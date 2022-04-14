Они рождаются в страданиях и испытаниях: какие люди имеют самые сильные души

Сильная и здоровая душа – это так же важно для человека, как и крепкий иммунитет, выносливое тело. Без нее он не сможет добиваться больших целей и впечатляющих результатов в чем-либо.

Также без сильной души не получится справиться со всеми препятствиями, которые неизбежно встречаются у нас на пути, и с психическими переживаниями. Говорят, ее потенциал присущ человеку с рождения. Как же можно распознать обладателя сильной души?

Признаки сильной души

Человек, душа которого сильна, в состоянии самостоятельно справиться с абсолютно любыми негативными эмоциями. Он терпеливый, милосердный и решительный, умеет решать практически все проблемы и находить в любой ситуации что-то хорошее.

Говорят, что люди с сильными душами появляются на свет в страданиях. Но поскольку они выносливые и стойкие, то не сдаются. И в конце концов справляются с трудностями, которые подкинула им жизнь, и извлекают для себя что-то полезное.

Людям с сильным душами непросто. Они проживают много страхов, неприятностей и бедствий, а потом, преодолевая их, становятся еще более храбрыми, сильными и покорными судьбе. С каждым днем они вырастают и идут дальше по своему пути.

Несмотря на все плохое, что с ними может произойти, они остаются светлыми, чистыми, вдохновляющими и чувствительными.

Признаки слабой души

Сила таких людей – в их внутреннем свете, который не угасает, несмотря ни на что. Они понимают: искусство жить заключается в способности расти вместе со своими проблемами и последовательно их решать, а не бежать от них и избавляться.

Такие люди тоже, в принципе, могут справиться с психологическими нагрузками. Но для этого они прибегают к посторонним ресурсам, несущим негативное значение, – это алкоголь, сигареты, медикаменты, запрещенные вещества, разгульный образ жизни и т.д. Вот в чем отличие. И даже если что-то из перечисленного им помогает, в итоге они становятся духовными, психическими и физическими инвалидами.

Отсюда же, кстати, и зависимости. У сильных людей их нет. Любые пагубные зависимости – это от слабой и больной души. К сожалению, такие привычки каким-то образом помогают этим людям существовать.

Помочь им можно. Но сильной душа не может стать внезапно и тут же. Чтобы прикоснуться к ней и изменить ее, начать нужно с тела. Тут помогут здоровые эмоциональные и физические нагрузки и правильное психическое питание. Люди, чтобы пробегать долгие марафоны, тренируют свое тело на выносливость – точно так же, чтобы счастливо жить в этом мире, нужно работать над своей эмоциональной выносливостью.

О психологическом питании

Чем же надо "кормить" душу? Хорошими и добрыми эмоциями. Но большинство, к сожалению, питается лишь больными. Не путать с негативными! Не все они больные. Сильную душу можно взрастить на здоровых эмоциях, а к ним относятся как положительные, так и негативные. Добро и зло. Без одного невозможно было бы оценить второго. Все дело в балансе.

Люди со слабой душой питаются только больными эмоциями. Они тоже могут быть положительными и отрицательными. Например: коллега, который всегда был более успешным и жил богатой жизнью, внезапно очутился на самом дне. Человек с больной душой порадуется, потому что всегда ему завидовал, а сам ничего не делал. Но теперь они на одном уровне! Это больные положительные эмоции.

А если у этого коллеги, наоборот, бы дела пошли в гору еще активнее, то человек с больной душой расстроился бы. Потому что у кого-то «все хорошо, ему-то повезло», а у него по-прежнему все плохо. Это больные негативные эмоции. Такой принцип их жизни: радоваться, когда кому-то плохо, и грустить, когда кому-то хорошо.

Заключение

Страдания – это неизбежная часть жизни. Не бывает все хорошо. Если бы все было гладко, то мы не могли бы, наверное, в полной мере оценить вкус счастья, поскольку не имели бы возможности сравнить на контрасте моменты эйфории с теми периодами, когда было все плохо.

Мы вправе чувствовать что-то плохое, страдать, грустить. Иногда нам кто-то нужен в такие моменты. Потому что в противном случае негатив начнет съедать нас изнутри. Но нельзя позволять ему проникать слишком глубоко в наши души. Иначе это будет ее отравлять.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2455222600340343269/

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