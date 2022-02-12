«Взять на понт»: что это значит на самом деле

В фильме «Место встречи изменить нельзя» Манька-Облигация говорит Жеглову: «Не бери на понт, мусор!» Считается, что устоявшееся выражение «взять на понт» родом из криминального мира, как и сама героиня картины. На деле это не так.

Ломбер

Изначально понятие «понт», впрочем, как и выражение «взять на понт», действительно никакого отношения к криминалу не имело. «Понт» пришел в нашу речь благодаря игральным картам.

Раньше представители русской элиты очень уважали всевозможные карточные игры. Каждый уважающий себя аристократ умел и любил карты. Взять хотя бы тот же пасьянс, который часто встречается даже в произведениях классиков. Например, у Пушкина: «Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс» («Повести Белкина»).

Кроме пасьянса и прочих, одной из самых популярных игр того времени была игра под названием ломбер (или ломбр). И снова читаем у Пушкина: «Играя со Свечиным в ломбр, он имел привычку закуривать свою пенковую трубочку» («Замечания о бунте»). Вот в этой игре и был так называемый «понт».

Понт

Надо отметить, что в то время французский был главным языком международного общения, а потому неудивительно, что многие слова пришли к нам именно оттуда. Не стали исключением и карточные игры, названия большинства из которых до сих пор сохранились в «первозданном», французском, виде.

Вот и термин «пасьянс» пришел к нам из французского языка и переводится как «терпение».

Слово «понт» тоже имеет французские корни. В упомянутом выше ломбере «понтом» называли самую сильную карту, а иначе козырь. Козырем являлся туз червей, который мог покрыть любую другую карту.

Переименовывать «понт» на русский манер не стали, поскольку, как уже было сказано выше, французский язык был тогда очень популярен. А между тем французы «понтом» называют и шулерство, и даже грубый половой акт.

Взял на понт

Таким образом «взять на понт» означало во время игры в ломбр воспользоваться козырем и выиграть. И это даже несмотря на наличие в руках, кроме туза червей, других, мягко говоря, не слишком удачных карт.

Постепенно (особенно после революции) из элитных кругов общества это выражение перекочевало в народ, а именно в криминальную среду. Поначалу им пользовались карточные шулеры, а затем его подхватили и другие преступные элементы.

Благодаря попаданию в новую среду, смысл фразеологизма немного изменился: теперь «брать на понт» означало «пугать, не имея достаточных на то аргументов» или попросту «обманывать, блефовать».

Другие версии

Существует и альтернативные версии происхождения данного выражения, и слова «понт» в частности. Некоторые лингвисты считают, что «понты» родом из античных времен. Так, мост по латыни звучит как «pons» (или «pontis»), от него в свою очередь произошло слово «пантифик». В обязанности пантификов входило наблюдение за постройкой мостов. Тогда эта была весьма почетная должность. В Древней Греции «понтом» называли море. Поэтому другие исследователи склонны предполагать, что «брать на понт» могло означать «проверку, испытание моряка».

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