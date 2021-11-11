Топ-10 интересных фактов про Оксфордский университет, которые вы не знали

Оксфордский университет является одним из величайших университетов мира, возглавляя мировые рейтинги в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Он также — один из самых популярных: университет получает по 5 заявлений на каждое место.



Однако, несмотря на его известность, многие из нас на самом деле не знают, как этот университет функционирует. Его история, традиции и достижения всё ещё остаются загадкой, а некоторые широко распространённые вещи про Оксфорд на самом деле являются ложными.



Приготовьтесь к интересному объёму информации: сегодня мы пройдём ускоренный курс фактов про Оксфорд.



10. До 2003 года в Оксфордском университете была своя собственная полиция









До некоторых пор с преступностью в Оксфорде боролась собственная полиция университета. Офицеры полиции, которых с любовью называли "бульдогами", служили здесь с 1829 года, что сделало эти полицейские подразделения одними из старейших в Великобритании.



Они не только следили за порядком в университете — они также по-родительски заботились о студентах. До 1940-х годов они фактически имели такие же правомочия по отношению к студентам, как родители или опекуны.





В 2003 году после жалобы одного из представителей общественности эта уникальная Оксфордская особенность была упразднена.

В университете решили, что переучивать "бульдогов" в соответствии с современными стандартами будет слишком дорого, поэтому они потеряли статус полицейских.Однако совсем они не исчезли. Теперь они известны как "прокторы" или "надзиратели" (Proctors’ Officers) и по-прежнему следят за дисциплиной студентов, однако больше не могут арестовывать людей.







В Оксфорде — более 100 библиотек, но самой известной из них является Библиотека Бодли или Бодлианская библиотека (Bodleian library). Основанная в 1602 году, она является одной из старейших в Европе. По существу, у неё есть целый ряд странных традиций.





Наиболее важной является декларация Бодлианской библиотеки, которую все должны принять перед тем, как войти. Обычно её нужно произнести вслух, но сегодняшние студенты вместо этого могут просто подписать документ. Посетители библиотеки, которые не являются студентами университета, по-прежнему должны произнести декларацию вслух, и Оксфорд перевёл её более чем на 100 языков мира, чтобы люди могли произносить её на своём родном языке.



Все посетители должны обещать не портить или не забирать книги, не курить, не нарушать правила библиотеки и "не приносить в библиотеку либо не разжигать в её помещении огонь или пламя". Сегодня у нас нет в этом необходимости благодаря электрическому освещению, но в прошлом, когда единственным источником света была свеча или фонарь, это могло причинить учащимся много неудобств.



8. Название футбола — "сокер" (soccer) — было придумано в Оксфорде





Футбол является одним из самых популярных видов спорта на планете; в него играют более 200 миллионов игроков. Ему дали название в 1860-х годах, чтобы отличать от многих других видов игры в мяч, в которые играли в то время. В большинстве англоязычных стран этот вид спорта по-прежнему известен как "football", однако в Америке его называют "soccer", чтобы не путать с американским футболом. Из-за этого многие думают, что слово "soccer" является американизмом. Это не так.



В Викторианские времена студенты Оксфорда стали добавлять в конце слов "-er", образовывая сленговые термины, такие как "rugger" для рэгби (rugby), "brekker" для завтрака (breakfast) и "bonner" для костра (bonfire). Для них футбол был либо "footer", либо "soccer". Эти сленговые термины распространились по всей стране и, в конечном итоге, — по всему миру по мере роста популярности этого вида спорта. Американские спортсмены начали использовать оксфордский сленг, хотя никто не знает — почему.





Сегодня британцы терпеть не могут слово "soccer", потому что думают, что это что-то американское, хотя на самом деле это слово произошло из Оксфорда.



7. Не самое старое университетское издательство







Существует немало университетских издательств, но ни одно из них не является таким крупным и знаменитым, как Издательство Оксфордского университета. Издательство, которым управляют 15 учёных (не имеющих отношения к бизнесу), выбранных вице-канцлером, нанимает тысячи людей и продаёт книги по всей планете. У издательства есть офисы более чем в 50 странах. Его первый офис за пределами Великобритании был построен в Нью-Йорке в конце 1800-х годов. Нет необходимости говорить, что это одно из крупнейших университетских издательств в мире и, несомненно, одно из самых известных.





Но несмотря на распространённое мнение, Издательство Оксфордского университета является не самым старым в мире. Этот титул принадлежит Издательству Кембриджского университета, хотя многие до сих пор всё ещё спорят по этому поводу. Оксфорд напечатал свою первую книгу в 1478 году — всего через пару лет после того, как в Англию прибыл первый печатный станок. Этим он опередил Кембридж на десятилетия, однако Оксфорд не полностью посвятил себя издательскому делу, и книги издавались лишь время от времени. Королевскую санкцию Оксфорд получил в 1586 году — гораздо позже, чем Кембридж, получивший её в 1534 году.



6. Не самый старый университет в мире









Ещё одно заблуждение: Оксфорд знаменит тем, что является самым старым университетом в мире. Это одна из вещей, привлекающих потенциальных студентов со всего мира, особенно из знатных семей: возможность учиться там, где всё началось. Самую легитимную и достоверную квалификацию, которую вы можете получить — признание старейшего учебного заведения в мире. Но это неправда.



