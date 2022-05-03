Ирония судьбы Барбары Брыльской. Фильм, испортивший карьеру польской актрисы

За роль Нади в легендарной советской комедии Эльдара Рязанова она получила Государственную премию СССР и в нашей стране мгновенно стала звездой. Но на родине успехов актрисы не оценили и практически перестали снимать в главных ролях. Той высокой награды поляки ей не простили до сих пор.

Барбара Брыльска родилась летом 1941 года в небольшой польской деревушке под названием Скотники. Родители были простыми рабочими людьми. Отец работал слесарем, а мама трудилась швеей. Барбару и ее младшую сестру Ядвигу воспитывали в строгости и скромности. Обе девочки росли тихими и спокойными. Их детство нельзя назвать счастливым. Во время Второй мировой войны Польшу оккупировали немцы. Да и в годы послевоенной разрухи жизнь тоже была не сахар. Только в 50-е быт постепенно наладился.

Мечтала о живописи, стала актрисой

В школе будущая актриса всерьез увлеклась иностранными языками и гуманитарными предметами. А ее главной страстью стала живопись. Видя способности дочери, родители отвели ее в художественный лицей и были уверены, что из нее вырастет талантливая художница. Но однажды учебное заведение посетил ассистент режиссера Антони Бохдзевича – искал подходящий типаж на одну из ролей в фильм «Калоши счастья». И нашел его в лице 15-летней Барбары Брыльской.

Съемочный процесс продолжался три дня, и Барбаре очень понравилась эта работа. После выхода фильма школьница наивно полагала, что режиссеры засыплют ее предложениями. Но когда эпизоды с ее участием были отсняты, девушка получила свой гонорар и вернулась в родные школьные пенаты. Никаких предложений далее не последовало.

Однако Барбара уже «загорелась» профессией актрисы. Она стала посещать театральный кружок, участвовать в постановках. После окончания школы поступила в Лодзинскую высшую театральную школу, а позже – в Высшую школу театра, кино и телевидения в Варшаве. Цель становилась все ближе.

В кино Барбара стала активно сниматься еще в студенчестве. Свою первую главную роль она сыграла в 1964 году – в кинокартине «После полудня». Далее были «Бумеранг», «Потом наступила тишина», «Фараон», культовый военный телесериал «Ставка больше, чем жизнь», хорошо известный советским зрителям. Звезда Барбары Брыльской разгоралась все ярче, а ее известность быстро вышла за пределы родной Польши.

Актриса работала в ГДР, Югославии, Чехословакии и других восточно-европейских странах, где получала хорошие по тем временам гонорары. В немецком фильме «След Сокола» Брыльска составила компанию легендарному югославскому актеру Гойко Митичу. Молодую польскую красавицу заметили и в СССР. Советские зрители наверняка помнят Барбару в исторической киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение».

Вот такая ирония судьбы!

А потом случилась комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», разделившая карьеру актрисы на «до» и «после». Мастер потратил много времени в поисках «той самой Нади». Но ни одна кандидатка не попадала в образ. И вдруг режиссер вспомнил о Барбаре, которая ему приглянулась еще со времен нашумевшей мелодрамы «Анатомия любви». #эльдар рязанов лично позвонил актрисе и пригласил на пробы. Как позже рассказывала сама Барбара, тот звонок стал для нее приятным сюрпризом. Прочитав сценарий, она отправилась в Москву и сразу же была утверждена на главную женскую роль.

На съемочной площадке Брыльска вела себя в высшей степени профессионально. Всегда приезжала заранее, досконально разучивала каждую сцену. Естественно, того же требовала и от других актеров. Но наши артисты не привыкли к подобной дисциплине. Из-за этого Барбара даже поскандалила с Андреем Мягковым. Правда, конфликт был быстро исчерпан, и актеры даже подружились.

Что сказать – для многих из нас эта кинокартина с тех пор является одним из символов Нового года. Так же как елка, Дед Мороз и салат оливье под шампанское. Польская актриса стала любимицей советских зрителей, получила Государственную премию СССР. Зато на ее родине фильм вообще не вызвал ажиотажа.

В Польше за все время его показали лишь несколько раз. Более того, из-за этого фильма на родине от нее отвернулись многие поклонники, а режиссеры стали давать, в основном, небольшие роли. Как оказалось, народная любовь соотечественников ушла навсегда. Барбаре так и не простили «предательства».

Барбара Брыльска и Андрей Мягков в жизни остались хорошим друзьями

Зато Брыльска стала чаще сниматься за пределами Польши, регулярно бывать в Москве. В нашей стране актриса осталась востребованной и в 21 веке. Барбара сыграла в продолжении «Иронии судьбы». Ее можно увидеть в российских фильмах и сериалах, на отечественном телевидении. Она играла даже в театральных постановках.

Дочь Брыльски тоже звали Барбарой, и она тоже хотела стать знаменитой как и ее мама

Актриса три раза была замужем, от третьего мужа родила двоих детей. Старшая дочь #барбара космаль пошла по стопам своей знаменитой матери и стала актрисой. Но в 1993 году девушка погибла в аварии. Ей было всего 20 лет. Младший сын Людвиг проживает в Польше. Сегодня Брыльска живет в Варшаве, неподалеку от единственного сына. Проводит время с двумя внуками и в целом ведет не слишком активный образ жизни. Польской красавице как-никак исполнилось 80 лет.