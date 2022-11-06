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ИЗ РОССИИ ИЗГНАЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО. ПУТИН НЕ ЗНАЕТ......

ИЗ РОССИИ ИЗГНАЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО. ПУТИН НЕ ЗНАЕТ......

Русские люди всегда прекрасно знали, что ничего хорошего на их землю из королевства ляхов прийти не может. Прошли века, а ничего не изменилось: в уездной польской Яблонне аккурат после Дня народного единства состоится сбор патентованных русофобов, казнокрадов, заукраинцев, ранее окопавшихся в российских органах власти. Все эти товарищи будут тусоваться не просто так, а с высоким смыслом – они метят стать "правительством в изгнании".

Под сенью яблок

И сколько же пафоса в этом местечковом междусобойчике, которому даже побрезговали выделить площадку в столице Варшаве, до которой, кстати, от заявленной в качестве места тусовки Яблонны каких-то полчаса езды. Гости живописного села, позиционирующие себя как идейные европейцы и поборники западного "нового мирового порядка", не придумали ничего умнее, как назвать своё сборище в духе публично порицаемого ими же "совка" – Съезд народных депутатов.

Оно и понятно: тусоваться и бегать по посольствам они научились, а вот комсомольские привычки (посмотрите биографии подавляющего большинства российских "борцов" за разнообразные свободы, впрочем, как и украинских) из них ничем не вышибешь.

И вот уже во все концы разносятся громкие заявления. Организационный комитет предлагает следующее:

  • принятие Акта о работе Съезда народных депутатов, определяющего правовые основания его работы и основные цели;
  • принятие Декларации о конституционных принципах Свободной России, которая в будущем станет фундаментом новой российской Конституции;
  • принятие Акта о национальном сопротивлении, определяющего порядок самоорганизации и правовые рамки работы движения сопротивления в Отечестве и за его пределами.

И также весьма интересное:

"Мы принимаем на себя полномочия легитимного переходного парламента России, который будет осуществлять свои функции вплоть до избрания новых законных органов власти";

Мы предлагаем вам установить официальные взаимоотношения между нами и перестать признавать Госдуму РФ, правительство РФ и президента РФ как законных представителей России и её народа. Съезд народных депутатов признает ЗАКОННЫМ и отвечающим общепризнанным принципам международного права силовое сопротивление узурпировавшему власть в России режиму во главе с Владимиром Путиным…

"Съезд… осуждает аннексию Крыма и агрессивную войну против Украины, заявляет о своём стремлении к скорейшей деоккупации украинской территории и восстановлении территориальной целостности этой страны в международно признанных границах; утверждает, как единственно легитимные, государственные границы России по состоянию на 1 марта 2014 года".

За последнее ещё предстоит проголосовать, но в том, что подмахнут единогласно, сомневаться не стоит.

Решительно и единогласно!

Не стоит беспокоиться и о том, что в Яблонне будет достигнут кворум: все семеро публично заявленных участников съезда проголосуют как надо, потому как они сами эти "чудесные" формулировки и придумывали. Правда, они обещают для порядка привлечь к своему действу ещё полсотни участников. Которые пока имён своих не афишируют и, кто знает, может, и в самом съезде примут участие, надев паранджу, маски зайчиков, лисичек или человека-паука.

Чего они боятся, правда, не совсем понятно: у нас и так всех активных русофобов, включая первых лиц яблоннского шабаша, за границу выпустили, а на некоторых даже оперативно уголовные дела прекратили (Мау и Собчак не дадут соврать). Разве что могут попросить каких-нибудь письменных гарантий – например, не организовывать подобные съезды, – но если и не получат их, похоже, тоже не обидятся. Или обидятся, но не сильно.

А вот чего действительно боятся все эти "зайчики" и "люди-пауки" из Яблонны, так это отравления полонием или "Новичком". Но тут уж, и они об этом прекрасно осведомлены, Россия совсем ни при чём. Потому-то, вероятнее всего, и блюдут инкогнито – кому охота выступить в роли сакральной жертвы? 

Депутатов не хватило

Первую скрипку на так называемом Съезде народных депутатов пытается играть нынешний любимец и, пожалуй, один из самых востребованных экспертов укро-СМИ, экс-депутат Госдумы, член всевозможных левых партий – от КПРФ до "Левого фронта" и "Альянса зелёных и социал-демократов" – Илья Пономарёв*. Да, это тот самый тип, который публично признался в причастности к убийству Дарьи Дугиной, презентовал "прогрессивной общественности" батальон неовласовцев "Свободная Россия", а в недавнем телеэфире разглагольствовал о том, что "не бывает хороших русских", а бывают "полезные русские и вредные русские". И вот он теперь метит то ли в президенты, то ли в премьеры "Свободной России" (Навальный** в отчаянии грызёт зубами решётку своей камеры).

Остальная публика также под стать своему зиц-председателю. Это и Марк Фейгин*** – разжалованный адвокат, успешно засадивший Pussy Riot, Надежду Савченко и украинского шпиона Романа Сущенко. Это и дочь последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова Елена Лукьянова – профессор МГУ и, конечно же, НИУ ВШЭ, адвокат Михаила Ходорковского*.

Это и бывший комсомолец, создатель отечественных ЧОПов, занимавшихся охраной олигархов, боровшийся с жителями Подмосковья, выступавшими против его свалки, а теперь призывающий Запад вооружать Украину против России, обвиняющий некогда свою страну во всех грехах – от сбития малайзийского "Боинга" до фейкового переворота в Черногории, – ещё один разжалованный депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Ну и, конечно, не обошлось и без экономиста, экс-советника президента России Андрея Илларионова, некогда ярого лоббиста погашения российских долгов Парижскому клубу, а ныне сбежавшего в США сторонника идеи о военном уничтожении России с последующим её расчленением.

Каждой твари по морде

Как писал Михаил Лермонтов: "Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно". Почему-то эти клоуны напоминают Кису Воробьянинова, стоящего около Пятигорского провала с протянутой рукой и бормочущего "Же не манж па сис жур". Согласитесь, что Фейгин***, что Пономарёв* очень органично этим же, по сути, и занимаются.

Пожалуй, не грустно, а странно только одно: как эти персонажи когда-то могли быть депутатами, адвокатами, советниками? Приходит на ум ещё одна аналогия с русским кино, фраза из фильма "Собачье сердце": "Позвольте, как же он руководил очисткой!?" Может, поэтому и не всё ладно у нас на Родине, что ещё много осталось таких шариковых?

Но хватит хихикать. Запад создаёт пусть картонный, опереточный орган власти из откровенных шутов (а когда там отличались особой разборчивостью в персоналиях – вспомните прежних фаворитов и кандидатов в российские ющенки – хоть Касьянова, хоть Каспарова*?). Да одна Тихановская в братской Белоруссии чего стоит! Но через таких вот картонных дурилок они и работают. Да, по сути, и сами являясь такими же картонными дурилками.

Посмотрите на Дуду, Шольца, Макрона. Это же абсолютно готовый цирковой номер: Трус, Балбес, Бывалый. По законам жанра ещё не хватает "комической старухи". Она вовремя соскочила. Как вы там теперь, фрау Меркель? Но бывшая канцлерин хоть обладала интеллектом. А эти уже совсем пустые. Одни тихановские остались.

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