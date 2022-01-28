«Девушка»: что это слово означает на самом деле

Невинность, чистота, целомудрие, молодость – такие ассоциации приходят на ум при размышлении о слове «девушка». Но не все так просто. Это слово на самом деле древнее многих народов мира и могло иметь несколько значений.

«Сияющая»

Ряд лингвистов настаивают, что генеалогию «девушки» следует искать в праиндоевропейском глаголе *diw – «сиять», «светиться». Именно от этого глагола происходят имена большинства верховных богов индоевропейских народов: греческого Зевса, римского Юпитера, ведического Дьяуса, древнегерманского Тиваза, прусского Диеваса и других. В индийской традиции словом «дэви» называют верховную богиню-мать. Кроме того, от этого корня происходит и слово «день».

«Кормящая»

Однако версия «божественного» происхождения «девушки» не устраивают большую часть лингвистов-этимологов. Они опускают «богинь» на землю с помощью такой аргументации. Праславянская *děva берёт своё начало в праиндоевропейском слове *dhē(i̯), которое значит «сосать, питаться с помощью груди». В этом она, кстати, близка детям (дѣтѩ), которые происходят из того же корня. Оттуда же древнерусский глагол «дойти» — «кормить грудью». Отметим, что ни одна из версий не является абсолютно доказанной, поэтому каждая девушка сама для себя определяет – «сияющая» она или «кормящая».

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