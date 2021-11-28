ТОП-10: Водные глубины, где обитают призраки

Отправиться на ночное купание – дело не для слабонервных. Если вы живете рядом с любым из мест в этом списке, подумайте о бодрящем погружении в один из этих десяти водоемов, где предположительно водятся призраки.



10. Нижний Йеллоустонский водопад, Вайоминг









Водопады могут быть как прекрасными, так и ужасающими. Они производят умиротворяющее действие, но, если переступить через край, становятся местом кошмаров. В 1870 году группа из пяти американских ополченцев и их проводник Кроу (Crow) отправились исследовать глубокие каньоны Йеллоустоуна. Местные индейцы за одну ночь украли у них всех лошадей. Ополченцы бросились в погоню и вскоре догнали представителей племени, когда те переходили реку у Нижнего водопада. Плот, который построили индейцы, оказался недостаточно прочным, чтобы преодолеть сильное течение. Однако большинство лошадей уже успели переплыть реку вплавь.





Мужчины и женщины гребли изо всех сил, но плот начал медленно погружаться под воду, направляясь к водопаду. Когда он оказался у края водопада, они запели песню смерти. По слухам, ополченцы подняли шляпы в знак приветствия, когда плот перевернулся. Легенда гласит, что в этот момент над местом одновременно пролетели два кричащих орла. Сегодня люди говорят, что, стоя у водопада, они слышат, как индейцы поют свою песню смерти.



9. Озеро Уайт-Рок, Даллас, Техас









Озеро Уайт-Рок (White Rock) открылось в 1911 году, предоставив людям пространство для пеших прогулок, поездок на велосипеде, пикников, рыбалки и проведения мероприятий. В 1929 году оно стало городским парком Далласа. Тем не менее, многие жители опасаются ходить сюда, чтобы не столкнуться с Леди Озера.





Рассказы о Леди восходят еще к 1930-м гг., первое письменное упоминание было сделано в 1953 году Гаем Мэллоем (Guy Malloy), бывшим директором экспозиций для магазина Neiman Marcus. Он сообщил, что подвез к озеру молодую девушку, которая была одета в одежду магазина, утверждавшую, что неподалеку попала в автомобильную аварию со своим парнем. Мэллой дал ей плащ, но как только они отправились по указанному адресу, она исчезла. После этого заявления многие люди также утверждали, что подвозили Леди. Их истории несколько отличаются. Иногда на ней ночная рубашка, а иногда - свадебное платье. Также приводятся несколько различных версий ее смерти, таких как несчастный случай на лодке, самоубийство или убийство-самоубийство. Единственное, что сходится во всех историях – эта поездка на машине.





Часто ее видят ночью, стоящей возле озера Уайт-Рок и отчаянно машущей руками, чтобы ее подобрали проезжающие машины. Она предпочитает заднее сиденье, потому что ее платье мокрое. Она больше не говорит и плачет почти всю дорогу. Как только путешествие заканчивается там, куда направляет Леди, она исчезает или выпрыгивает из машины. Те, кто обращается к хозяину дома по указанному адресу, узнают, что она - вылитая копия предыдущей владелицы, которая утонула много лет назад. Haunted Rooms America предлагает ежемесячные туры, где участники могут узнать о Леди и ощутить ее присутствие.



8. Река Сако, Мэн











Река Сако (Saco) в штате Мэн протекает примерно в 80 км от Лавуэлл Понд (Lovewell Pond) до Сако Бей (Saco Bay) в Атлантическом океане. В 1675 году трое белых мужчин сошли с корабля и поплыли вверх по реке. Вскоре они увидели индейскую женщину в каноэ с маленьким сыном. Пьяные мужчины, поверив мифу о том, что младенцы-туземцы умеют плавать, схватили младенца и бросили его в реку. Женщина нырнула в воду, чтобы спасти ребенка, но он умер через неделю. Как выяснилось, отец малыша был вождем местного племени.





Разгневанный вождь проклял эти воды. Он попросил духов каждый год забирать жизни трех белых мужчин, которые отважатся войти в реку. Мы не нашли никакой статистики, относительно смертей белых мужчин, которые случаются ежегодно, но определенно не станем нырять в эту реку.



7. Бассейн Дьявола, Австралия









За последние 60 лет не менее пятнадцати человек погибли в Бассейне Дьявола (Devil’s Pool) в Австралии. Легенда гласит, что причиной стала запретная любовь.





Согласно легенде, молодая женщина из народа Идинджи по имени Оолана (Oolana) вышла замуж за уважаемого старейшину из ее племени по имени Варуноо (Waroonoo). Вскоре после этого она воспылала страстью к мужчине из соседнего племени по имени Дига (Dyga). Они убежали в долину, но вскоре их схватили. Тогда Оолана вырвалась и бросилась в воду. Она крикнула Диге, чтобы он следовал за ней, и он это сделал. Легенда не говорит о том, что с ним случилось, но Оолана исчезла среди валунов и бурлящих вод. Сегодня здесь вывешены знаки, предупреждающие держаться подальше от скал и сильных течений. Туристы, которые игнорируют опасность, говорят, что слышат, как Оолана зовет своего любимого.



