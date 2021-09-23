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Картины, которые на самом деле являются фотографиями

Пока одни создают картины, которые легко спутать с фотографией, другие создают фотографии, которые легко спутать с картиной.

Process Impasto (процесс наложения красок густым слоем) — это техника, которую фотограф Террин Гольдман (Tarryn Goldman) изучает для использования в своём творчестве.

По её словам, для создания этих фотографий потребовались недели планирования, два дня, более 10 литров краски и очень терпеливая модель.

Impasto process

Картины, которые на самом деле являются фотографиями


Картины, которые на самом деле являются фотографиями


Картины, которые на самом деле являются фотографиями

 



Don’t be blue

Картины, которые на самом деле являются фотографиями



Sitting quietly

Картины, которые на самом деле являются фотографиями


Картины, которые на самом деле являются фотографиями



Still life

Картины, которые на самом деле являются фотографиями


Картины, которые на самом деле являются фотографиями

Источник : https://obiskusstve.com/2309689837083167374/

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