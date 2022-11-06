ИЗ РОССИИ ИЗГНАЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО. ПУТИН НЕ ЗНАЕТ......

Русские люди всегда прекрасно знали, что ничего хорошего на их землю из королевства ляхов прийти не может. Прошли века, а ничего не изменилось: в уездной польской Яблонне аккурат после Дня народного единства состоится сбор патентованных русофобов, казнокрадов, заукраинцев, ранее окопавшихся в российских органах власти. Все эти товарищи будут тусоваться не просто так, а с высоким смыслом – они метят стать "правительством в изгнании".

Под сенью яблок

И сколько же пафоса в этом местечковом междусобойчике, которому даже побрезговали выделить площадку в столице Варшаве, до которой, кстати, от заявленной в качестве места тусовки Яблонны каких-то полчаса езды. Гости живописного села, позиционирующие себя как идейные европейцы и поборники западного "нового мирового порядка", не придумали ничего умнее, как назвать своё сборище в духе публично порицаемого ими же "совка" – Съезд народных депутатов.

Оно и понятно: тусоваться и бегать по посольствам они научились, а вот комсомольские привычки (посмотрите биографии подавляющего большинства российских "борцов" за разнообразные свободы, впрочем, как и украинских) из них ничем не вышибешь.

И вот уже во все концы разносятся громкие заявления. Организационный комитет предлагает следующее:

принятие Акта о работе Съезда народных депутатов, определяющего правовые основания его работы и основные цели;

принятие Декларации о конституционных принципах Свободной России, которая в будущем станет фундаментом новой российской Конституции;

принятие Акта о национальном сопротивлении, определяющего порядок самоорганизации и правовые рамки работы движения сопротивления в Отечестве и за его пределами.

И также весьма интересное:

"Мы принимаем на себя полномочия легитимного переходного парламента России, который будет осуществлять свои функции вплоть до избрания новых законных органов власти";

Мы предлагаем вам установить официальные взаимоотношения между нами и перестать признавать Госдуму РФ, правительство РФ и президента РФ как законных представителей России и её народа. Съезд народных депутатов признает ЗАКОННЫМ и отвечающим общепризнанным принципам международного права силовое сопротивление узурпировавшему власть в России режиму во главе с Владимиром Путиным…

"Съезд… осуждает аннексию Крыма и агрессивную войну против Украины, заявляет о своём стремлении к скорейшей деоккупации украинской территории и восстановлении территориальной целостности этой страны в международно признанных границах; утверждает, как единственно легитимные, государственные границы России по состоянию на 1 марта 2014 года".

За последнее ещё предстоит проголосовать, но в том, что подмахнут единогласно, сомневаться не стоит.

Решительно и единогласно!

Не стоит беспокоиться и о том, что в Яблонне будет достигнут кворум: все семеро публично заявленных участников съезда проголосуют как надо, потому как они сами эти "чудесные" формулировки и придумывали. Правда, они обещают для порядка привлечь к своему действу ещё полсотни участников. Которые пока имён своих не афишируют и, кто знает, может, и в самом съезде примут участие, надев паранджу, маски зайчиков, лисичек или человека-паука.

Чего они боятся, правда, не совсем понятно: у нас и так всех активных русофобов, включая первых лиц яблоннского шабаша, за границу выпустили, а на некоторых даже оперативно уголовные дела прекратили (Мау и Собчак не дадут соврать). Разве что могут попросить каких-нибудь письменных гарантий – например, не организовывать подобные съезды, – но если и не получат их, похоже, тоже не обидятся. Или обидятся, но не сильно.

А вот чего действительно боятся все эти "зайчики" и "люди-пауки" из Яблонны, так это отравления полонием или "Новичком". Но тут уж, и они об этом прекрасно осведомлены, Россия совсем ни при чём. Потому-то, вероятнее всего, и блюдут инкогнито – кому охота выступить в роли сакральной жертвы?

Депутатов не хватило

Первую скрипку на так называемом Съезде народных депутатов пытается играть нынешний любимец и, пожалуй, один из самых востребованных экспертов укро-СМИ, экс-депутат Госдумы, член всевозможных левых партий – от КПРФ до "Левого фронта" и "Альянса зелёных и социал-демократов" – Илья Пономарёв*. Да, это тот самый тип, который публично признался в причастности к убийству Дарьи Дугиной, презентовал "прогрессивной общественности" батальон неовласовцев "Свободная Россия", а в недавнем телеэфире разглагольствовал о том, что "не бывает хороших русских", а бывают "полезные русские и вредные русские". И вот он теперь метит то ли в президенты, то ли в премьеры "Свободной России" (Навальный** в отчаянии грызёт зубами решётку своей камеры).

Остальная публика также под стать своему зиц-председателю. Это и Марк Фейгин*** – разжалованный адвокат, успешно засадивший Pussy Riot, Надежду Савченко и украинского шпиона Романа Сущенко. Это и дочь последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова Елена Лукьянова – профессор МГУ и, конечно же, НИУ ВШЭ, адвокат Михаила Ходорковского*.

Это и бывший комсомолец, создатель отечественных ЧОПов, занимавшихся охраной олигархов, боровшийся с жителями Подмосковья, выступавшими против его свалки, а теперь призывающий Запад вооружать Украину против России, обвиняющий некогда свою страну во всех грехах – от сбития малайзийского "Боинга" до фейкового переворота в Черногории, – ещё один разжалованный депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Ну и, конечно, не обошлось и без экономиста, экс-советника президента России Андрея Илларионова, некогда ярого лоббиста погашения российских долгов Парижскому клубу, а ныне сбежавшего в США сторонника идеи о военном уничтожении России с последующим её расчленением.

Каждой твари по морде

Как писал Михаил Лермонтов: "Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно". Почему-то эти клоуны напоминают Кису Воробьянинова, стоящего около Пятигорского провала с протянутой рукой и бормочущего "Же не манж па сис жур". Согласитесь, что Фейгин***, что Пономарёв* очень органично этим же, по сути, и занимаются.

Пожалуй, не грустно, а странно только одно: как эти персонажи когда-то могли быть депутатами, адвокатами, советниками? Приходит на ум ещё одна аналогия с русским кино, фраза из фильма "Собачье сердце": "Позвольте, как же он руководил очисткой!?" Может, поэтому и не всё ладно у нас на Родине, что ещё много осталось таких шариковых?

Но хватит хихикать. Запад создаёт пусть картонный, опереточный орган власти из откровенных шутов (а когда там отличались особой разборчивостью в персоналиях – вспомните прежних фаворитов и кандидатов в российские ющенки – хоть Касьянова, хоть Каспарова*?). Да одна Тихановская в братской Белоруссии чего стоит! Но через таких вот картонных дурилок они и работают. Да, по сути, и сами являясь такими же картонными дурилками.

Посмотрите на Дуду, Шольца, Макрона. Это же абсолютно готовый цирковой номер: Трус, Балбес, Бывалый. По законам жанра ещё не хватает "комической старухи". Она вовремя соскочила. Как вы там теперь, фрау Меркель? Но бывшая канцлерин хоть обладала интеллектом. А эти уже совсем пустые. Одни тихановские остались.

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