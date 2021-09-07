Странные планеты, о которых многие даже не слышали

Каждый день NASA изучает галактику в поисках новых планет, звезд и систем, рассеянных по всему космосу. Люди отправили в космос множество зондов - от «Вояджера 1» до «Юноны», перед которыми была поставлена задача сначала исследовать Солнечную систему, а затем выйти за ее пределы. Космическая обсерватория «Кеплер» обнаружила множество экзопланет, которые вращаются вокруг звезд, сильно отличающихся от нашего Солнца.

Из-за этого многие планеты называют Кеплер. Хотя каждый год ученые находят множество новых экзопланет, многие из них - просто холодные куски скалы, вращающиеся вокруг отдаленных неизвестных звезд. Иногда, однако, обнаруживают планеты, которые достаточно странные, чтобы заинтересовать даже самого искушенного астрофизика. Приведем примеры 10 таких планет.

1. «Ледяной шар»

Планета «Ледяной шар».

планета OGLE-2016-BLG-1195Lb

Ледяная экзопланета, которую нашли на расстоянии 13 000 световых лет от Солнечной системы. Температура на ее поверхности колеблется от -220 градусов по Цельсию до -186 градусов по Цельсию, поэтому планету иногда называют «ледяным шаром». Как известно, световой год - это показатель относительного расстояния, которое свет проходит за один год. Учитывая, что скорость света составляет почти 300 000 километров в секунду (1,08 миллиарда км/ч), нужно проделать очень долгий путь, чтобы увидеть подобный гигантский ледяной «мяч».

До сих пор самая высокая скорость, которую сумели развить люди в космосе, была зафиксирована у New Horizons («Новые горизонты»), космического зонда, запущенного в 2006 году, чтобы провести исследование Плутона, его спутника и пояса Койпера.

New Horizons летит со скоростью более 58 000 километров в час, что крайне далеко от скорости света. Таким образом, у человечества попросту нет технологий, чтобы посетить даже ближайшую к Солнцу систему, которая находится всего в нескольких световых годах. OGLE-2016-BLG-1195Lb была обнаружена с помощью микролинзирования - процесса, используемого для обнаружения планет, когда они проходят перед их звездами (при этом наблюдается потускнение их света). Что любопытно, весь лед на OGLE-2016-BLG-1195Lb считается состоящим из пресной воды.

2. «Горячая штучка»

Планета «Горячая штучка».

планета KELT-9b

Самая горячая экзопланета, которая когда-либо была найдена учеными, и она постепенно исчезает. Находящаяся на расстоянии 650 световых лет от Земли, KELT-9b расположена очень близко к своей звезде, а это означает, что одна ее сторона постоянно повернута к звезде, а другая - нет. Этот газовый гигант примерно в три раза больше размера Юпитера и буквально пылает (его температура составляет 4315 градусов по Цельсию). Это больше, чем температура большинства звезд, и почти достигает температуры на поверхности Солнца (5505 градусов по Цельсию). Спустя несколько миллионов лет KELT-9b сожжет все свои газы и исчезнет.

3. «Испаряющийся водный мир»

Планета «Испаряющийся водный мир».

планета GJ 1214b

Это огромный «водный мир», в три раза превышающий размер Земли, который можно найти на расстоянии 42 световых лет от Солнечной системы. Вся вода на Земле составляет 0,05 процентов ее массы, а вода GJ 1214b составляет 10 процентов от массы планеты. Предполагается, что GJ 1214b имеет океаны, которые могут достигать глубины до 1600 километров (напомним, что самое глубоководное место на Земле - это Марианская впадина глубиной 11 километров).

Люди до сих пор исследовали всего около 5 процентов наших океанов, и уже нашли бесчисленных поразительных существ, о существовании которых даже не догадывались. Стоит только представить, какие ужасы кроются в глубоких водах GJ 1214b.

4. «Алмаз»

Планета «Алмаз».

планета PSR J1719-1438 b

Планета из чистого алмаза. Большая углеродная планета диаметром примерно в пять раз больше Земли находится на расстоянии около 4000 световых лет от Солнечной системы. Из-за огромного давления, вызванного гравитационными силами планеты, углерод спрессовался, образовав гигантский алмаз. Эта экзопланета вращается по орбите вокруг миллисекундного пульсара PSR J1719-1438. Астрономы полагают, что пульсар когда-то был массивной звездой, которая впоследствии стала «звездным трупом» после превращения в сверхновую.

