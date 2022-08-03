Художник поспешил и допустил досадную ошибку. Что не так с этой картинкой?

Наш мозг, как и тело, требует регулярных тренировок. Без постоянных умственных упражнений ухудшается память, теряется концентрация, слабеет внимательность. Тренировать мозг не так сложно, как кажется. Можно выбрать занятие по душе: разгадывайте кроссворды, заучивайте стихи, решайте задачки на логику.

Это можно делать в одиночку, но с друзьями веселее :) Можно соревноваться с ними, кто быстрее найдет отгадку или выучит четверостишие.

Сегодня мы предлагаем вам загадку на внимательность.

Хорошенько посмотрите на картинку и ответьте на один вопрос:

Что здесь не так?

Не торопитесь. Рассмотрите изображение, уделяя внимание деталям.

Ну что, вы увидели ошибку художника?

Да-да, все верно! Дым, идущий из трубы, и шарик девочки должны из-за ветра отклоняться в одну сторону. То есть девочка, по идее, должна бежать по направлению к дому. Здесь художник допустил досадную ошибку.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2535724748424350672/

А вы знали об этом?

Находясь под домашним арестом, вор в законе "Тюрик" написал диссертацию на тему “Управление и экономика”, продолжая тем самым стезю интеллектуала. На сегодняшний день Тюрик старается никак не привлекать внимания к себе, своему криминальному прошлому.

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