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А вы знали об этом?(Статья 33)

А вы знали об этом?(Статья 32)

 

Смерть неизбежна, и мы все должны однажды взглянуть ей в лицо, если только кто-то не изобретет эликсир бессмертия. Это момент, когда можно точно сказать, что все кончено. Есть и те, кто верят, что это всего лишь стадия жизни, и после смерти наступает реинкарнация. Как бы там ни было, вот несколько занимательных, а порой удручающих фактов о смерти.

Интересные факты о смерти  :

1.

Отрезвляющие факты о смерти


Древнегреческий философ Хрисипп умер от смеха, после того как напоил осла и наблюдая за тем, как тот пытается есть инжир.

2.

Отрезвляющие факты о смерти


Через три дня после смерти, ферменты которые переваривали ваш ужин, начинают переваривать вас.

3.

Отрезвляющие факты о смерти


Каждую минуту умирает 35 миллионов ваших клеток.

4.

Отрезвляющие факты о смерти


Каждые 90 секунд умирает одна женщина во время беременности или родов.

5.

Отрезвляющие факты о смерти


80 процентов советских мужчин, родившихся в 1923 году, погибло во Второй Мировой войне.

6.

Отрезвляющие факты о смерти


Распятие на кресте до сих пор является официальной формой наказания в Судане.

7.

Отрезвляющие факты о смерти


Когда человек умирает, чувство слуха уходит последним.

8.

Отрезвляющие факты о смерти


На Мадагаскаре люди выкапывают останки своих близких и танцуют вместе с ними на улице во время ритуальной церемонии называемой Фамадихана. Затем они заменяют саван, в который были завернуты останки, и снова хоронят их.

9.

Отрезвляющие факты о смерти


Основная причина смерти во всех случаях – нехватка кислорода. Она вызывает мышечные спазмы или агональную фазу.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2555383439178860749/

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