Подобные редкие миллисекундные пульсары предположительно образуются в двойных системах, когда большая звезда поглощает вещество своего спутника. В этом случае звезда-компаньон была, вероятно, белым карликом, которым станет наше Солнце, когда оно умрет. Белый карлик - это остаток, у которого больше нет ядерного топлива. Миллисекундный пульсар PSR J1719-1438 «съел» своего компаньона белого карлика, от которого осталось всего 0,1 процента его массы, после чего белый карлик превратился в экзотического кристаллического компаньона для пульсара - алмазную планету.

5. «Настоящий Татуин»

Планета «Настоящий Татуин».

планета Kepler-16b

Является реальным эквивалентом планеты Татуин из «Звездных войн». Это связано с тем, что Kepler-16b является одной из немногочисленных экзопланет (по крайней мере, из обнаруженных людьми), которые вращаются в двойной звездной системе. Kepler-16б имеет массу в 105 раз больше Земли, а его размер превышает наш «голубой шарик» в 8,5 раз.

Эта экзопланета имеет атмосферу, состоящую из водорода, метана и небольших количеств гелия. Находящийся примерно в 200 световых годах от Солнечной системы, Kepler-16b завершает свою орбиту вокруг двух звезд за 627 лет. Хотя эта планета может быть похожа на Татуин, на Kepler-16b не может существовать жизнь.

6. «Выжженный мир»

Планета «Выжженный мир».

планета Kepler-10б

Самая маленькая экзопланета, обнаруженная на сегодняшний день, и ученые считают, что ее поверхность покрыта океанами лавы. Находящийся примерно в 560 световых годах от Земли Kepler-10б был первой скалистой планетой, найденной вне Солнечной системы. Это стало весомым шагом человечества к будущему освоению космоса. Температура на поверхности планеты достигает 1400 градусов по Цельсию.

В результате камни на поверхности расплавляются и сливаются в огромные океаны лавы. Из-за высокой плотности этой планеты, считается, что Kepler-10b содержит огромное количество железа. А это приводит к тому, что лава на нем должна иметь ярко-красный оттенок.

7. «Темная»

Планета «Темная».

планета TrES-2b

Самая темная из обнаруженных экзопланет. Она отражает менее 1 процента падающего на нее солнечного света, что делает TrES-2b темнее, чем угольно-черная акриловая краска. На самом деле это было настоящее чудо, что ученым удалось обнаружить планету, свет от которой был настолько скудным (кстати, это поднимает важный вопрос: сколько экзопланет ученые пропустили из-за отсутствия отражаемого света).

TrES-2b находится примерно в 750 световых годах от Солнечной системы. Ее атмосфера содержит пары оксида натрия, калия и титана, которые поглощают свет. Однако по-прежнему остается загадкой, почему планета настолько темная, и, возможно, эта тайна никогда не будет решена.

8. «Стеклянный дождь»

Планета «Стеклянный дождь».

планета HD 189733b

Возможно, это одна из самых интересных экзопланет в данном списке. На HD 189733b, которая находится в 63 световых годах от Земли, идут дожди из стекла. При этом они идут параллельно поверхности. Да, это не ошибка: ветер на этой адской планете может достигать скорости 8700 километров в час, поэтому дожди здесь по сути летят не вниз, а сторону. Атмосфера, насыщенная диоксидом кремния, заставляет облака планеты проливать жидкое стекло, которое затвердевает, падая на поверхность. Ветер HD 189733b носит стекло в атмосфере с такими скоростями, что осколки летают по воздуху горизонтально, разрезая все на своем пути.

9. «Странная вода»

Планета «Странная вода».

планета 55 Cancri e

Находится близко к своей звезде, поэтому вода на ее поверхности одновременно находится в жидком и газообразном состоянии. Эта экзопланета вращается в 25 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, и завершает свою орбиту всего за 18 часов. Это очень быстро.

Поскольку 55 Cancri e находится так близко к своей звезде, одна ее сторона постоянно обращена к звезде, а другая - нет. В результате вода на стороне, обращенной к звезде, находится в сверхкритическом состоянии, одновременно являясь жидкостью и газом. Масса 55 Cancri e примерно в 7,8 раз больше земной, а по размеру планета примерно вдвое превышает Землю.

10. «Каменный снегопад»

Планета «Каменный снегопад».

планета CoRoT-7b

Странная экзопланета, потому что на ней идет снег из камней. Как и многие другие экзопланеты, она находится близко к своей звезде. Температура на стороне, обращенной к солнцу, достигает 2200 градусов по Цельсию, а на противоположной опускается до -210 градусов по Цельсию. Лава со стороны звезды нагревается настолько, что она испаряется так же, как вода на нашей планете.

Это создает большие каменные облака, которые позже конденсируются на относительно более прохладной стороне планеты, где в итоге выпадает снег из больших скал. С более горячей стороны идет дождь... только из настоящей расплавленной лавы.

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