Почему синий цвет так редко встречается в природе

Среди всех оттенков, встречающихся в камнях, растениях и цветах или в мехе, перьях, чешуе и коже животных, синий на удивление редок. Но почему? Неужели этот цвет испытывает дискриминацию, ведь он ничем не отличается от других? Или отличается?

Да, действительно,в природе очень редко встречаются синие животные или растения. Выживать таким видам удается только благодаря своей заметности, так как природе крайне сложно формировать пигменты такого цвета или создавать наноструктуры для его генерации

Когда вы смотрите на голубое небо над головой или созерцаете кажущееся бесконечным пространство голубого океана, вы можете подумать, что синий цвет распространен в природе. Но как часто вы видите синих животных, кроме некоторых людей? На самом деле они и правда встречаются намного реже, чем все остальные. Почему же так происходит?

Мы способны видеть цвет, потому что каждый из наших глаз содержит от 6 до 7 миллионов светочувствительных клеток, называемых колбочками. Есть три разных типа колбочек в глазу человека с нормальным цветовым зрением, и каждый из них чувствителен к определенному диапазону длин волн света — красному, зеленому или синему. Информация из миллионов колбочек достигает нашего мозга в виде электрических сигналов, а затем мозг интерпретирует их как цвет различных оттенков.

Когда мы смотрим на красочные объекты, такие как сверкающий сапфир или яркий цветок гортензии, объект поглощает часть белого света, который падает на него, поэтому отраженный свет уже не будет таким же, как падающий — в глаз попадет «остаток» совокупности световых волн за исключением поглощенного объектом. В видимом спектре красный цвет имеет большие длины волн, что означает, а это значит, что он обладает очень низкой энергией по сравнению с другими цветами. Наоборот, чтобы объект казался синим, он должен быть способен производить молекулу, которая может поглощать очень небольшое количество энергии, «забирая» красную часть спектра.

Растениям трудно генерировать такие молекулы, которые являются большими и сложными, вот почему синие цветы создают менее чем 10% из почти 300 000 видов цветущих растений в мире. Одним из возможных факторов появления синих цветов является то, что синий хорошо видят опылители, такие как пчелы, что и обуславливает их эволюционный успех. Но в случае растений или минералов для производства синих пигментов или создания синего цвета при помощи особых наноструктур, природе необходимо приложить больше усилий, чем обычно, ведь такие структуры очень сложны.

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