6. Хигби-Бич, Нью-Джерси









Крейг Макманус (Craig McManus) провел много лет, записывая случаи в Кейп-Мэй (Cape May), где встречаются многие призраки Нью-Джерси. Макманус - экстрасенс и писатель. Он утверждает, что чувствует, а иногда и видит духов, когда идет по песку пляжа Хигби (Higbee). Один из таких духов-это человек в длинном пальто, иногда выгуливающий черную собаку.





Макманус говорит, что в 1823 году недалеко от пляжа семья Хигби построила отель Hermitage. Оба брата Хигби умерли в 1870-х годах, и управление отеля взяла на себя их племянница Этта Грегори (Etta Gregory). Один из братьев, Томас, выразил особые пожелания относительно способа его погребения. Когда в 1937 году Этта умерла, ее последнее желание было таково, чтобы Томаса выкопали и похоронили вместе с ней на другом кладбище. Макманус полагает, что человек с собакой может быть недовольным Томасом Хигби. Говорят, что он появляется в сумерках, но исчезает, если к нему приблизиться.



5. Озеро Ронконкома, Лонг-Айленд, Нью-Йорк









В 1600-х годах индийская принцесса племени Сетокет (Setauket) по имени Тускаванта (Tuskawanta) влюбилась в белого лесника по имени Хью Бердсолл (Hugh Birdsall), ответившего ей взаимностью. К сожалению, ее отец запретил ей видеться с Бердсоллом. Семь лет Таскаванта писала на древесной коре любовные письма своему любимому и пыталась отправить их через разделяющее их озеро. Не получив ни единого ответа, она поддалась отчаянию, выплыла на середину озера и вонзила себе нож в сердце.



Как гласит легенда, отчаявшаяся принцесса поклялась каждый год утаскивать в водную мглу одного молодого человека. Если посмотреть на статистику утоплений за столетие, можно сказать, что в среднем озеро утягивает под воду более одного человека в год. Бывший спасатель отметил, что за 34 года, которые он провел, патрулируя пляжи, утонули 30 жертв мужского пола. Однако одна исследователь утверждает, что, согласно ее данным, за два века здесь утонуло большее количество женщин и детей, чем мужчин. К счастью, озеро закрыли для купания из-за цветения водорослей. «Владычице озера» придется найти новый способ заявить права на своих будущих жертв.



4. Брэйли Понд, Вирджиния









По-видимому, в Национальном лесу Джорджа Вашингтона в Вирджинии (George Washington National Forest) есть нескольких жутких мест. Одно из них - тихий пруд Бралей (Braley), где ловят рыбу и совершают пешие и велосипедные прогулки. К сожалению, в мае 2003 года здесь произошло жестокое нападение банды. Сообщалось также о самоубийствах в близлежащем лесу.





Многие из тех, кто останавливаются в кемпингах сообщают, что они испытывали внезапно возникшую тошноту, потерю ориентации и страх. Также сообщалось о тенях и детском смехе. По-видимому, наибольшая паранормальная активность наблюдается в пруду. В 2006 году члены Общества паранормальных явлений долины Шенандоа (Shenandoah Valley Paranormal Society) исследовали его. Один из членов утверждал: «Нечто в эту ночь заявилось в мой дом вместе со мной…оно было похоже на слизь, и я чувствовал, как оно движется по моей коже». Ходят слухи, что один из исследователей, возможно, покончил с собой после этого визита.



Самый жуткий рассказ о привидении на озере поведала исследователь паранормальных явлений Ши Уиллис (Shea Willis). Уиллис и ее друг решили исследовать пруд вместе с группой из дюжины подростков, интересующихся парапсихологией. Сразу по прибытии на место Уиллис испытала тревожное чувство. Вскоре после этого двое подростков заболели. Почувствовав сильнейшее психическое влияние, которое ей доводилось испытывать, Уиллис решила закончить эксперимент.



Позже той же ночью Уиллис и ее друг решили вернуться. Как только они оказались на месте, их охватил страх. Уиллис вспоминает: «Это (присутствие) не было похоже на другие, оно даже не ощущалось как человеческое». Вскоре они услышали звук в воде, и, когда повернулись, над прудом парил зеленый шар. Пока Уиллис искала фотоаппарат, звуки в воде становились все громче. Они с напарником решили, что пора уходить. Пока они бежали, друга Уиллис подбросило в воздух и швырнуло в воду.



Когда она позвала его, то почувствовала, как что-то большое ползет по ее спине. Ее друг вернулся к грузовику, и когда Уиллис добралась туда, ни один из них не смог найти ничего на ее теле. После этого ее долго мучали кошмары и еще долго сохранялось чувство необъяснимого ужаса. В течение следующих нескольких месяцев Уиллис совершила несколько поездок обратно к пруду, и каждый раз сталкивалась с различными странными явлениями. Хотя история Уиллис может многим показаться фантастической, она все же должна заставить вас дважды подумать о поездке к Брэйли-Понд.



