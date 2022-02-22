Завет атамана Сирко: зачем запорожские казаки носили с собой человеческую руку

Кошевой атаман Запорожской Сечи, бесстрашный Иван Серко, который при жизни наводил ужас на неприятеля, и после своей кончины продолжал помогать казакам на поле брани. По свидетельствам современников этот ревностный защитник православной веры обладал сверхъестественными способностями, и именно поэтому на смертном одре завещал запорожцам отрезать его правую руку и, отправляясь в походы, всегда брать её с собой как священную реликвию.

Урус –Шайтан

Удивлять окружающих Иван Сирко (Серко) начал прямо с момента своего появления на свет, поскольку в отличие от нормы родился с зубами. Когда испуганные окружающие стали говорить, что этот дурной признак является печатью чёрта, отец младенца не растерялся и заявил во всеуслышание, о том, что этот бравый казачонок зубами будет грызть врагов.

С годами необычные способности мальца только множились и, уже став бравым казаком, Иван Сирко обладал мощной магической силой, которая применялась им для защиты интересов родного народа.

За свои невероятные подвиги удостоенный от турок прозвища «Урус-Шайтан», то есть «Русский дьявол», этот талантливый воин был известен в Сечи как казак-характерник.

Казак-характерник

Характерниками в Запорожье называли казаков, владевших тайными знаниями и экстрасенсорными способностями.

Среди талантов приписываемых таким людям числились умения заговаривать раны, ловить на лету полами кафтанов ядра, ставить на ноги мёртвых, находить клады, телепортация и гипноз.

Иван Сирко обладал всеми этими магическими дарованиями, к тому же, как поговаривали, он мог обращаться в волка. В связи с этим не мешало бы добавить, что в украинском языке слово «сiрко» является одними из эпитетов волка.

По легенде в обличье серого зверя казак-оборотень мог проникать в потусторонний мир, чтобы отбить из рук смерти умирающего соратника.

Кроме того Ивану Сирко приписывалось мастерское владение гипнозом, не раз применявшееся им в бою. В народных малороссийских устных преданиях, посвящённых этому героическому атаману, повествуется, как он одурманивал рассудок противников, заставляя их попросту не замечать отряды казаков. По легенде Сирко, зная, что вскоре предстоит встреча с превосходящим по численности врагом, приказывал своим бойцам по кругу втыкать в землю колья, после чего занять территорию внутри него. Запершись в изгороди, казаки наблюдали, как атаман, заставив неприятелей поверить, что это всего лишь роща, отправил их в иную сторону.

Но так везло не всем соперникам. Умевший повелевать стихиями запорожский атаман мог наслать на недругов ураган или зной, а произнеся магический заговор посеять в стане супостата смуту и заставить их убивать друг друга.

Другой особенностью Сирко была то, что в военных походах, а их у него было около 50, его не брал ни меч, ни пуля. Подставляя свои руки под удары сабли, он получал не увечья, а легкие синяки. Именно по этой причине атаман, по легенде подписавший прославленное письмо запорожцев к турецкому султану, завещал потомкам после смерти отнять его правую руку и в каждом сражении нести её как реликвию перед казачьим войском.

Исполняя предначертание Сирка, служивые всегда брали с собой мощи характерника и, выставляя их вперед, заявляли: «Душа и рука Сирка с нами!». И, надо отметить, она никогда не подводила казаков, продолжавших наводить страх на турок и поляков.

К слову в одном в одном из запорожских сказаний атаман Сирко именуется Сирентием Праворучником.

Спасение Москвы

Самой знаменитой военной операцией, в которой участвовала правая рука Сирко, была «битва» за Москву, случившаяся во время наполеоновского вторжения в Российскую империю 1812 года.

Эта мистическая история началась с того, что служивший у Михаила Кутузова казак Михайло Нелипа поведал фельдмаршалу о том, что у его деда хранится уникальная реликвия, помогающая одерживать победы на военном поприще. Узнав о магической правой руке непобедимого Сирко, полководец решил испытать ее силу в осажденной французами Москве.

Гонцам, посланным к деду Нелипы, не сразу удалось убедить старого запорожца отдать мощи прославленного атамана, родившегося за 300 лет до описываемого события. Пообещав лично позаботиться о сохранности святыни, Кутузов, все же, заполучил её и приказал трижды обнести руку Сирко вокруг Москвы.

А дальше, произошло то, о чём знает каждый школьник – оставленная русскими войсками столица заполыхала и была покинута наполеоновскими солдатами, которые больше не знали военных побед.

Так что по легенде правая рука Ивана Сирко, оказывала услугу не только запорожским казакам, но и великим военачальникам.

Последнее пристанище

Умерший в 1680 году кошевой атаман был похоронен на Чертомлыкской Сечи в селе Капуловка, располагавшемся на берегу Каховского водохранилища. На его могиле был поставлен крест с надписью, текст которой сочинил сам Иван Сирко: «Кто будет семь лет перед Пасхой выносить по три заполы земли на мою могилу, то будет иметь такую силу, как я, и будет знать столько, сколько и я».

В 1709 году местным жителям удалось уберечь захоронение от разорения, но в 1967 году оно не устояло перед природными силами – волны водохранилища подмыли холм и разрушили могилу. В результате было принято решение перезахоронить останки Сирко в том же селе только на другом холме. Во время проведения операции, был изъят череп бравого запорожского атамана, который для исследования и воссоздания скульптурного портрета отправили в лабораторию антрополога Михаила Герасимова. Полученное объёмное изображение послужило слепком при создании лица скульптуры, установленной на реконструированном погребении кошевого атамана на кургане Баба-могила.

Но вернуть череп в гроб удалось лишь в 2000 году, а до этого он целых 10 лет пролежал сейфе одного украинского чиновника, который таким образом, вероятно, хотел привлечь на свою сторону удачу.

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