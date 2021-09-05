Почему вторая жена Сталина покончила с собой?

Ночью девятого ноября 1932 года в доме вождя прогремел выстрел. Утром Надежду Аллилуеву нашли мёртвой, рядом с ней лежал её личный пистолет «Вальтер». На вопрос «Почему застрелилась жена Сталина?» историки до сих пор не могут ответить однозначно. Брак Аллилуевой и Сталина представлял собой гремучую смесь из ревности, политики и любви. Мнения по поводу кончины второй жены Сталина неоднозначны. Из рассказов очевидцев ясно одно: Надежде с вождём было непросто.

Что же послужило причиной самоубийства Надежды Аллилуевой, и не приложил ли к этому руку сам Иосиф Сталин? Фактрум собрал самые популярные версии кончины второй жены вождя.

Почему застрелилась жена Сталина? Версия первая: тирания мужа

Иосиф Сталин был старше своей жены на 21 год. Однако Надежда всегда с интересом слушала мужа, она не просто была его спутницей, но и товарищем. Быть просто хранительницей домашнего очага Надежде было мало. Спустя три года после рождения второго ребёнка, дочери Светланы, Аллилуева поступает в текстильный колледж. Надежда вела активную общественную жизнь: работала в секретариате Ленина, поддерживала связь с политическими журналами.

Некоторые усматривают в самоубийстве Аллилуевой политический подтекст.

Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева

Почему жена Сталина покончила жизнь самоубийством? Версия вторая: ревность

Жена не разделяла политических взглядов мужа и в какой-то момент осознала, что живёт с тираном. Роковым для семьи Сталиных стал вечер у Ворошиловых. По словам очевидцев, Надежда прямо во время застолья начала критиковать крестьянскую политику вождя. В результате Сталин вышел из себя и грубо оскорбил жену. Аллилуева тут же собралась и уехала в Кремлёвскую квартиру. Больше её живой никто не видел.

Шумный вечер у Ворошиловых фигурирует во всех исторических источниках. Однако детали праздника разнятся. Аллилуева действительно покинула гостей в расстроенных чувствах, но что послужило причиной? В противовес версии о том, что вождь оскорбил жену из-за политических взглядов, выдвигается другая: Надежда страшно ревновала Иосифа. И замечание, которое она ему сделала за столом, носило сугубо лирический характер. Сталин ответил жене пренебрежительно, что уязвило её гордость. Не стерпев обиды, вспыльчивая супруга уехала домой.

А вот Сталин домой не поехал. Ночь вождь провёл на даче и, предположительно, не один. Пытаясь найти мужа, Аллилуева позвонила на дачу, и один из охранников доложил ей, что Иосиф Виссарионович там вместе с привлекательной дамой. Ревность, которая и так уже давно подпитывалась слухами, затмила разум Надежды. Она достала пистолет, который ей подарил брат, и немедленно застрелилась.

Почему жена Сталина покончила с собой? Версия третья: болезнь

Могила Надежды Аллилуевой на Новодевичьем кладбище

Третья версия более прозаична, чем первые две. Не политические разногласия или жгучая ревность толкнули Надежду на самоубийство. На курок 31-летняя Аллилуева нажала из-за жуткой головной боли. Ещё в самом начале брака она писала сестре о постоянных болях, которые не утихают. Считается, что Сталин неоднократно показывал жену лучшим врачам. Он даже несколько раз отправлял её в клинику в Германию. Племянник Надежды в своих мемуарах писал, что часто дверь в комнату тёти была заперта. Это означало, что ей нездоровится и беспокоить её нельзя.

Дикая, мучительная боль, была следствием проблем со сращиванием костей свода черепа. Отсюда же появились тяжёлые депрессии и нервные расстройства. В ночь с седьмого на восьмое ноября чаша весов окончательно переполнилась. После небольшой ссоры с мужем Аллилуева схватила пистолет, чтобы мгновенно остановить бесконечную мучительную боль.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Правивший огромной державой бывший вор и бандит палач народов Сталин был жесток не только к своему народу, но и к своим родственникам и членам своей семьи ! В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына! А когда его дочь Светлана попыталась заступиться за теток, которые, как сказал Сталин, «много знали» и поэтому были арестованы НКВД, отец сказал ей: «Прекрати адвокатствовать! А то и тебя посажу!»

Жена его, Надежда Сергеевна Аллилуева , не могла не чувствовать, что в стране происходит что-то страшное. Она видела, какие последствия и масштабы принимают репрессии и проводимая супругом политика варварской коллективизации. Она не раз пыталась поговорить со Сталиным, но тот не слушал ее, считая жену жертвой контрреволюционной пропаганды. Кроме того, жену свою он вообще не щадил и к 29 годам у Надежды по принуждению мужа было 10 абортов. Врач, лечивший Аллилуеву в загранице, был в шоке, заявив, что «она живёте не с человеком, а с ненасытным животным!». Кстати ,единственным человеком, которого Сталин так и не смог сломать – была его жена. Даже своим уходом из жизни она выражала протест и ,видимо, поэтому Сталин даже не был на похоронах «любимой» жены !

Безусловно, личная жизнь вождя мирового пролетариата должна была служить примером для воспитания молодого советского поколения .Однако, к сожалению, моральный облик Сталина никак нельзя было использовать для воспитания молодежи, как это стремились делать коммунисты, поскольку он и в семье был тираном, нарушая все установленные советские нормы семейной жизни! Как известно, любвеобильный Сталин имел множество любовниц и внебрачных детей, что усиленно скрывалось от советских людей !

О личной жизни Иосифа Сталина до сих пор ходят самые разнообразные слухи. Согласно одному из них, по утверждению Вадима Ильина, автора книги «Тайны смерти великих людей», Надежда Аллилуева не была Сталину второй женой, поскольку с 1912 по 1918 годы он находился во втором тайном браке с некой Анной Рубинштейн. Еще более невероятным кажется, слух , согласно которому супруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему родной дочерью. Если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», у Сергея Аллилуева в петербургской квартире долгое время жил Сталин. Супруга же Сергея Аллилуева , Ольга Аллилуеву (в девичестве Федоренко), хоть и была активной революционеркой, но ее трудно было назвать хорошей женой и матерью.

Нелли Гореславская, автор книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», пишет о том, что Ольга питала такую слабость к противоположному полу, что частенько бросала мужа и детей ради романтических отношений с очередным любовником-революционером. Существует предположение, что не удержался и перед чарами Ольги Евгеньевны и Иосиф Сталин, который долгое время сожительствовал со своей будущей тещей, в результате чего на свет якобы появилась Надежда (https://russian7.ru/post/teshha-stalina-otkuda-vzyalis-slukhi-o-to/ ).Действительно, внимательно приглядевшись в эту фотографию выше , поражают похожие черты лица Иосифа и Надежды, особенно одинаковая форма носа!

Вместе с тем распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный миф, поскольку Сталин, который не принимал участия в воспитании сына и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия , что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Безусловно, жестокости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту» !Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа , это было бы вполне справедливо!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили!

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Марк Солонин: Сталин ошибся и проиграл https://otari.mirtesen.ru/blog/43935435550/

Самое зловещее преступление палача народов Сталина! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43947289053/)