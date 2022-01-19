Письма без ответа. Почему Николай II проигнорировал обращение Льва Толстого

В коллекции Музея политической истории хранится листовка «Царю и его помощникам». Это текст письма, которое 15 марта 1901 года Лев Толстой написал Николаю II. Оно не было опубликовано, его размножали при помощи гектографа и распространяли из рук в руки.

Письмо стало ответом на жестокий разгон одной из первых массовых политических демонстраций в России, состоявшейся 4 марта 1901 года на площади перед Казанским собором. Демонстранты требовали отменить введенные в 1899 году правила, по которым политически активных студентов исключали из университетов и призывали в армию.

Обращение писателя, потрясенного произошедшим, начиналось с таких слов: «Опять убийства, опять уличные побоища, опять будут казни, опять страх, ложные обвинения, угрозы и озлобление с одной стороны, и опять ненависть, желание мщения и готовность жертвы – с другой...».

Лев Толстой призывал царя перейти к политическим реформам, чтобы избежать революции. Покончить с «бессмысленным позорным телесным наказанием», уравнять крестьян во всех их правах с другими гражданами, провести реформу органов правопорядка, поощряющих «доносы, шпионство, грубое насилие», отменить «развращающую людей... смертную казнь, составляющую величайшее, запрещенное богом и совестью человека преступление».

Толстой также требовал «уничтожить все преграды к образованию, воспитанию и преподаванию».

Обращение было отправлено Николаю II, великим князьям, министрам, однако ответом было молчание. А в обществе оно вызвало немалый резонанс.

Издатель газеты «Новое время» Алексей Суворин записал в своем дневнике: «Два царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост... Новое время настает, и оно себя покажет... Хоть умереть с этим убеждением, что произвол подточен и совсем не надо бури, чтоб он повалился. Обыкновенный ветер его повалит».

В январе 1902 года Толстой снова обратился к Николаю II. «Любезный брат, - писал он царю, - такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к Вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку-брату... Помощники Ваши уверяют Вас, что, останавливая всякое движение жизни в народе, они этим обеспечивают благоденствие этого народа и Ваше спокойствие и безопасность... Как Вы, свободный, ни в чем не нуждающийся человек, и человек разумный и добрый, можете верить им и, следуя их ужасным советам, делать или допускать делать столько зла...».

Завершал писатель свое обращение следующими словами: «Любезный брат, ...все, что отвлекает Вас от истинной хорошей жизни, так ничтожно, неважно, что не стоит того, чтобы отдать за это спокойствие совести и безопасность, не говоря уже о вечной жизни. Любящий Вас Л. Толстой».

Вопреки ожиданиям писателя, ответа и на это письмо не последовало.

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