3. Плотина Хейлз Бар, Теннесси









Первая гидроэлектростанция Америки, Хейлз Бар (Hales Bar), была построена в начале 20-го века. Ее строители не знали о том, что строили ее на проклятой земле. Это было только начало. В 1775 году между Дэниелом Буном (Daniel Boone) и несколькими лидерами племени Чероки был подписан договор Treaty of Sycamore Shoals. Один из вождей, Тянущий Каноэ (Dragging Canoe), был возмущен и поклялся, что эта земля навсегда останется «темной и кровавой» для всех, кто там живет. Окружающие воды туземцы считали священными, и они верили, что видят, как души их предков затягивает в самый большой водоворот.





Строительство плотины было сопряжено с ужасными проблемами. Во время работ были несчастные случаи, и возник конфликт между рабочими по поводу расы. Многие рабочие, возможно даже несколько сотен, погибли. Кроме того, вскоре после завершения строительства плотина дала течь. Было принято решение затопить территорию ниже плотины, что привело к вымыванию старого кладбища. В 1960-х годах плотина была окончательно закрыта. Новую плотину, Никалджек (Nickajack), назвали в честь старой деревни Чероки. Как настоящая плотина, она затопила старую деревню, в честь которой ее назвали.



Сегодня те, кто приезжает на старую плотину Хейлз Бар могут столкнуться с духами Чероки, призраком убитой женщины, призраками погибших рабочих или демоном в туннеле внизу. Туристы также сообщают, что видели призраков и пыль, поднимающуюся от бестелесных шагов. Часто слышат, как плачут и кричат дети. Те, кто достаточно глуп, чтобы приблизиться к водовороту, говорят, что чувствуют, как их хватают невидимые руки.



2. Бассейн первого класса в отеле Куин Мери, Лонг-Бич, Калифорния









Отель Куин Мери (Queen Mary) - это океанский лайнер, который плавал в Северной Атлантике с 1930-х по 1960-е гг., но последние полвека он функционировал как отель. Этот отель считается одним из самых густо населенных призраками, а эпицентром, похоже, является его бассейн первого класса. Возможно, когда корабль еще плавал, в бассейне утонули две женщины. И там видят только призраков женщин. Самые известные видения - это взрослая женщина и молодая девушка по имени Джеки. Некоторые говорят, что по ночам молодая Джеки играет в прятки с гостями. Гости также утверждали, что видели мокрые следы ног на краю пустого бассейна.



1. Озеро Супериор, Канада (корабль SS Kamloops)









Для тех, кто видел фильм про подводную лодку с привидениями «Глубина», эта история будет что-то напоминать. Поздней осенью 1927 года экипаж корабля SS Kamloops столкнулся с неприятностями во время шторма на озере Супериор (Lake Superior). Капитан сопровождавшего их корабля Quedoc заметил надвигающуюся мощную волну и изменил курс на Форт-Уильям (Fort William). Наверное, его предупреждение дошло до Kamloops слишком поздно, поскольку корабль так и не появился. После трех недель поисков в ужасных зимних условиях, поиски прекратились.



Следующей весной на небольшом острове рядом были найдены останки девяти членов экипажа и спасательной шлюпки рядом с импровизированной ямой для костра. Сам корабль пошел на дно, как один из «кораблей-призраков» Великих озер: десятки кораблей исчезли здесь без следа. Однако спустя полвека после его затопления SS Kamloops был обнаружен. Близкие к нулю температуры на дне озера Супериор позволили кораблю отлично сохраниться. Сохранилась даже еда, а каюты экипажа выглядели жилыми. Только самые опытные ныряльщики могли выдержать глубину и холод. Эти ныряльщики стали рассказывать, что видели внизу одного члена экипажа. Они прозвали его Дедом. Иногда они видели, как он развалился на койке, наблюдая за их исследованиями. Другие утверждали, что видели, как он занимается своими делами. Самые страшные истории говорили, что Дед следовал за ними и иногда он даже протягивал руку и касался их.



В ходе своих исследований водолазы также обнаружили в машинном отделении отлично сохранившиеся останки члена экипажа. Тело подверглось «мумификации льдом», и на нем все еще сохранялась плоть. Дайверы знали, что это должно быть тело Деда. Они говорят, что труп, похоже, следует за ними по пятам, точно так же, как и Дед. Они часто сообщали, что видели обоих при одном погружении, но они никогда не находились в одной комнате. Несмотря на ужас, который он вызывает, Дед никогда не пытался причинить кому-либо боль. Водолазы сказали, что он, похоже, был просто счастлив составить компанию. Причину потопления корабля так и не нашли. Возможно, Дед остается на борту, чтобы выяснить, что привело его и его спутников в их водяную могилу.

Источник : divitelnoe.temaretik.com/2357561693234530979/

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