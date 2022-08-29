А вы знали об этом?(Статья 33)

Смерть неизбежна, и мы все должны однажды взглянуть ей в лицо, если только кто-то не изобретет эликсир бессмертия. Это момент, когда можно точно сказать, что все кончено. Есть и те, кто верят, что это всего лишь стадия жизни, и после смерти наступает реинкарнация. Как бы там ни было, вот несколько занимательных, а порой удручающих фактов о смерти.

Интересные факты о смерти :

1.



Древнегреческий философ Хрисипп умер от смеха, после того как напоил осла и наблюдая за тем, как тот пытается есть инжир.

2.



Через три дня после смерти, ферменты которые переваривали ваш ужин, начинают переваривать вас.

3.



Каждую минуту умирает 35 миллионов ваших клеток.

4.



Каждые 90 секунд умирает одна женщина во время беременности или родов.

5.



80 процентов советских мужчин, родившихся в 1923 году, погибло во Второй Мировой войне.

6.



Распятие на кресте до сих пор является официальной формой наказания в Судане.

7.



Когда человек умирает, чувство слуха уходит последним.

8.



На Мадагаскаре люди выкапывают останки своих близких и танцуют вместе с ними на улице во время ритуальной церемонии называемой Фамадихана. Затем они заменяют саван, в который были завернуты останки, и снова хоронят их.

9.



Основная причина смерти во всех случаях – нехватка кислорода. Она вызывает мышечные спазмы или агональную фазу.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2555383439178860749/

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