземка) – это гениальная система для быстрого перемещения большого количества людей в густонаселённых городах.

Первоначально в метро использовали паровые локомотивы. В 1866 году в Лондоне началась работа над первой линией метрополитена глубокого заложения, при строительстве которой используются глубокие тоннели, позволяющиие избежать столкновения с фундаментами зданий и использовать электричество как источник энергии для локомотива. Новое метро открылось в 1890 году, проезд стоил 2 пенса за каждые 5 км. Довольно быстро расстраивались новые линии метро.

Опыт Великобритании быстро переняли другие страны. В 1896 году метро открылось в Будапеште, в 1900 году в Париже, а в 1904 году в Нью-Йорке. Сегодня в мире около 150 систем метрополитена. Самая большая из них в Нью-Йорке, там 468 станций (или 421, смотря как считать).

Пневматические шины

Как вообще людям приходят в голову гениальные идеи?

Первым пневматическую шину запатентовал Роберт Уиллиам Томпсон в 1845 году (по другой информации это было в 1847 году). Сорок лет спустя Джон Данлоп открыл пневматические шины заново. Томсон назвал его изобретение «воздушным колесом», а так как в те времена было не так много автомобилей и мотоциклов, изобретение казалось бесполезным и так и не поступило в производство.

К тому времени как Данлоп изобрёл заново колесо и перепатентовал пневматическую резиновую шину, велосипеды начали пользоваться популярностью и буквально всё заполонили, а это значило, что его изобретение было на каждой улице каждого города.

Наполнение резиновой шины воздухом позволяло избежать тряски на неровной дороге как это было, например, с деревянным колесом, с тех пор основной принцип работы пневматической шины не изменился. Развитие автомобильной индустрии показало, что появление пневматической шины стало одним из самых важных изобретений в истории.

Радио

Так выглядело первое радио

В 1895 году Гульельмо Маркони удалось отправить самому себе первый радиосигнал, к 1899 году сигнал впервые пересёк Ламанш, а ещё три года спустя удалось отправить его через Атлантику. Но Маркони не был единственным, кто изучал передачу волн на расстоянии, этим также занимался Никола Тесла. Позже разгорелся спор о том, кто же из них первым сделал открытие, и в 1943 году верховный суд отдал лавры изобретателя радио Тесле.

К моменту начала Первой Мировой войны радиопередача волн была ещё в зачаточном состоянии, но, как это часто бывает, в период войны люди становятся более изобретательными, поэтому радиооборудование начало развиваться быстрыми темпами. Радио использовали не только как средство коммуникации, но и как средство получения информации о ходе войны. К началу Второй мировой радио стало основным инструментом получения информации, коммуникации и пропаганды.

Согласно данным Юнеско, у 75% жителей нашей планеты есть доступ к 44 тыс. радиостанций. И хотя с развитием технологии некоторые радиостанции переходят на цифровое вещание, большинство пока использует технологию, разработанную Маркони и Теслой.

Рентген

Кто бы мог подумать, что рентген может быть опасен для здоровья

Существование рентгеновских лучей случайно обнаружил немецкий физик Вильгельм Рентген в 1895 году, когда работал с катодно-лучевыми трубками. Он заметил, что если положить кристалл рядом с трубкой, то он будет светиться, а это значило, что лучи способны проходить сквозь некоторые предметы. После ряда экспериментов учёному удалось установить, что эти лучи свободно проходят через все ткани человека, кроме костной.

Многие учёные тогда проявили интерес к этим лучам, и их эксперименты привели к развитию новых технологий, а лучи начали применять в медицине для фотографических снимков. Через пол года после открытия, рентгеновские лучи начали применять врачи на поле боя, чтобы находить пути в телах раненых.

На ярмарках появились рентген аппараты и все желающие в качестве забавы могли посмотреть на снимок своего скелета. Но в то время люди ничего не знали о радиации, а её уровень в рентген аппаратах того времени был в 1,5 тыс. раз выше, чем в современных. Поэтому люди часто получали ожоги или лысели.

Человечество покоряет космос, исследует глубины океанов, разрабатывает нанотехнологии, прогресс идёт вперёд, но некоторые вещи остаются неизменными веками.

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