В 1996 году ученые нашли спрятанные в горе железные трубы. Анализ показал, что им больше миллиона лет

В начале 1996 года группа ученых работала на горе Байгушань. Команда обратила внимание на необычный участок осыпавшейся породы: насыпь открыла установленные прямо в скалу железные трубы примерно одинакового размера и равного диаметра. Трубы производили впечатление искусственного сооружения. Тем более странным оказались результаты последующего химического анализа. Данные четко показали, что железным трубам в скале более миллиона лет.

Всего в горе обнаружили два десятка труб. Все они выходили из скальной породы и выглядели как часть собранного механизма неизвестного назначения. Уже первые химические анализы показали высокое содержание оксида железа, диоксида кремния и окиси кальция. Изначально возраст находки оценили в 5 тысяч лет — даже в этом случае Китай еще не начал производство железа в те годы.

Но затем данные уточнили. Более современные системы показали, что трубы гораздо старше — сооружению не менее нескольких миллионов лет. Затем аналогичные сооружения нашлись и в соседних пещерах, а некоторые трубы привели исследователей прямо к озеру Тосон.







Логично было бы предположить, что трубы представляют собой часть древнего водопровода. Они ведут из воды в пещеры, некоторые исследователи сочли их также искусственными. Очевидно, что миллионы лет назад никакого водопровода существовать не могло.

В обсуждении ситуации с артефактом есть небольшой нюанс. Байгунские трубы были найдены в 1996 году, но первая публикация в газетах об этом феномене появилась лишь в 2002. Шесть лет власти не допускали обсуждения находки.

Еще через пять лет была выдвинута официальная версия происхождения труб. Ортодоксальная наука полностью отвергла искусственное происхождение объекта. По мнению ряда ученых, воды местной реки содержат повышенное содержание железа. Трубы, по их предположению, представляют собой всего лишь полые стволы деревьев.

Миллионы лет назад они попали под обвал и затем вода со временем заключила их в железный панцирь — на стволах осело столько двуокиси железа, что обнаружившая группа приняла их за искусственную систему. Официальное объяснение появления Байгуньских труб оспаривается. К настоящему моменту единого мнения об этом объекте у науки нет.



Источник : https://trendymen.ru/lifestyle/events/133395

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