Оксфорд является вторым старейшим университетом в мире, что не так уж далеко от истины. Действительно самый старый университет в мире не так широко известен: это Болонский университет в Италии (на фотографии). Он также является первым местом, где использовалось латинское слово "universitas" (в переводе на русский "совокупность, общность") по отношению к своим студентам и преподавателям.



5. Первый в мире публичный музей









Образцом любого современного музея служит один-единственный музей — Оксфордский Музей Эшмола (Oxford’s Ashmolean Museum), который был построен в 1683 году.



Это была заслуга великого английского мыслителя Элиаса Эшмола (Elias Ashmole), который всего за несколько лет до этого подарил музею свою огромную коллекцию артефактов, книг и других важных предметов, включая первую в мире идентифицированную кость динозавра. Чтобы перевезти всё это из Лондона в Оксфорд, понадобилось 26 огромных сундуков. Музей стал первым в мире публичным музеем.



Элиас Эшмол составил 18 уставов, определявших, как управлять музеем, включая обещание проводить ежегодный аудит, каталогизацию всех предметов и иметь совет управляющих, которые будут руководить всем этим. Эти уставы заложили основу того, как работают современные музеи по всему миру.



Однако для самого Эшмола, похоже, этот эксперимент оказался разочарованием. Всего 3 года спустя он оставил свою должность в музее, потому что его не устраивала заработная плата.



4. Наказание алкоголем







Оксфорд является одним из немногих университетов, где до сих пор проводятся "официальные" обеды. Когда-то существовали очень строгие правила относительно того, что можно и чего нельзя делать за обеденным столом: разговаривать о религии или политике — было одно, а неправильно произносить короткую молитву перед едой на латыни — это другое. Того, кто нарушал правила за столом, штрафовали — и тогда это было обычным штрафом — нужно было отдавать некоторую денежную сумму. Но в какой-то момент штраф превратился в более необычное наказание — нужно было выпить кружку пива.



В настоящее время в каждом Оксфордском колледже действуют слегка разные правила штрафования, а в некоторых вообще не штрафуют. Где-то требуется выпить спиртное из своей обуви, где-то — из чужой обуви (хотя в большинстве достаточно выпить из обычного стакана). Сегодня "штрафная кружка" на самом деле используется не как наказание, а, скорее, как отличная версия "Ты когда-нибудь..?" Кто-то встанет и скажет: "Я штрафую любого, кто когда-либо это делал", и виновные участники ужина должны встать и выпить свои напитки. Странная, но по большей части безобидная традиция.



3. Студенты едят за низкими столами









Оксфорд — это место традиций, и студенты традиционно ели за более низким столом, чем профессора и другие учёные. В настоящее время эти мероприятия не имеют того веса и той значимости, какие имели когда-то — когда существовали строгие правила относительно того, как себя вести на этих обедах. Сегодня же даже на официальных обедах не имеет большого значения, во что преподаватели одеты под своей официальной мантией.



Разные колледжи имеют свои собственные традиции: одни проводят официальные обеды каждый вечер, другие — раз в неделю, а третьи — несколько раз в течение семестра. Кто-то устраивает смешанные официальные и неофициальные обеды, где костюмы и мантии требуются лишь время от времени. Что объединяет все эти обеды, так это факт того, что студенты едят за основными столами столового зала колледжа, тогда как учёные и профессора едят за "Высоким столом" (High Table), где у них совершенно другое (и более искушённое) меню. Главным исключением является Колледж Линакр (Linacre College), которым управляют студенты и в котором нет "Высокого стола" — все едят вместе.



2. Оксфордское время









Раньше в каждом городе Великобритании было своё собственное, местное время. Поскольку тогда путешествие и общение могли занимать дни, не имело значения, если время в одном месте было на 5 или 10 минут раньше, чем в другом. Но с появлением электросвязи и высокоскоростных железных дорог точное измерение времени стало иметь большое значение. Люди начали использовать лондонское время ещё в 1840-х годах, но в 1880 году правительство решило, что на лондонское время перейдёт вся страна.



Конечно, Оксфорд, будучи глубоко традиционным местом, не последовал этому правилу досконально. Устаревшее оксфордское время на 5 минут отстаёт от лондонского. Колокол в Крайст-Чёрч (Christ Church) звонил каждый вечер в 21:00 101 раз, чтобы напомнить студентам о необходимости лечь спать до закрытия ворот. Эта традиция сохранилась, и даже сегодня колокол в Крайст-Чёрч звонит в 21:05 (в 21:00 по оксфордскому времени) как завершающий звон дня.



Кроме того, лекции и другие мероприятия в Оксфорде обычно официально начинаются в 5 минут (после начала часа), но является это традицией или чистой практичностью — неясно. Возможно, это и то и другое.



1. Крупнейший работодатель в Оксфордшире









Оксфорд состоит из более чем 30 колледжей, и каждый из них заботится о своих студентах, объектах и деньгах. В большинстве колледжей есть свои общежития, которые нужно убирать, ремонтировать и обеспечивать продуктами. Существует большой объём работы, и это не считая других организаций, которыми управляет университет (такими как огромная система библиотек, издательский дом и музеи).



По заявлению Оксфорда, он обеспечивает 30.000 рабочих мест в Оксфордшире, что делает его крупнейшим работодателем в графстве, приносящим экономике £2,3 млрд (почти $3 млрд) ежегодно. В университете учится порядка 24.000 человек, а это значит, что в Оксфорде больше работников, чем студентов. Для сравнения: Йельский университет принимает на работу всего порядка 10.000 человек.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2345127378478434944/

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