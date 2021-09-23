Картины, которые на самом деле являются фотографиями

Пока одни создают картины, которые легко спутать с фотографией, другие создают фотографии, которые легко спутать с картиной.
Process Impasto (процесс наложения красок густым слоем) — это техника, которую фотограф Террин Гольдман (Tarryn Goldman) изучает для использования в своём творчестве.
По её словам, для создания этих фотографий потребовались недели планирования, два дня, более 10 литров краски и очень терпеливая модель.
Impasto process
Источник : https://obiskusstve.com/2309689837083167374/
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