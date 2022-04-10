Исцеления и даже воскрешения: чудеса, которыми известна Почаевская икона

Почаевскую икону Божией Матери считают одной из главных в православии святынь.

Ее чудотворная сила известна с XVI века, причем существует несколько случаев в разные периоды истории.

Вот какую молитву читают перед ликом Святой Богородицы.

Целительная сила иконы

Икона Богородицы появилась в 1559 году в Почаевском монастыре именно благодаря ее волшебным свойствам дарить людям здоровье. Известна история о чудесном исцелении брата благочестивой дворянки Анны Гойской, Филиппа Козинского. Анна получила святой образ Богородицы в дар от митрополита Неофита, который отблагодарил женщину за гостеприимство.

Икону разместили в домовой церкви дома Гойских, где она находилась 3 десятка лет. А позже засветилась неизъяснимым сиянием. Но это было не главное чудо святого образа. Вскоре произошло чудесное прозрение слепого брата хозяйки дома. И Анна поняла, что икона должна находиться в Почаевской обители.

"Награда" за деяния

После смерти Анны Гойской ее племянник Андрей Фирлей воспользовался правом на наследство и «ограбил монастырь». Ему, ревностному лютеранину, святой лик нужен был для богохульства.

Во время одного из приемов гостей супруга Фирлея переоделась в православного священника и начала богохульствовать перед иконой.

Чудесное возвращение монаха на родину

Радость гостей была недолгой, так как на женщину снизошел «злой дух». Она мучилась, пока Андрей не надумал возвратить святой лик в монастырскую обитель, где она снова заняла почетное место в 1644 году.

Во время татарского набега был захвачен в плен монах Почаевского монастыря. Находясь в крымском заточении, он обращался с молитвами к Деве Марии, вспоминая Почаев и мечтая снова оказаться там.

Горькие слезы были пролиты не зря. В день Успения Богородицы с монахом случилось настоящее чудо - вопреки крепости тюремных стен и расстоянию в тысячи километров, монах в кандалах перенесся в Почаев, где в это время собирались толпы нарядного народа. В знак памяти о случившемся чуде кандалы хранятся в Почаевской лавре и в наши дни.

Защита от нападения турков

Сохранились воспоминания турка, принимавшего участие в осаде Почаева в 1675 года. 50-тысячное татаро-турецкое войско, возглавляемое ханом Нурредином, стало свидетелем Явления Богородицы, которую сопровождали вооруженные мечами ангелы. Запаниковавшие турки бежали.

Случай чудесного воскрешения

Это случилось с сыном помещика из села Перевередова, тяжело болеющим Иваном Жабокрицким, в 1664 году. Вопреки усилиям врачей, он ушел из жизни. Но его бабушка не смирилась с потерей и отправилась в Почаевский монастырь.

Женщина в отчаянии просила Богородицу вернуть ее внука в этот мир, обещая посвятить его жизнь служению Господу. Вскоре Иван пошевелил пальцами, позже попросил еды.

Чудо прозрения

В 1832-м году 70-летняя бабушка привела в Почаев из Каменца-Подольского свою слепую внучку. Анна Акимчукова после молитвы Почаевской иконе Божией Матери умыла глаза из местного источника, названного Стопами Богородицы. И сразу же с ней случилось чудо прозрения.

Современные истории

В наше время икона помогла вернуть слух шестилетнему мальчику Юрию Кокорину. Но позже снова перестал слышать. Тогда родители отвели ребенка к привезенной в Екатеринбург чудотворной иконе, где совершили крестный ход за святым образом.

Позже мальчик вспоминал, что ощутил легкое дуновение, после которого снова стал слышать.

Как молиться перед Почаевской иконой

Почаевская икона Божией Матери на протяжение всего своего существования помогает людям, защищает веру и народ. Ее чудодейственная сила известна далеко за пределами страны.

Перед иконой просят об исполнении самых сокровенных желаниях. Вот с какими словами надо обращаться к святому образу:

К Тебе́, о Богома́ти, моли́твенно притека́ем мы, гре́шнии, чудеса́ Твоя́, во святе́й ла́вре Поча́евстей явле́нная, помина́юще и о свои́х сокруша́ющеся прегреше́ниих. Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко не подоба́ше нам, гре́шным, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судии́ беззако́ния на́ша оста́вити нам. Вся бо на́ми в житии́ претерпе́нная, ско́рби же, и ну́жды, и боле́зни, я́ко плоды́ паде́ний на́ших прозябо́ша нам, Бо́гу сия́ на исправле́ние на́ше попуща́ющу. Те́мже вся сия́ и́стиною и судо́м Свои́м наведе́ Госпо́дь на гре́шныя рабы́ Своя́, и́же в печа́лех свои́х к заступле́нию Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́нии серде́ц к Тебе́ взыва́ют си́це: грехо́в и беззако́ний на́ших, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестне́и ру́це Твои́ воздви́гши, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́те соде́янная на́ми отпу́стит нам, да за премно́гая неиспо́лненная обеща́ния на́ша лица́ Своего́ от рабо́в Свои́х не отврати́т, да благода́ти Своея́, спасе́нию на́шему посо́бствующия, от душ на́ших не оты́мет. Ей, Влады́чице, бу́ди спасе́нию на́шему Хода́таица и, малоду́шия на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на стена́ния на́ша, я́же в беда́х и ско́рбех на́ших пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возно́сим. Просвети́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, ве́ру на́шу укрепи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йший дар сподо́би нас прия́ти. Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не боле́зньми и скорбьми́ живо́т наш ко спасе́нию да возво́дится, но, от уны́ния и отча́яния ду́ши на́ша огражда́ющи, изба́ви нас, маломо́щных, от находя́щих на ны бед, и нужд, и клеветы́ челове́ческия, и боле́зней нестерпи́мых. Да́руй мир и благоустрое́ние жи́тельству христиа́нскому предста́тельством Твои́м, Влады́чице, утверди́ Правосла́вную ве́ру в стране́ на́шей и во всем ми́ре. Це́рковь Апо́стольскую и Собо́рную умале́нию не преда́ждь, уста́вы святы́х оте́ц на ве́ки непоколеби́мы сохрани́ и всех к Тебе́ притека́ющих от ро́ва поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресию прельще́нных бра́тий на́ших или́ ве́ру спаси́тельную в грехо́вных страсте́х погуби́вших па́ки ко и́стинней ве́ре и покая́нию приведи́, да вку́пе с на́ми, Твоему́ чудотво́рному о́бразу покланя́ющеся, Твое́ предста́тельство испове́дят. Сподо́би у́бо нас, Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, еще́ в животе́ сем побе́ду и́стины Твои́м заступле́нием узре́ти, сподо́би нас благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны на́шея восприя́ти, я́коже дре́вле насе́льники Поча́евския Твои́м явле́нием победи́тели и просвети́тели ага́рян показа́ла еси́, да вси мы благода́рным се́рдцем вку́пе со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми, Твое́ милосе́рдие прославля́юще, воздади́м сла́ву, честь и поклоне́ние в Тро́ице пева́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2450922194548296528/

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